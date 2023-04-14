Пособия на детей в 2023 году в России: новое единое и действующие старые

Начнем с того, что в 2023 году действует переходный период для соцпособий нуждающимся семьям – разрешено выбирать между новыми и старыми правилами.

Можно перейти на новое единое (универсальное) пособие, которое введено с 1 января. Или можно остаться на привычном составе пособий, если на начало 2023 года семья их уже начала получать.

Решение о том, какой вариант пособия выбрать, зависит от доходов и имущества семьи. Величина единого пособия ориентирована именно на этот показатель.

Новый подход к расчету соцвыплаты может оказаться как более выгодным, так и свести сумму таких поступлений к нулю.

В любом случае неизменными остаются пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком до 1,5 лет и единовременная выплата при рождении малыша.

Дальше поговорим о всех возможных вариантах подробно.

Сначала поймем, что из себя представляет единое пособие и когда на него стоит переходить.Затем пройдемся по каждому виду детской выплаты, которые все еще действуют в 2023 году. В итоге охватим 10 видов пособий.

Что такое единое детское пособие

Единое пособие это новый вид ежемесячной детской выплаты.

Она заменяет собой пять других таких же регулярных соцвыплат, которые существовали ранее для малообеспеченных семей, а именно:

беременным, вставшим на учет на сроках до 12 недель,

на первого ребенка до достижения им 3 лет,

на третьего – до достижения им 3 лет (региональная мера поддержки – есть не во всех регионах и предоставляются по разным правилам),

на детей от 3 до 7 лет,

на детей от 8 до 17 лет.

Справка. В Москве правила отличаются. Единое пособие платят до 18 лет, а при назначении учитывается движение денег по счетам. Перечень учитываемого имущества тоже другой. Все условия – в постановлении правительства Москвы от 12.04.2022 № 553-ПП.

На студентов очных отделений до 23 лет соцподдержка продляется.

Кому положено новое единое пособие

На помощь могут рассчитывать:

женщины, вставшие на учет на сроке беременности до 12 недель,

родители детей от 0 до 17 лет включительно (либо до 23 лет на неработающего студента-очника).

Два важных критерия: средний доход на каждого члена семьи и наличие имущества в собственности.

Как и за какой период учитываются доходы

Чтобы определить вправе ли семья заявлять на универсальную детскую выплату, необходимо разделить заработок всех ее членов за учитываемый год на 12 месяцев и на количество членов семьи.

Если средний доход меньше, чем минимальный прожиточный на душу населения в регионе, то универсальное пособие полагается.

Отсчет 12 месяцев начинается за один месяц до подачи заявления.

Допустим, вы обращаетесь в соцзащиты в апреле 2023 года. Тогда нужно учесть доходы с марта 2022 года по февраль 2023 года включительно.

Родитель, который не работает и на это у него нет уважительной причины, получить пособие не сможет.

Какое имущество отнимет пособие

На решение соцзщиты влияет также имущество родителей – его совокупная стоимость.

Например, если в семье есть дорогостоящий автомобиль или несколько объектов недвижимости, то в выплате могут отказать. Даже если на момент подачи заявления получаемый заработок меньше предела.

Полный перечень видов имущества и поступлений, которые берут во внимание, можно посмотреть на официальном сайте Социального фонда России.

Как определяется размер универсального пособия

Размер пособия определяется в размере 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума:

для беременных женщин – от прожиточного минимума трудоспособного человека ;

для родителей детей от 0 до 17 лет – от детского прожиточного минимума.

Заметьте, что в 2023 году действуют три типа минимальных прожиточных норм – узнать значения для каждого региона можно на сайте СФР.

При каких условиях назначается тот или иной процент от минимума, посмотрите в таблице ниже.

Рассмотрим расчет пособия на примере.

Пример расчета единого пособия

Семья из 4 человек проживает в Волгоградской области, где в 2023 году следующие прожиточные минимумы:

на душу населения – 12 363 руб.

на трудоспособного человека – 13 476 руб.

на детей – 12 307 руб.

Сначала решим, имеет ли семья право на единое пособие. Посчитаем среднедушевой доход.

Для этого нужно взять денежные поступления (до налогообложения) за 12 месяцев, предшествующих месяцу, в котором было подано заявление.

Допустим, отец зарабатывает 22 000 руб., мать – 18 000 руб., дети не работают – им 10 и 14 лет.

