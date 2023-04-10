Персонифицированные сведения

Персонифицированные сведения о физлицах: что поменялось

Сначала ПСФЛ надо было сдавать каждый месяц, потом уже не каждый месяц. Сначала директора без зарплаты туда не надо было включать, теперь – надо. Рассказываем о новых вводных в отношении этого отчета.

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Персонифицированные сведения о физлицах: что поменялось
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Периодичность сдачи

Периодичность и срок сдачи персонифицированных сведений о физлицах прописаны в НК РФ.

По п. 7 ст. 431 НК сдавать ПСФЛ надо не позднее 25-го числа каждого месяца, следующего за истекшим.

Эту норму НК РФ не меняли.

Между тем ФНС по согласованию с Минфином выработала позицию о том, что сдавать ПСФЛ за март, июнь, сентябрь и декабрь не надо.

Дело в том, что срок сдачи этого отчета за крайний месяц каждого квартала совпадает со сроком сдачи РСВ за квартал.

А в разделе 3 РСВ есть все аналогичные данные.

Поэтом ФНС полагает, что после сдачи РСВ обязанность по сдаче ПСФЛ за третий месяц квартала считается исполненной (письмо от 28.03.2023 № БС-4-11/3700@).

То есть, ПСФЛ за 3-ий месяц квартала сдавать не надо.

Между тем бухгалтеры пока не спешат следовать этим рекомендациям. Мы провели опрос на эту тему и выяснили, что абсолютное большинство (87%) наших читателей намерены сдать ПСФЛ на за март, потому что норму НК РФ никто не менял.

Контрольные соотношения

Ранее ФНС разработала контрольные соотношения для проверки РСВ, в том числе, междокументальные (сравнение РСВ и ПСФЛ).

Эти контрольные соотношения доведены письмом от 10.03.2023 № БС-4-11/2773@.

Там есть сравнение по количеству застрахованных лиц в ПСФЛ и РСВ.

На скольких человек сдали ПСФЛ, столько и должно быть в РСВ. Если не сходится, ФНС запросит пояснения.

Кроме того, есть сравнение по сумме начислений. В ПСФЛ и РСВ она должна отличаться не более чем на 10%.

При этом сначала сравнение этих показателей шло за все три месяца.

Но в связи с тем, что ФНС дала «отбой» по отчету за 3-ий месяц квартала, контрольные соотношения тоже исправили.

Письмом ФНС от 03.04.2023 N БС-4-11/3915@ внесены поправки в КС.

Теперь сравнения за 3-ий месяц квартала не будет. ФНС при камералке будет сравнивать РСВ и ПСФЛ только за два месяца квартала.

Директор без зарплаты

Сначала ФНС выпустила письмо от 02.03.2023 № БС-4-11/2477@, в котором описала разные ситуации оформления отношения организации и ее руководителя. Речь там идет о руководителе НКО.

Из письма следует вывод, что если отношения оформлены протоколом общего собрания, то такой руководитель без зарплаты не относится к числу застрахованных лиц и сдавать за него ПСФЛ не надо.

Но позже это письмо отозвали.

Вышли новые вводные – письмо Минфина от 24.03.2023 № 03-15-07/26016. Оно доведено до сведения письмом ФНС от 28.03.2023 № БС-4-11/3699@.

По нему даже если руководителю НКО не начисляют зарплату, персонифицированные сведения на него все равно надо сдавать. В строке 070 (выплаты) будет прочерк.

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Персонифицированные сведения

Персонифицированные сведения о физлицах: что поменялось

Сначала ПСФЛ надо было сдавать каждый месяц, потом уже не каждый месяц. Сначала директора без зарплаты туда не надо было включать, теперь – надо. Рассказываем о новых вводных в отношении этого отчета.

Персонифицированные сведения о физлицах: что поменялось

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