Командировки при расчете аванса в 1С: ЗУП ред. 3.1

Пользователям 1С: ЗУП повезло побольше: расчет среднего заработка в период командировки считается автоматически, но вот в расчет за первую половину месяца эта сумма не попадала или попадала, но не корректно.

В последнем релизе 1С: ЗУП 3.1.24.408 разработчики наконец-то добавили новый функционал выплаты командировок при расчете аванса.

О нем и поговорим в этой публикации.

После обновления минимум на релиз 3.1.24.408 и выше, зайдите в раздел «Настройка» – «Начисления».

В открывшемся списке начислений найдите «Командировку» и щелкнете по ней дважды.

В открывшемся окне на вкладке «Основное» в самом низу слева поставьте галочку «Начисляется при расчете первой половины месяца», сохраните эти настройки.

Важный нюанс: в случае перерасчета начислений прошлых лет вам придется на время снять эту галочку, иначе у вас изменится сумма начислений.

Теперь вернемся к документу «Командировка» в разделе «Зарплата».

До обновления на вкладке «Главное» документа «Командировка» можно было выбрать оплатить период целиком или в конце каждого месяца.

После обновления разработчики изменили названия этих строк, однако функциональность их осталась прежней.

То есть если поставить флажок в строке «Рассчитать период командировки целиком в текущем документе» (старый вариант строки «Оплатить период командировки целиком»), то оплата за весь период будет начислена в текущем документе.

Если выбрать пункт «Рассчитывать переходящий период командировки с авансом и зарплатой» (старый вариант строки «Оплачивать командировку в конце каждого месяца»), то программа в текущем документе оплатит только часть, приходящуюся на первый месяц командировки.

На оставшийся период сотруднику будет назначено временное плановое начисление, которое будет начислено при последующем начислении зарплаты. При этом в качестве среднего заработка будет использовано значение, рассчитанное при отправлении в командировку.

Но нас интересует новая галочка «Рассчитать командировку с авансом и зарплатой» в документе «Командировка».

Именно она отвечает за дробление дней командировки для расчета первой половины месяца и окончательного расчета.

Приведем условный пример: сотрудник был в командировке с 13 по 17 марта.

На вкладке «Главное» поставим флажок в строке «Рассчитать командировку с авансом и зарплатой» и посмотрим на поведение программы.

В полях «Начислено», «Удержано» и «НДФЛ» у вас будет 0. Рассчитается только сумма среднего заработка.

На вкладке «Начислено» тоже будет пусто.

Это корректное поведение программы, не пугайтесь!

Начисления за дни командировки теперь появятся в документах «Начисление за первую половину месяца» и «Начисление зарплаты и взносов».

Проверим это и сформируем документ «Начисление за первую половину месяца» в разделе «Зарплата».

Видим, что программа начислила сотруднице оклад за 7 рабочих дней (с 1 по 10 марта) и средний заработок в командировке за 3 дня (с 13 по 15 марта включительно).

Итого начислено за первую половину месяца 10550,23 руб., за минусом НДФЛ 1372 руб. сотрудник получит на руки 9178,23 рубля.

Оставшиеся дни командировки с 16 по 17 марта войдут в начисление зарплаты за месяц.

Сформируем документ «Начисление зарплаты и взносов» за март 2023 г.

1С выдает нам картину по сотруднице за полный месяц: начислен оклад за 17 дней и средний заработок за 5 дней командировки.

Остается лишь выплатить сумму окончательного расчета.

Расчетный лист будет иметь такой вид: