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Клерк.Работа: мы закроем ваши вакансии бухгалтера

«Клерк» сделал размещение вакансий на сайте простым и удобным. Вы можете сами опубликовать вакансию совершенно бесплатно. Давайте знакомиться с сервисом поближе. Поехали...

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Клерк.Работа: мы закроем ваши вакансии бухгалтера
Иллюстрация: freepik/freepik

Мы сделали сервис Клерк.Работа таким удобным, что он вам точно понравится.

Зайдите на страницу и узнайте, как работают вакансии на «Клерке».

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Кто отзовется на вакансию

Почему вам будет легко найти бухгалтера, финансового директора или другого специалиста, работающего в этой сфере, с помощью сервиса Клерк.Работа:

  • 61% аудитории составляют бухгалтеры и главные бухгалтеры.

  • 16 % составляют юристы, аудиторы, финансисты.

  • 9% – директора и финдиры.

Это как раз те, кто будет заинтересован в вашей вакансии.

Бухгалтеры на «Клерке» – это живая активная аудитория. Они комментируют статьи, вступают в Сообщество профессиональных бухгалтеров, общаются на форуме и в чатах. Это профессионалы, которые постоянно обучаются, повышают квалификацию, прокачивают свои навыки. Это значит, что здесь у вас гораздо больше шансов получить резюме от опытного специалиста, чем от новичка.

Благодаря курсам повышения квалификации бухгалтер может перейти на другую карьерную ступень, например, выйти на уровень финансового директора. Тогда при поиске кандидата у вас есть выбор – нанять уже матерого руководителя или того, кто уже имеет опыт с финансами, но только осваивает новую для себя профессию. Клерк.Работа дает возможность пообщаться с кандидатами из обеих категорий.

Где кандидаты увидят вакансию

На сайте вот в этом разделе. Полистайте ленту – посмотрите, кто уже размещает вакансии: торговые сети, туристические и консалтинговые компании, производства, предприниматели, аутсорсинги, гостиницы и многие другие. Сайт посещают более 7 млн уникальных пользователей каждый месяц.

А еще у нас регулярно выходят подборки – короткие с обзором свежих вакансий и топовые.

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Подборки также отправляются нашим пользователям в рассылках по e-mail.

Размещение вакансии на сайте, обзоры и рассылки достанутся вам бесплатно по тарифу Старт.

Чтобы охватить еще больше целевой аудитории, стоит разместить вакансию еще и в телеграм-каналах «Клерка». Это можно сделать, если вы выбрали тариф Стандарт.

Вот телеграм-каналы, где соискатели также смогут увидеть ваши объявления:

  • БухДжоб – более 5000 подписчиков, ежедневно просматривающих новые вакансии. У пользователей есть возможность оставить комментарий и отреагировать на объявление смайлами.

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  • Красный уголок бухгалтера – более 12000 подписчиков, в чате участники задают вопросы, отвечают коллегам, а «Клерк» еще и размещает информацию о новых вакансиях.

  • Чат бухгалтеров – более 5000 подписчиков, активная группа для свободного общения – поделиться мнением, поругать ФНС, обсудить последние изменения в НК, найти единомышленников и... возможно работу.

Найдите своего идеального кандидата – разместите вакансию на «Клерке» прямо сейчас

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