«Ночной бухгалтер». Уволиться из компании, которой практически нет, поможет суд

Роструд объяснил

Сотруднику не нужны даже выплаты (все равно счет арестован), как он написал при обращении в Роструд. Ему бы уволиться, чтобы устроиться на новое место.

В инспекции объяснили, что есть два варианта – отправить заявление почтой или обратиться в суд. Вряд ли ответ успокоил человека, которому вопрос с работой хочется решить как можно скорее, а не через несколько недель и позже.

Рабочим платят больше

Неожиданную статистику привела платформа «Работа России». Рабочим на производстве чаще предлагают высокую оплату, чем айтишникам.

Например, зарплату свыше 200 тысяч предлагают в 1,9 тыс. вакансий, у IT количество таких высокооплачиваемых позиций меньше в 10 раз!

Рынок айти вообще сильно лихорадит с 2022 года. То большое количество специалистов уезжает из страны, то их привлекают обратно послаблениями и льготами, то выявляют схемы по подлогу документов об обучении IT-специальностям, то теперь вот не хотят много платить.

Правда, особых плюсов у большой оплаты рабочим наши читатели тоже не видят:

Налоговики в два раза чаще проверяют компании по самозанятым – вы в зоне риска?

Попасть на штрафы просто: нет актов, договоры с ошибками. Некоторые бухгалтеры не знают, как составлять договоры с самозанятыми.

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Перегулял

Иногда сотрудник увольняется, а отпуск ему ранее был предоставлен авансом и бухгалтер не знает, как лучше поступить в такой ситуации:

понять и простить;

сторнировать начисления, пересчитать НДФЛ и взносы, сдать уточненки;

удержать лишнее из зарплаты, а налоги не трогать.

Последний вариант пока больше всего поддерживают наши читатели в опросе (главред проголосовала за второй – более корректный, хоть и замороченный).

Сиди дома, не гуляй

Если работника посадили под домашний арест, то трудовой договор с ним не прекращается, а время, проведенное дома, засчитывается в стаж для отпуска.

ФНС просит легализоваться

Добровольно-принудительно налоговики зовут бизнесменов на комиссии. На «встрече» им не интересно рассматривать документы и беседовать по душам, а нужно убедить вас заплатить «нормальные» (по их представлениям) налоги.

Отправляться на такие комиссии неподготовленными не стоит. Во-первых, нужно знать границы полномочий инспекторов, во-вторых, понимать, что и как говорить. Этому вас научат на бесплатном вебинаре 19 апреля.

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