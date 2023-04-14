Как работать с самозанятыми: 10 простых советов

Кто такие самозанятые

Самозанятыми называют тех людей, которые работают на себя и платят налог на профессиональный доход (НПД). Стать самозанятыми могут не только обычные физические лица, но и ИП.

Режим регулируется положениями закона от 27.11.2018 года № 422-ФЗ.

Ставка налога зависит от статуса заказчика:

4% при получении дохода от физических лиц ;

6% при получении дохода от ИП и юрлиц.

При этом самозанятые освобождены от уплаты страховых взносов, отчетности и использования ККТ.

Так как плательщики НПД самостоятельно уплачивают налог, их заказчики не обязаны удерживать НДФЛ с вознаграждения и начислять страховые взносы, и включать этих исполнителей в отчетность (в отличие, например, от обычных физлиц, с которыми заключаются договоры ГПХ).

С самозанятым быстро и легко оформить сотрудничество в отличие от приема работника в штат.

Но заменять трудовые отношения на договоры с плательщиками НПД нельзя! Это может привести к налоговым проверкам, штрафам и доначислениям в бюджет. Вместо экономии бизнес получит убыток.

Подробности о рисках бизнеса при работе с внештатниками читайте здесь.

Чтобы избежать негативных последствий, советуем придерживаться следующих правил.

Совет № 1. Привлекайте самозанятых только для выполнения отдельных видов работ

Важно с плательщиком НПД выстроить работу как со сторонним исполнителем, а не штатным сотрудником.

Налоговая и Минтруд строго следят за тем, не замаскированы ли трудовые отношения сотрудничеством с самозанятыми.

Исполнитель выполняет конкретный объем работ: создал и запустил сайт, сформировал бухгалтерскую отчетность, поклеил обои в офисе, отремонтировал станок, провел диагностику авто.

Если вам нужен человек, который с 9 до 18 сидит на телефоне в приемной или работает за прилавком, то самозанятый на эту роль не подойдет.

Иногда с помощью самозанятых закрывают «дыры» в линейном персонале, например, находят продавцов, грузчиков на время отсутствия постоянного сотрудника.

Это довольно рискованно, ведь такой работник будет подчиняться внутренним правилам компании, работать по определенному графику и т.д.

В то же время время можно нанять самозанятых официантов или поваров для работы на банкете – это разовая работа. В общем многое зависит от контекста и конкретной ситуации.

Поиск исполнителя – непростое дело. Для того, чтобы найти ответственного человека и получить от него в дальнейшем нужные документы по совершенной сделке, стоит присмотреться к специальным площадкам.

Например, YouDo Бизнес поможет быстро найти нужного специалиста за счет сотрудничества с сайтом hh.ru. Вам достаточно разместить заявку, а сервис подберет нужное количество самозанятых и оформит все документы. Если нужна помощь – подключится поддержка пользователей. Она работает как для исполнителей, так и для бизнеса.

Совет № 2. Следите, чтобы доход самозанятого с начала года не превысил 2,4 млн рублей

Согласно ч. 8 п. 2 ст. 4 № 422-ФЗ, для плательщиков НПД установлен лимит годового дохода в 2,4 млн рублей.

Если после получения оплаты по текущему договору, самозанятый превысит лимит, то он не сможет уже в текущем году оказывать услуги, как плательщик НПД, а только как физлицо безо всякого статуса.

Это значит, что заказчику придется платить все обычные для такой сделки налоги и взносы.

Конечно, самозанятый не обязан раскрывать свои доходы, которые он получает от других заказчиков. Отследить можно только сумму по заказам по вашей компании.

Например, если вы привлекли дорогого специалиста (разработчика, проектировщика) на длительный проект и оплачиваете работу по частям по мере ее выполнения.

Только это не спасет, если ваш исполнитель работает еще с кем-то.

Платформы, вроде YouDo Бизнес, контролируют общий доход самозанятого и просигналят, если ФНС лишит его статуса.

