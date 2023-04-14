Кадры

Рабочие на производстве нужны больше айтишников

Растет спрос на кадры в сфере производства. Главному инженеру готовы платить почти полмиллиона рублей.

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Работодатели готовы платить большую зарплату рабочим из производственной сферы, сейчас на такие кадры большой спрос. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Минтруда.

На платформе «Работа России» сейчас размещено 1,9 тыс. вакансий из промышленной сферы. Работодатели предлагают зарплату выше 200 тыс. рублей.

Это в 10 раз больше, чем предложений для специалистов из области IT, где только 178 вакансий высокооплачиваемые.

«Промышленные предприятия, будучи, как правило, крупными компаниями, в большем объеме, нежели предприятия других отраслей, ориентированы на предоставление социального пакета работникам», – сказано в записке Минтруда.

90 тыс. предложений работы на производстве включают в себя предоставление жилья и поддержку при переезде. В сфере услуг такие условия только в 49 вакансиях, в строительстве – в 60, а в сфере IT – в двух.

Наиболее востребованные промышленные профессии – это механики производственного и сельхоз оборудования, формовщики, сварщики, слесари-инструментальщики, станочники и наладчики.

Среди предложений центров занятости на первом место по размеру заработной платы вакансия главного инженера в Якутии. Там обещают от 476 650 рублей в месяц.

На втором месте – механик рефрижераторных установок (от 350 тыс. рублей), на третьем – машинист подъемника в Сахалинской области (от 330 тыс. рублей).

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