Дачная амнистия в 2023 году: как оформить дом или участок в упрощенном порядке

Что такое дачная амнистия

Долгое время юридический статус деревенских домов и земельных участков не был определен.

Во время СССР частная собственность на землю отсутствовала, а участки предоставлялись на праве пожизненной наследуемой собственности или бессрочного пользования.

Из-за этого недвижимость на таких участках была не оформлена и формально никому не принадлежала. Ее нельзя было продать, завещать или использовать в качестве залога.

Чтобы решить проблему регистрации недвижимости и одновременно повысить сбор налогов, государство решило стимулировать граждан регистрировать свои постройки.

Для этого власти запустили упрощенную процедуру оформления домов с собственность. Благодаря этому государство может пополнить казну и развить частный сектор.

В народе программу называют дачной амнистией.

Дачная амнистия не является отдельным законом. Это определенный свод изменений в отдельных законодательных актах для упрощенной регистрации недвижимости.

Дачную амнистию запустили 30 июня 2006 года и продлевают уже не первый раз. На данный момент ее сроки сдвинули до 1 марта 2031 года.

Последние поправки к закону действуют с 28 июня и 1 сентября 2022 года.

Сначала под дачную амнистию попадали только садовые домики. Для домов на участках под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) или личное подсобное хозяйство все так же было необходимо разрешение на строительство.

Однако благодаря закону от 08.12.2020 № 404 дачная амнистия стала распространяться и на земли под строительство жилья.

Для регистрации дома теперь требуются только технический план, который готовит кадастровый инженер, а также правоустанавливающие документы на земельный участок.

При этом по ГК застройщик все еще должен уведомлять отдел архитектуры и строительства о начале и завершении строительства дома, однако для регистрации по дачной амнистии этого не нужно.

Дачная амнистия позволяет гражданам оформить отдельные объекты недвижимости в упрощенном порядке, без уведомлений о ходе строительства, разрешения на ввод жилья в эксплуатацию и так далее.

Кто может воспользоваться дачной амнистией

Упрощенная регистрации распространяется на следующие виды недвижимости:

садовые или жилые дома, возведенные на участках для садоводства, ИЖС, ведения подсобного хозяйства в границах населенных пунктов или участках крестьянско-фермерских хозяйств;

земельные участки, которые выделили гражданам до 30 января 2001 года для личных нужд: садоводства, дачного и приусадебного хозяйства и так далее;

гаражи, погреба, навесы, теплицы, сараи и другие хозяйственные постройки.

По дачной амнистии кадастровый учет и регистрацию права собственности на объект капитального строительства (жилой дом) можно осуществлять на основании только технического плана.

Документы на землю могут потребоваться только в том случае, когда право собственности на участок не зарегистрировано в ЕГРН.

При этом объект недвижимости должен соответствовать определенным критериям:

Дом должен быть до 20 метров в высоту.

Дом должен иметь до трех наземных этажей и не состоять из отдельных квартир или блок-секций.

Если площадь дома превышает 500 кв. метров, для него необходима согласованная проектная документация и ее экспертиза.

Росреестр также проверит соответствие объекта недвижимости другим ограничениям. Например, условия застройки в зонах с особыми условиями использования территорий.

Если ведомство выявит нарушения, постройку могут признать самовольной. В этом случае ее придется снести.

Действие дачной амнистии ограничено. Если после окончания программы возвести объект недвижимости без уведомления отдела архитектуры и градостроительства, объект недвижимости могут признать самостроем и его придется снести по решению суда.

Без зарегистрированного права имущества его нельзя будет продать, подарить, передать по наследству или застраховать.

Преимущества дачной амнистии

Основные плюсы дачной амнистии заключаются в уступках для собственника недвижимости.

По дачной амнистии можно по упрощенной схеме зарегистрировать объекты, которые построены самостоятельно на участках для садово-некоммерческих товариществ: дачный или жилой дом, баню, беседку или гараж.

Такая процедура требует минимального количества документации для оформления права собственности. Необходим только техплан, заверенный электронной подписью кадастрового инженера.

Если размеры участка в документах не совпадают с границами, с помощью дачной амнистии гражданин может переоформить право собственности на неучтенные метры.

На время дачной амнистии упрощено сотрудничество с работниками, которые имеют отношение к оформлению и переоформлению недвижимости. Это инженеры, специалисты коммунальных служб, страховых компаний, нотариусы.

Недвижимость становится ликвидной и подходит для продажи с использованием ипотеки.

Размер пошлины при регистрации нового строения составляет 350 рублей. Чек прикладывают к документам при оформлении недвижимости.

