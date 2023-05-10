Как участникам тендеров не попасть на удочку мошенников

Эксперты бухгалтерского консалтингового агентства «Простые решения», рассказали, как тем, кто участвует в тендерах не попасть на удочку мошенников.

Липовые тендеры

Эта схема мошенничества, пожалуй, наиболее распространённая.

Суть в том, что преступники используют популярную крупную фирму и организуют от ее имени липовый тендер.

Далее потенциальным поставщикам рассылают приглашение принять участие в фиктивных торгах, запрашивают необходимый пакет документов.

Объявляют о близкой победе в гонке за «выгодный контракт» и... предлагают оплатить комиссию за заключение договора или за отдельную плату исправить ошибки в документации.

Суммы, как правило, небольшие, поэтому жертвы переводят деньги, а после... ищи ветра в поле. Обманутые поставщики быстро выясняют, что никакого тендера и не было.

Самые беспринципные и вовсе предлагают оплатить саму возможность участия в несуществующем тендере.

Способ защититься прост – участвовать только в официальных торгах, которые объявлены в ЕИС или на официальных площадках заказчика.

Достоверность тендера проверить можно, также обратившись напрямую к предполагаемому организатору через официальные каналы коммуникаций (социальные сети, сайт, электронная почта).

Кроме того, в липовых приглашениях часто указывают закрытый характер закупки. Хотя большая часть крупных федеральных компаний отказались от закрытых торгов и проводят открытые тендеры.

Важно! Если вам поступило приглашение принять участие в тендере, а в сообщении указано, что тендер проводят по 44-ФЗ, 223-ФЗ или по ПП № 615, скорее всего, приглашение отправлено мошенниками. Крупные компании редко приглашают поставщиков на участие в тендерах рассылками.

Но проверить существование закупки можно. Вот только принимать участие в ней советуем на официальных площадках. Ведь даже если вы узнали о тендере от мошенников, это не значит, что нельзя принять в нем участие.

Главное – решать все вопросы только с официальными представителями заказчика.

Небезвозмездная помощь

Еще один популярный вид отъема денег у доверчивых или неопытных участников в тендерах – оплата услуг бизнес-посредников.

Такие люди представляются сотрудниками компании-заказчика и предлагают повлиять на результаты тендера в пользу именно вашего предприятия за некоторое вознаграждение.

Кстати, многие крупные компании, которые регулярно проводят тендеры часто публикуют на своих официальных ресурсах предостережения от такого вида мошенничества.

Лишние документы за нелишние деньги

Популярно в последние годы стало оформление за деньги некоторых дополнительных документов, которые вовсе ненужные для участи в тендере и подписания контракта.

Речь о всевозможных сертификатах надёжности. Например, о внесении в реестр рейтинга по 223-ФЗ. Или сертификат регистра проверенных организаций. Или «независимое федеральное заключение», СТО ФСС.004.0.07-2021. Или сертификат ОС-14 о компетенции бизнеса.

Эти документы поставщик оформляет исключительно на добровольных началах. На возможность заключения контракта или победы в тендере наличие этих документов не влияет.

А мошенники, представляясь заказчиками и заявляя о победе в тендере, предлагают оформить такие документы, в среднем, за 50 000 рублей.

Но нюанс в том, что в некоторых случаях действительно иногда запрашивают различные сертификаты в составе заявки. Заказчики по 44-ФЗ могут потребовать сертификат оценки опыта и деловой репутации по ГОСТу Р 66.0.01-2017, если это тендер на технически сложные работы с доп. требованиями по ПП от 29 декабря 2021 № 2571 (ч. 2 ст. 31 44-ФЗ).

Важно! Ни один заказчик не будет просить вас оплатить какие-либо услуги по оформлению любых документов. Вас лишь уведомят о том, что эти документы необходимы.

А вот кто и как вам их сделает, вам нужно будет искать самостоятельно. Но и тут есть свои подводные камни.

«Менеджеры» иногда советуют поискать требования к документу в Яндексе и заказать нужный документ в любом центре сертификации. Только суть в том, что если документ придуман, то в дело вступает СЕО.

Условно, создается несколько сайтов, которые предлагают услуги по оформлению именно этого документа. И настраивается СЕО-оптимизация по поисковым запросам. А деньги текут одному мошеннику.

«Сборщики обеспечения»

Все госучреждения и госкомпании публикуют в ЕИС извещения о проведении тендеров по 44-ФЗ, 223-ФЗ и ПП № 615. Перед этим заказчики проходят обязательную регистрацию на Госуслугах и в самой ЕИС.

На электронных торговых площадках извещения о закупках публикуют и коммерческие заказчики, которые проводят тендеры по своим правилам. Публикация о таких закупках также невозможна без регистрации на ЭТП.

Но чем сложнее меры защиты, тем изобретательнее преступники. Организация может пройти регистрацию, если на руках у представителя фирмы есть электронная подпись и все необходимые документы.

Далее возможны два пути: компания намеренно объявляет о банкротстве после объявления тендера или проходит процедуру ликвидации по веским причинам, но не прекращает объявлять липовые закупки с мошенническими целями.

Компания собирает с победителей тендеров обеспечения и банкротится. А несостоявшиеся поставщики вынуждены искать справедливости в суде.

Чтобы избежать таких историй тщательно проверьте фирму-заказчика, которая объявила тендер. Наличие за ней судебных тяжб, сроки регистрации на площадке, да и самой компании.

Любые шероховатости или сомнения – повод отказаться от участия в сомнительной закупке.

Ученье не во благо

Сфера госзакупок привлекает предпринимателей стабильностью, но сложность процессов и страх ошибок заставляет новичков в торгах искать информацию о проведении закупок и постоянно повышать квалификацию своих специалистов.

Этим пользуются махинаторы, которые продвигают в сети много разных курсов и обещают быстрый и беспроблемный заработок на госзакупках.

Если внимательно изучить информацию о преподавателе курсов, зачастую выясняется, что у него мало опыта работы с госзаказом.

При покупке курса слушателей также может ждать неприятный сюрприз – информация из лекций может оказаться общеизвестной, а сами лекции – набором статей из интернета.

При выборе курса убедитесь, что организация реально существует и имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности.

Найдите реальных выпускников той или иной школы, что совершенно несложно в век информационных технологий. Подробно изучите программу курса и объем информации. Ее доступность в открытых источниках.

Будьте осторожны, ведь никакой даже самый лучший курс не гарантирует успешное участие в тендере и отсутствие ошибок. В этом вопросе факторы успеха – не только знания и удача, но и личный опыт и предельное внимание к мелочам.