Итого среднедушевой заработок равен (22 000 + 18 000) / 4 = 10 000 руб.

Средний заработок в семье меньше, чем прожиточный минимум на душу населения в регионе – 12 363 руб. Значит, у семьи есть право на единое пособие.

Согласно нормам, обеспеченность семьи должна составлять не менее 12 363 * 4 чел. = 49 452 руб.

Чтобы достичь этой суммы, семье назначат максимальное пособие 12 307 руб. (100% прожиточного минимума на детей в Волгоградской области).

В результате доход семьи будет: 22 000 + 18 000 + 12 307 = 52 307 ₽ – это чуть больше необходимого минимума.

Как можно получить единое пособие на ребенка

Чтобы заявить на единое пособие, любой из родителей должен обратиться в СФР или МФЦ. Переоформлять заявление нужно каждый год.

Подать заявление можно через Госуслуги. Там же есть форма заявления. Если нет учетной записи, можно лично обратиться в клиентскую службу СФР.

Пособие назначается только на 12 месяцев, но не позднее последнего месяца 17-летия. Каждый год его нужно продлевать – оформлять новое заявление.

Какие еще есть пособия на детей в 2023 году

В таблице ниже найдете все виды федеральных детских пособий, которые действуют в 2023 году.

Мы также отметили те из них, которые заменяет единая (универсальная) выплата, если родители сделали выбор в ее пользу.

Теперь пройдемся по каждой детской выплате отдельно.

Пособие по беременности и родам

Условия получения. Пособие начисляют и выдают один раз перед уходом в отпуск по беременности и родам женщинам, которые работают как по трудовому договору, так и по ГПД с 2023 года.

Заказчик начисляет пособие исполнителю на ГПД только, если у него нет статуса ИП. В противном случае женщина-предприниматель заявляет на декретные самостоятельно. Главное, чтобы были уплачены взносы за прошлый год. В 2022 году такие взносы могли быть добровольными или в рамках трудового договора.

Пособие полагается не только сотрудницам, которые готовятся к рождению, но и тем, кто усыновил малыша (детей) не старше 3 месяцев.

У кого есть право на пособие по беременности:

Порядок. Когда сотруднице выпишут в женской консультации электронный больничный, он автоматически попадет работодателю и в СФР.

Женщина должна написать заявление работодателю. Тот передает в фонд справку и прочие документы с необходимыми данными для расчета, а Соцфонд уже перечисляет выплату женщиненапрямую.

В больничном листе врач указывает период нетрудоспособности по установленным нормам. Но сотрудница может его сократить: взять отпуск позже даты, указанной в бюллетене.

Поэтому работодатель сообщает фонду фактическое количество дней декретного отпуска и сведения о зарплате за прошлые периоды, которые берутся в расчет пособия.

Таблицу с размерами пособий найдете дальше в статье.

Читайте на Клерке подробную статью о том, как рассчитать декретные выплаты. Она пригодится для самопроверки суммы пособия, поскольку всеми начислениями занимается СФР.

Ежемесячное пособие малообеспеченным беременным, вставшим на учет на ранних сроках

Условия получения. До 2023 года ее назначали тем женщинам, которые встали на учет в женской консультации в течение первых 12 недель беременности.

Данное пособие было предусмотрено только для нуждающихся семей. В частности, тем, где среднедушевой заработок не превышал прожиточного минимума.

С 2023 года заявить на такую выплату отдельно больше нельзя – вместо нее можно оформить единое пособие. Критерии, как видите, остались примерно те же: малообеспеченность семьи.

Порядок. Если женщина подает на выплату в 2023 году, то по умолчанию применяются новые правила единого пособия.

Если же ежемесячное пособие уже было назначено до 2023 года, то сейчас можно либо перейти на единое, либо оставить как есть – пока не истечет срока для выплаты.

При переходе на единое пособие старые выплаты перестанут начисляться автоматически.

В любом случае направить заявление на выплату и прочие документы можно через «Госуслуги» или лично обратиться в отделение СФР. Заявление обычно рассматривают 10 дней.

Единовременное пособие при рождении ребенка

Условия получения. На нее может претендовать любой из родителей. Не важно, кто именно идет в отпуск по уходу.

Если родители не в браке, деньги получает тот, с кем живет ребенок, независимо от трудоустройства.

Размер доходов не имеет значения. Выплату начислят и тем, кто временно не работает.

Опекуны, попечители или приемные родители также вправе заявить на единовременную выплату при усыновлении (оформлении опекунства).