Как зарегистрировать дом в упрощенном порядке

Чтобы оформить право на жилой дом или земельный участок под ним, необходимо подать заявление и приложить следующие документы:

паспорт;

свидетельство о праве собственности на земельный участок. С 2016 года свидетельство на вновь зарегистрированные объекты недвижимости не выдают. Их заменили выписками из ЕГРН;

технический план на диске;

квитанция об оплате госпошлины.

Вы можете подать документы в Росреестр самостоятельно во время личного визита в орган регистрации прав, заказным письмом, направить электронные документы с помощью личного кабинета на сайте Росреестра или в МФЦ.

В последнем случае потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись.

К упрощенной процедуре регистрации прав на недвижимость также могут прибегнуть наследники. В этом случае им также придется предоставить свидетельство о вступлении в наследство.

Сроки оформления

Сроки оформления прав зависят от формы подачи документов.

Если бумаги подали в орган регистрации прав, то регистрация займет 7 рабочих дней с момента их приема.

Если документы подавали в МФЦ, то срок увеличится до 10 рабочих дней.

При одновременном проведении кадастрового учета и государственной регистрации прав сроки увеличиваются на 10 и 12 рабочих дней соответственно.

Стоимость оформления недвижимости по дачной амнистии

Стоимость госпошлины за регистрацию объектов недвижимости по дачной амнистии составляет 350 рублей.

Собственник также несет расходы на услуги кадастрового инженера при подготовке технического и межевого плана.

Трудности при оформлении

Если уполномоченные органы власти или органы местного самоуправления не направили заявление о постановке на кадастровый учет и регистрацию права собственности на недвижимость в установленный срок, владелец может передать необходимые документы в орган регистрации прав самостоятельно.

Уведомление, техплан и соглашение об определении долей в общедолевой собственности орган регистрации прав в течение 3 дней после получения заявления запрашивает самостоятельно, согласно ч 2. ст. 33 закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Также в течение 3 дней органы власти или местного самоуправления должны передать необходимые сведения заявителю.

При этом часто в уведомлениях от регистрирующих органов может не быть информации о необходимости уплаты госпошлины, ее суммы и реквизитов для оплаты. Собственнику недвижимости стоит заранее уточнить такие сведения в организации.

Из-за проблем во взаимодействии органов власти иногда собственник может не успеть направить уведомление об окончании строительства в течение 10 лет.

Чтобы избежать нарушения сроков, стоит заранее подать соответствующее уведомление.

В каком случае Росреестр откажет

Ведомство может отказать в регистрации прав собственности на недвижимость в следующих случаях:

право собственности на землю или дом не подтверждено;

недостаточно подтверждающих собственность документов;

бумаги оформлены с ошибками или содержат неверную информацию;

данный надел земли или строение на нем нельзя оформить в собственность по закону в принципе.

Плюсы и минусы дачной амнистии

Процедура оформления прав собственности в рамках дачной амнистии имеет свои преимущества и недостатки.



Так, к плюсам можно отнести:

возможность использования зарегистрированных объектов имущества в гражданском обороте: проведение различных сделок, купля-продажа, дарение, завещание и другое;

использование в качестве обеспечения обязательств, например, залога.

К недостаткам можно отнести:

необходимость корректировки сведений в ЕГРН при уничтожении построек. Это дополнительные временные и денежные затраты;

возникновение налоговых обязательств по зарегистрированной собственности.

Как оформить право собственности на недвижимость по дачной амнистии: кратко

Дачная амнистия – не отдельный закон, а свод нескольких изменений в законах по упрощенной регистрации недвижимости.

Сейчас программа действует до 1 марта 2031 года.

По дачной амнистии можно оформить в собственность садовые или жилые дома на садовых участках, наделах для ИЖС, для ведения подсобного хозяйства в границах населенных пунктов или для крестьянско-фермерских хозяйств, земельные участки, выделенные до 30 января 2001 года для личных нужд, гаражи, погреба, навесы, теплицы, сараи и другие хозяйственные постройки.

Чтобы в упрощенном порядке оформить недвижимость, потребуются правоустанавливающие документы на земельный участок, техплан в электронном виде, паспорт собственника и квитанция об оплате госпошлины.

При оформлении недвижимости в собственность по дачной амнистии уведомлять отдел архитектуры и местную администрацию о начале и окончании строительства необязательно.

Подать документы можно в личном кабинете на сайте Росреестра, в отделении организации лично, почтовым письмом с пометкой о вручении, а также в МФЦ.