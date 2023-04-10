«Ночной бухгалтер». Сдать отчеты можно через бесплатный сервис ФНС, но не всем

Прямо бесплатно?

Да, только нужно:

иметь электронную подпись (ее тоже сейчас руководителям и ИП выдают бесплатно в налоговой – только токен купи);

зарегистрироваться и получить идентификатора абонента, зарегистрировать электронную подпись, настроить рабочее место (например, установить КриптоПРО, сертификаты);

установить «Налогоплательщик ЮЛ», так как через него формируется транспортный котейнер для пересылки отчетности;

сформировать файл отчетности в любой программе, где это возможно сделать, перенести его в Налогоплательщик и создать тот самый контейнер. Подписать и отправить.

Продробности ФНС даже описала в письме.

Но так можно сдавать не все отчеты, например, декларацию по НДС сдают только через оператора ЭДО. Компании со среднесписочной численностью более 100 человек сдают отчеты тоже только через операторов. И вообще ФНС в письме указала, что способ передачи через портал НК не предусмотрен – так что это на усмотрение налогоплательщиков.

Эх, раз, да еще раз

Сдавать уведомления по налогам и взносам можно хоть сразу по всем таким обязательствам, хоть по каждому отдельно. Бухгалтеры голосуют – как они это делают. Пока в лидерах вариант – включать все налоги в одно уведомление.

Правда, мотивация у всех разная – кому-то так просто удобнее, а кто-то ориентируется на программу:

Садись, «5»!

Депутаты последнее время очень неравнодушны к школьникам. На прошлой неделе просто шквал комментариев вызвала новость о том, что предлагается ввести вычет на школьную форму. Но не сам этот факт возмутил наших читателей, а то, что собственно форму хотят сделать обязательной.

Сегодня Мишустину предложили платить школьникам за пятерки. Восторгов инициатива тоже не вызвала:

Кстати, не забудьте почитать, что поменялось в 2023 году в детских пособиях.

Подростков проще будет брать на работу

Подростки с 14 лет могут заключить трудовой договор, но для этого сейчас им нужно разрешение родителей и органов опеки.

Новый законопроект изменит это правило – потребуется только разрешение родителей. Также по проекту будут отменены обязательные медосмотры при приеме на работу подростков и уменьшится количество трудовых проверок.

Чуть Кондатий не обнял!

Именно так комментируют бухгалтеры странные требования от налоговиков. То они просят декларацию по налогу на прибыль и НДС, когда компания на упрощенке, а то наоборот – хотят декларацию по УСН от компании на ОСНО. То им нужны декларации по налогу на имущество, которые отменили, то вообще вдруг отчет кажется налоговикам «нулевым».

Как правило, на такие письма отвечают просто вежливым «мы такое сдавать не обязаны» или «все мы сдали!», но нервы бухгалтерам все же портят:

Ваша радуется весеннему солнышку редакция