Порядок. Единовременное пособие при рождении назначает СФР. Он использует сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.

Никакие документы от работника или работодателя не нужны.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

Условия получения. Полагается тем же категориям граждан РФ и иностранцам, которые получают декретные (см. выше в статье). Соцфонд назначит им ежемесячные детские, если они числятся в отпуске по уходу.

Отпуск по уходу за ребенком может взять не только его мать. Это может быть любой родственник, ухаживающий за ним: отец, бабушка, дедушка, другой родственник, а также опекун.

Также не имеет значения, проживает он с родителями чада или нет.

Ключевые правила для детских до 1,5 лет

Порядок. Оформлять отпуск нужно у работодателя. При этом может потребоваться справка о том, что второй родитель не получает аналогичную выплату на того же ребенка.

Безработные тоже могут податься на Госуслугах или в отделении СФР – им назначат детские в минимальном размере (размеры – в конце статьи), но только на детей, рожденных до 2023 года.

Если ребенок родился в 2023 году и позже, безработные родители могут оформлять на него только единое пособие. При этом учитываются критерии нуждаемости.

Ежемесячное пособие на детей до 3 лет: из бюджета или из маткапитала

Тут важно обратить внимание, что для выплат из федерального бюджета и за счет материнского капитала условия и порядок разные.

Условия получения. Ежемесячная выплата на детей до 3 лет можно производится:

из бюджета – только на первого ребенка, рожденного до 31 декабря 2022 года. На детей, рожденных уже в 2023 году и позже, можно оформить единое пособие и выплату до 3 лет из маткапитала.

из маткапитала – до 2023 года можно было получать только на второго ребенка, а теперь можно на любого. Неважно, в каком году родился малыш. При этом получать такую выплату можно одновременно с единой.

Деньги из маткапитала ежемесячно может получать семья с заработком не более двух прожиточных минимумов на душу населения в регионе.

Порядок. Ежемесячные пособия из бюджета, назначенные до 2023 года, можно продолжать получать по старым правилам, пока маленькому не исполнится 3 года.

Либо можно переоформить на единое пособие, если расчет покажет, что его сумма больше – тут родители вправе решать сами.

По умолчанию получатель выплат – мать, но если папа – единственный родитель, то деньги будут перечислять ему. Если источник – маткапитал, то заявить на соцподдержку может лишь держатель сертификата.

В любом случае оформить заявление и подать все документы на выплаты удобнее через «Госуслуги». Также можно лично обратиться в отделение СФР.

Ежемесячное пособие на детей от 3 до 7 лет

Условия получения. Такой вид соцподдержки назначали до 2023 года нуждающимся семьям по старым правилам.

В 2023 году заявить на такую выплату больше не получится – вместо него оформляется единое пособие.

В любом случае условия сохранились – учитывается средний на душу заработок семьи и есть ли дорогое имущество в собственности. В каждом регионе могут быть свои особенности.

Порядок. Ежемесячные пособия, назначенные до 2023 года, можно продолжать получать по старым правилам, пока ребенку не исполнится 8 лет.

Либо можно перейти на единое, если расчет покажет, что оно выгоднее. Это решение принимает сама семья.

Подать заявление может любой из родителей – на Госуслугах или в отделении Соцфонда.

Ежемесячное пособие на детей от 8 до 17 лет

Условия получения. Изначально поддержка на детей до 17 лет выплачивалась единственному родителю, если среднедушевой доход семьи не достигал прожиточного минимума в регионе.

Потом, с мая 2022 года разрешили заявлять на такую выплату и полным семьям, но тоже малоимущим.

В 2023 году заявить на отдельное пособие на детей от 8 до 17 лет больше не получится – вместо него оформляется единое до 17 лет. Условие о нуждаемости сохранилось.

Порядок. Ежемесячные пособия, назначенные до 2023 года, можно продолжать получать по старым правилам, пока ребенку не исполнится 17 лет. Либо можно перейти на единое, если расчет покажет, что оно выгоднее.

Заявление можно заполнить на Госуслугах либо в отделении Соцфонда. Не важно, кто именно из родителей это делает.

Каждый год нужно переподаваться заново, пока ребенку не исполнится 17 лет или пока не изменится структура дохода семьи.

Материнский капитал

Условия получения. Данный вид господдержки семей с детьми появился еще в 2007 году и сначала назначался только на второго ребенка.

