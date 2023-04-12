Клерк.Работа: мы закроем ваши вакансии бухгалтера

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Кто отзовется на вакансию

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61% аудитории составляют бухгалтеры и главные бухгалтеры.

16 % составляют юристы, аудиторы, финансисты.

9% – директора и финдиры.

Это как раз те, кто будет заинтересован в вашей вакансии.

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Благодаря курсам повышения квалификации бухгалтер может перейти на другую карьерную ступень, например, выйти на уровень финансового директора. Тогда при поиске кандидата у вас есть выбор – нанять уже матерого руководителя или того, кто уже имеет опыт с финансами, но только осваивает новую для себя профессию. Клерк.Работа дает возможность пообщаться с кандидатами из обеих категорий.

Где кандидаты увидят вакансию

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