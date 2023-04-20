Как заполнять ЕФС-1 по договорам ГПХ: полный обзор новых разъяснений Минтруда

Что случилось

Вышло письмо Минтруда от 04.04.2023 № 14-1/10/В-4784, в котором даны разъяснения по заполнению подраздела 1.1 формы ЕФС-1. Речь идет о подразделе, который с 2023 года заменил собой форму СЗВ-ТД.

В основном разъяснения касаются отражения в ЕФС-1 договоров ГПХ.

Даты в ЕФС-1

В ЕФС-1 дата указывается в графах 2 и 9.

Смотрите в таблице, что это за графы и какая информация там должны быть согласно порядка заполнения данного отчета.

Графа Наименование Что указывают в графе 2 Дата (число, месяц, год) приема, перевода, увольнения, начала договора ГПХ, окончания договора ГПХ дата начала периода работы по договору ГПХ; дата окончания периода работы по договору ГПХ. 9 Дата подраздела «Основание» дата заключения договора ГПХ; дата прекращения договора ГПХ.

Договор заключен ранее даты начала работ

Если дата заключения договора и дата начала работ, указанная в этом договоре, не совпадают, то в графах 2 и 9 будут разные даты.

Например, с работником заключен договор ГПХ от 01.02.2023. Дата начала работ (указана в договоре) – 05.02.2023.

Таблица для ситуации, когда работы начались позднее даты заключения договора

Графа подраздела 1.1 ЕФС-1 мероприятие «Начало договора ГПХ» 2 05.02.2023 (дата начала работ) 9 01.02.2023 (дата заключения договора)

Договор заключен позднее даты начала работ

Если работник уже приступил к оказанию услуг, а договор заключен позже, то обе эти даты надо отразить в ЕФС-1.

Например, договор ГПХ заключен 13.03.2023 с датой начала работ 20.02.2023.

В этом случае в ЕФС-1 указывают дату начала периода работы по договору ГПХ (20.02.2023) и дату заключения договора ГПХ (13.03.2023).

Таблица для ситуации, когда работы начались ранее даты заключения договора

Графа подраздела 1.1 ЕФС-1 мероприятие «Начало договора ГПХ» 2 20.02.2023 (дата начала работ) 9 13.03.2023 (дата заключения договора)

Сдать ЕФС-1 в этой ситуации надо не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения договора ГПХ.

То есть, решая вопрос о сроке сдачи ЕФС-1, надо ориентироваться на дату в графе 9.

Если договор заключен 13 марта, то сдать ЕФС-1 надо до 14 марта. При этом работать человек начал с 20 февраля.

В договоре не прописаны даты начала и окончания работ

Если договор ГПХ заключен без указания периода работы, то в графе 2 будет: для начала договора – дата заключения договора (графа 2 = графа 9);

для окончания договора – дата акта выполненных работ.

Таблица для ситуации, когда в договоре не указан период работы

Графа подраздела 1.1 ЕФС-1 мероприятие «Начало договора ГПХ» мероприятие «Окончание договора ГПХ» 2 Дата заключения договора Дата акта выполненных работ 9 Дата заключения договора Дата акта выполненных работ

В договоре указан срок, но не прописаны даты начала и окончания работ

Если договор ГПХ заключен на год, но без указания периода работы, но при этом акт выполнении работ составлен до окончания срока действия договора, то в ЕФС-1 дата прекращения договора ГПХ будет в соответствии с актом выполненных работ.

То есть, заполнение граф 2 и 9 будет аналогичным предыдущему случаю, когда срок договора вообще не был прописан.

Таблица для ситуации, когда в договоре не указан период работы, но он заключен на год, а акт составлен раньше, чем через год

Графа подраздела 1.1 ЕФС-1 мероприятие «Начало договора ГПХ» мероприятие «Окончание договора ГПХ» 2 Дата заключения договора Дата акта выполненных работ 9 Дата заключения договора Дата акта выполненных работ

При этом в графе 8 «Основание» при окончании договора ГПХ указывают акт выполненных работ.

Договор начался в 2022 году, а работы завершились в 2023 году

Если в 2023 году завершились работы по договору ГПХ, который был заключен в 2022 году, то в ЕФС-1 указывают только дату окончания.

Одновременно показывать там прошлогоднее мероприятие начала договора не надо.

По договору ГПХ в 2022 году была сдана форма СЗВ-СТАЖ. В ней отражен период действия договора. В 2023 году будет только дата окончания.

Таблица для ситуации, когда ДГПХ начался в 2022 году, а закончился в 2023 году

Графа подраздела 1.1 ЕФС-1 мероприятие «Начало договора ГПХ» мероприятие «Окончание договора ГПХ» 2 - Дата прекращения договора (или дата акта выполненных работ) 9 - Дата прекращения договора (или дата акта выполненных работ)

Даты начала и окончания договора известны заранее

ЕФС-1 по мероприятию «окончание договора ГПХ» можно сдать досрочно.

В одном отчете можно сразу указать и начало договора, и будущее окончание.

Например, заключили договор ГПХ с 01.02.2023 по 01.03.2023. Дата расторжения договора известна заранее.

До 2 февраля надо было сдать ЕФС-1. Там можно было указать сразу два мероприятия – и начало 01.02.2023 и окончание 01.03.2023.

Договор заключен с самозанятым, который утратил право на НПД

На самозанятых форму ЕФС-1 не сдают.

Но если человек утратил право на НПД, компания-заказчик должна сдать на него ЕФС-1.

Но в какой срок сдать, если договор заключен давно?

Минтруд считает, что в этой ситуации надо заключить новый договор. И уже от даты заключения этого договора отталкиваться при сдаче ЕФС-1.

По мнению Минтруда, то обстоятельство, что исполнитель слетел с НПД, является существенным при заключении договора ГПХ и служит основанием для его расторжения и заключения нового договора ГПХ.

Если компания узнала о потери статуса НПД постфактум, то дата заключения договора будет позже даты начала работ, которые человек выполняет уже в роли обычного физлица, а не самозанятого.

Как заполняют ЕФС-1 в случае несовпадения дат начала работ и заключения договора ГПХ, смотрите выше.