Совет № 3. Убедитесь, что деятельность самозанятого не противоречит закону

Согласно п. 2 ст. 4 № 422-ФЗ, самозанятые не вправе:

перепродавать товары чужого производства;

осуществлять реализацию подакцизных и маркированных товаров;

осуществлять добычу и реализацию полезных ископаемых;

работать в интересах третьих лиц по договорам комиссии, поручения или агентского договора;

сдавать нежилые помещения.

Конечно проводить любую сделку из списка выше вы можете, просто налоговые последствия у нее будут совсем другие и заключать вы ее будет не с самозанятым, а обычным «физиком».

А некоторые виды деятельности и вовсе физлицам вести нельзя. Например, продавать крепкий алкоголь (подакцизный товар) можно только юрлицам и при наличии лицензии.

Совет № 4. Проверьте, не был ли самозанятый раньше вашим сотрудником

Согласно ч. 8 п. 2 ст. 6 № 422-ФЗ, самозанятым запрещено сотрудничать с бывшими работодателями, если с момента увольнения прошло менее двух лет. И, конечно, нельзя сотрудничать с текущим работодателем.

Законодатель изначально ввел такой запрет, чтобы компании не переводили штатных сотрудников в самозанятые с целью налоговой оптимизации.

Совет № 5. Убедитесь в действии статуса самозанятого перед началом сотрудничества и каждой оплатой

Исполнитель может ввести вас в заблуждение и заявить, что он самозанятый, но на самом деле специального статуса у него нет или он утрачен.

Иногда и сам человек просто не знает, что уже потерял право на применение режима НПД (да, и так бывает).

Поэтому важно перед началом сотрудничества проверить статус плательщика НПД на актуальность.

В ходе сотрудничества ситуация тоже может меняться, например, исполнитель снялся с учета, а заказчика не предупредил. Поэтому важно проверять статус и перед каждой оплатой.

Сделать это можнодвумя способами:

запросить у самозанятого справку о постановке на учет в качестве плательщика НПД из приложения «Мой налог»;

самостоятельно проверьте статус на определенную дату на сайте ФНС.

В первом случае исполнитель может затянуть отправкой справки или вообще отказаться, во-втором, проверять каждого исполнителя по каждому случаю придется вручную.

Автоматизировать процесс можно с помощью YouDo Бизнес. Все очень просто – сервис сам проверяет статус через ФНС и подсказывает в каком состоянии находится каждый исполнитель. Так вы сможете уберечь себя от работы с невнимательными или даже недобросовестными самозанятыми.

Совет № 6. Проверьте договор с самозанятым на наличие признаков трудового договора

Налоговики и представители Трудовой инспекции в первую очередь захотят при проверке заглянуть в договоры.

Большинство доначислений происходит именно из-за неверно составленных документов. Компании придется доказывать через суд, что она «просто неверно сформулировала» какие-то пункты, а на деле соблюдает закон.

Можно обойтись и без договора, но заключать его в письменной форме обязательно, если работа или услуга самозанятого обошлась вам дороже 10 тысяч рублей. Хотя мы рекомендуем подписывать договор в любом случае. Так безопаснее.

Договор нужен обеим сторонам для защиты прав при возникновении споров.

Для исполнителя – это гарантия оплаты. Для заказчика – возможность принять расходы к учету (на практике одного чека недостаточно) и защитить свои интересы перед проверяющими.

Важно составить правильный договор, чтобы налоговая не нашла в нем признаков трудовых отношений.

Сторонами договора должны выступать «Заказчик» и «Исполнитель», а не «Работодатель» и «Работник». Также в договоре не должно быть никаких терминов из трудового договора: должностная инструкция, рабочий график, дисциплинарная ответственность, зарплата и прочее.

Предметом договора должна быть конкретная задача с конечным результатом.

Важно платить за определенный объем выполненных работ, а не «каждый месяц 15 числа».

Чем подробнее в договоре или в приложении к нему будут расписаны порядок выполнения работ (оказания услуг), их качество, ответственность сторон, тем ниже риски переквалификации такого договора в трудовой.

Совет № 7. Обсудите заранее с самозанятым возможные спорные моменты и добавьте в договор ответственность

Включите в договор обязанности самозанятого сообщать об утере статуса, выдавать чеки и ответственность за нарушение этих обязательств.

Например, это можно прописать вот так:

Исполнитель обязан сообщить заказчику о снятии с учета или утере им статуса в качестве плательщика НПД незамедлительно, не позднее дня утраты статуса. При несвоевременном сообщении об утрате статуса, если Заказчик перевел Исполнителю оплату после утраты им статуса самозанятого, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 30% от суммы платежа. (прим. эксперта YouDo Бизнес – это возместит заказчику потери на уплате страховых взносов с гонорара исполнителя-физлица)

Исполнитель обязан выдать заказчику чек в течение трех календарных дней после получения оплаты.

Совет № 8 Правильно переводите вознаграждения самозанятому

Платить самозанятому можно как наличными, так и безналом.

Безналичные переводы нужно оформлять правильно. Иначе банк может заподозрить, что ваша компания обналичивает деньги через физическое лицо или уходит от налогов.

Служба безопасности банка потребует разъяснений, и если вовремя их не получит, может приостановить операции по расчетному счету.

Что нужно указать в платежке:

в поле «Вид операции» следует проставить код «01»;

в поле «Назначение платежа кодовое» – код «1», этот код нужен для определения типа дохода в целях взыскания, например, по исполнительным листам (даже если заказчик никаких удержаний у исполнителя не производит или у самозанятого вообще никаких взысканий нет);

в поле «Очередность платежа» – код «5» это прочие платежи;

в поле «Назначение платежа» нужно дать подробное описание, например, «Оплата по договору № 15 от 05.04.2023 за бухгалтерские услуги».

А если банк попросит пояснить операцию, нужно направить ему документы, подтверждающие сотрудничество с самозанятым (договор, акты, чеки).

Совет № 9. Требуйте чек после оплаты вознаграждения и проверьте его

Чек – обязательный документ как для самого самозанятого, так и для заказчика.

Сформированным чеком самозанятый документально подтверждает, что выполнил работу для заказчика и получил от него деньги.

Самозанятый обязан выдать чек сразу в момент расчета (при наличных расчетах) либо не позднее девятого числа месяца, следующего за месяцем получения безналичной оплаты.

Только на основании чека заказчик может учесть сумму вознаграждения в своих расходах, а также подтвердить, что деньги оплачены именно лицу со статусом плательщика НПД.

Поэтому важно не только получить чек от самозанятого, но и проверить его.

На что обратить внимание в чеке:

Сумма.

Наименование работ / услуг – должны соответствовать договору.

Отсылка к договору (не обязательно, но желательно указать конкретный договор или акт, по которому произведена оплата).

ФИО и ИНН самозанятого. Маловероятно, но и тут могут быть ошибки, например, самозанятый неверно указал ИНН при заключении договора, а заказчик его не проверил.

Если вы заметили ошибку – попросите самозанятого аннулировать неправильный чек и сформировать корректный.

Совет № 10. Проверьте не аннулировал ли самозанятый корректный чек

Если самозанятый допустил ошибку в чеке, то аннулировать выставленный чек и сформировать новый – нормально.

Но возможны случаи, когда недобросовестный исполнитель через некоторое время аннулирует действительный чек, чтобы не платить налог.

Заказчик узнать об аннулировании чека самозанятым может уже во время камеральной или выездной проверки. Доказать полноту учтенных расходов будет уже сложно и придется корректировать налоговую базу и доплачивать налог и пени.

При этом, если заказчик сам обнаружит, что исполнитель был недобросовестен и аннулировал действительный чек, то он имеет право инициировать в отношении самозанятого проверку.

ФНС обяжет самозанятого сформировать чек и выдать заказчику, а также оштрафует.

Для того, чтобы заказчик не беспокоился постоянно о проверке чеков в YouDo Бизнес это процесс автоматизирован. Сначала платформа формирует чеки за самозанятого (исполнитель дает такое разрешение платформе при подключении к ней), чеки хранятся в личном кабинете заказчика. Если статус чека в ФНС поменяется (он будет аннулирован), то и на платформе чек изменит статус.

Соблюдайте эти правила и ваша работа с самозанятыми будет идти на пользу бизнесу и позволит сократить текущие издержки.