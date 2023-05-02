Перечень кадровых документов, которые должны быть в организации

Научитесь экономить налоги законно

Серые схемы уже давно не работают. Но мы вместе с налоговыми консультантами сделали онлайн-курс, на котором вы узнаете:

• белые и рабочие схемы, чтобы сэкономить на налогах;

• как соблюдать 54.1 НК и не нарваться на доначисления;

• как правильно выбрать контрагента, чтобы не заподозрили в схематозничестве.



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