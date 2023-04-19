Командировки при расчете аванса в 1С: ЗУП ред. 3.1

Пользователям 1С: ЗУП повезло побольше: расчет среднего заработка в период командировки считается автоматически, но вот в расчет за первую половину месяца эта сумма не попадала или попадала, но не корректно.
В последнем релизе 1С: ЗУП 3.1.24.408 разработчики наконец-то добавили новый функционал выплаты командировок при расчете аванса.
О нем и поговорим в этой публикации.
После обновления минимум на релиз 3.1.24.408 и выше, зайдите в раздел «Настройка» – «Начисления».
В открывшемся списке начислений найдите «Командировку» и щелкнете по ней дважды.
В открывшемся окне на вкладке «Основное» в самом низу слева поставьте галочку «Начисляется при расчете первой половины месяца», сохраните эти настройки.
Важный нюанс: в случае перерасчета начислений прошлых лет вам придется на время снять эту галочку, иначе у вас изменится сумма начислений.
Теперь вернемся к документу «Командировка» в разделе «Зарплата».
До обновления на вкладке «Главное» документа «Командировка» можно было выбрать оплатить период целиком или в конце каждого месяца.
После обновления разработчики изменили названия этих строк, однако функциональность их осталась прежней.
То есть если поставить флажок в строке «Рассчитать период командировки целиком в текущем документе» (старый вариант строки «Оплатить период командировки целиком»), то оплата за весь период будет начислена в текущем документе.
Если выбрать пункт «Рассчитывать переходящий период командировки с авансом и зарплатой» (старый вариант строки «Оплачивать командировку в конце каждого месяца»), то программа в текущем документе оплатит только часть, приходящуюся на первый месяц командировки.
На оставшийся период сотруднику будет назначено временное плановое начисление, которое будет начислено при последующем начислении зарплаты. При этом в качестве среднего заработка будет использовано значение, рассчитанное при отправлении в командировку.
Но нас интересует новая галочка «Рассчитать командировку с авансом и зарплатой» в документе «Командировка».
Именно она отвечает за дробление дней командировки для расчета первой половины месяца и окончательного расчета.
Приведем условный пример: сотрудник был в командировке с 13 по 17 марта.
На вкладке «Главное» поставим флажок в строке «Рассчитать командировку с авансом и зарплатой» и посмотрим на поведение программы.
В полях «Начислено», «Удержано» и «НДФЛ» у вас будет 0. Рассчитается только сумма среднего заработка.
На вкладке «Начислено» тоже будет пусто.
Это корректное поведение программы, не пугайтесь!
Начисления за дни командировки теперь появятся в документах «Начисление за первую половину месяца» и «Начисление зарплаты и взносов».
Проверим это и сформируем документ «Начисление за первую половину месяца» в разделе «Зарплата».
Видим, что программа начислила сотруднице оклад за 7 рабочих дней (с 1 по 10 марта) и средний заработок в командировке за 3 дня (с 13 по 15 марта включительно).
Итого начислено за первую половину месяца 10550,23 руб., за минусом НДФЛ 1372 руб. сотрудник получит на руки 9178,23 рубля.
Оставшиеся дни командировки с 16 по 17 марта войдут в начисление зарплаты за месяц.
Сформируем документ «Начисление зарплаты и взносов» за март 2023 г.
1С выдает нам картину по сотруднице за полный месяц: начислен оклад за 17 дней и средний заработок за 5 дней командировки.
Остается лишь выплатить сумму окончательного расчета.
Расчетный лист будет иметь такой вид: