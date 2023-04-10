Обзоры для бухгалтера

ФНС сообщает о несдаче деклараций, которые компании вообще не должны сдавать

То, что упрощенцам приходят требования о несдаче декларации по НДС, бухгалтеры уже привыкли. Это уже знакомый многим сбой в системе ФНС. Но теперь происходит обратное явление.

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Налоговики извещают о несдаче декларации по УСН, хотя компания находится на общем режиме.

Такой историей поделилась подписчица нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».

Коллеги пока не подтверждают, что это массовое явление (как в истории с декларациями по НДС от упрощенцев). Но единичные случаи есть.

В другой теме «Красного уголка» обсуждают новый массовый сбой. Бухгалтеров оповещают о несдаче декларации по налогу на имущество, которое облагается по кадастровой стоимости.

При этом сдачу деклараций за такое имущество отменили с 2022 года.

Налоговики поясняют, что это автоматическая массовая рассылка «от робота». О том, что такие требования идут в массовом порядке, мы уже рассказывали.

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