С 2020 года маткапитал можно оформлять и на первого, и на третьего или последующего.

Конкретный размер помощи зависит от очередности детей и года их рождения. Каждый год сумма маткапитала индексируется.

Таблица. Размер маткапитала с 1 февраля 2023 года

Порядок. Право на маткапитал подтверждает именной сертификат. Его может получить мать по заявлению в ПФР или автоматически – на госуслугах.

Если мамы нет или ее лишили прав, то на сертификат заявляет единственный родитель – отец.

Электронный документ о праве на маткапитал появляется в личном кабинете автоматически после регистрации факта рождения ЗАГСом. Чтобы начать использовать маткапитал, нужно оформить заявление на распоряжение.

Тратить средства маткапитала можно строго на определенные цели, иначе грозит уголовная ответственность. Разрешено использовать деньги на:

улучшение жилищных условий,

образование детей,

материальную поддержку для второго ребенка,

накопительную пенсию матери.

Пособие на третьего и последующих детей

Такие пособия есть в регионах, но не всех. Единого, федерального размера пособия нет.

Претендовать на него могут малообеспеченные многодетные семьи, то есть семьи, имеющие трех и более детей.

Пособие на школьников к началу учебного года

Стоит упомянуть еще этот вид поддержки – он действовал в 2021 году. Тогда 10 000 рублей выдавали семьям на каждого ребенка, который был рожден до 1 сентября 2015 года.

Выплаты полагались детям от 6 до 18 лет. Также 10 000 рублей получали дети-инвалиды от 18 до 23 лет.

Пока неизвестно, повторится ли программа в 2023 году. Станет известно ближе к 1 сентября.

Где можно оформлять детские и как получать

Если кратко подвести итог, то для большинства пособий работающие родители должны оформлять заявление у работодателя.

Тот, кто не работает, и ему полагается поддержка на детей – вправе обратиться в соцзащиты. Зачастую можно и через Госуслуги.

Во всех случаях понадобятсядокументы:

паспорт заявителя;

свидетельство о рождении сына или дочери;

справка о доходах за два предшествующих года (если имеется);

реквизиты счета, куда делать перечисления.

Все пособия, которые выплачивает Социальный Фонд России, можно получать 3 способами:

На карту «Мир». На счет в банке, к которому не привязана никакая карта. Почтовым переводом.

Выбрать вариант можно при подаче заявления на выплату.

Что изменилось в детских пособия с 2023 года: МРОТ, индексация, размеры выплат

Помимо того, что появилось новое единое (универсальное) пособие на детей, с 2023 года произошли изменения и в главных видах пособий, и в их размере.

Рассмотрим, с чем они связаны.

Новый МРОТ

С начала 2023 года действует новый размер минимального размера оплаты труда – 16 242 рубля. От этой суммы зависят суммы прожиточного минимума для разных категорий граждан.

Исходя из этого, увеличены минимальные суммы декретных пособий – дадим в таблице в конце.

Другими стали и максимальные размерыдекретных. Это связано с тем, что с 2023 года действуют новые лимиты выплат по больничным листам и отпускам по беременности и родам. В расчетный период входят 2021 и 2022 год.

Обратите внимание, что выплата по больничным листам и декретным отпускам увеличивается на районный коэффициент, действующий в каждом регионе. Как рассчитать районный коэффициент к зарплате на примере разобрали здесь.

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Новый МРОТ отразился и на сумме прожиточного минимума. А от него, как мы говорили в самом начале статьи, зависит пособие для малообеспеченных семей – оно же теперь универсальное (единое) пособие.

Индексация пособий

Даже те пособия, расчет которых к МРОТ не привязан – их сумма фиксирована, тоже ежегодноиндексируются.

В 2023 году индексация установлена на уровне 11,9%.

Таким образом, повысились размеры:

единовременного пособия при рождении;

детские до достижения 1,5 лет.

Измененные размеры детских пособий

Про размер нового единого пособия мы говорили в начале статьи.

Напомним, он зависит от дохода и наличия имущества в семье, привязан к прожиточному минимуму и в каждом регионе отличается.

Размеры остальных пособий на детей в 2023 году, которые не входят в состав единого пособия или которые семья решила оставить по старым правилам, – в таблицах ниже.

Таблица. Размеры пособий на детей, которые получают независимо от дохода семьи

Таблица. Ежемесячные соцвыплаты малоимущим семьям в 2023 году (если не перешли на единое пособие)

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