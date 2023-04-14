Удержания из зарплаты

⤴⤵ Бухгалтеры по-разному проводят в учете удержание отпускных

Если сотрудник, отгулявший отпуск авансом, увольняется, с него удерживают лишние отпускные. В такой ситуации бухгалтеры иногда сталкиваются с трудностями.

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Если проводить такое удержание как сторно начисления, то взносы также будут сторнированы, а удержанный ранее с сотрудника НДФЛ – возвращен ему.

Именно так и сделала участница нашего форума. Но что-то пошло не так. Возврат налога в форме 6-НДФЛ не отразился.

Кстати, в РСВ, ПСФЛ и 2-НДФЛ недопустимы отрицательные начисления. Надо сдавать уточненку за тот период, когда были начислены лишние отпускные, разъясняет Минфин в письмах от 17.10.2022 № 03-15-05/100327, от 18.12.2017 № 03-15-06/84451.

ФНС также говорит, что никаких минусов в РСВ и 2-НДФЛ при удержании отпускных быть не должно.

Но можно провести удержание за перегулянный отпуск именно как удержание по дебету счета 70.

Способ можно настроить в программе, подсказывают коллеги.

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А какой вариант выбираете вы?

 

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