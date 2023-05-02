Перечень кадровых документов, которые должны быть в организации

К обязательным документам следует отнести те, которые запрашивают при проверках налоговая, трудовая инспекция и прокуратура.
Таких документов около 20, большинство из них напрямую связано с начислением заработной платы работникам.
Микропредприятия могут вести кадровое делопроизводство в сокращенном объеме на основании положений закона от 03.07.2016 № 348-ФЗ.
Микропредприятие может полностью или частично отказаться от локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права.
Например, это такие документы:
правила внутреннего трудового распорядка;
положение об оплате труда;
положение о премировании;
многие другие.
Если компания отказывается от локальных документов, в трудовые договоры с работниками нужно включить все условия труда и оплаты.
Кадровые документы организации. Таблица
№
Наименование документа
Нормативный акт
Утвержденная форма
Обязательные документы
1
Трудовые договоры, дополнительные соглашения к ним
Форма свободная. Для микропредприятий форма утверждена постановлением Правительства от 27 августа 2016 г. № 858.
2
Трудовые книжки и книги по учету приема и выдачи
Порядок ведения и хранения трудовых книжек утвержден приказом Минтруда от 19 мая 2021 г. № 320н.
3
Штатное расписание
Форма утверждена: постановлением Госкомстата от 5 января 2004 г. № 1
Скачать форму Штатного расписания Т-3
4
Табель учета рабочего времени
Форма утверждена: постановлением Госкомстата от 5 января 2004 г. № 1
Табель учета рабочего времени (форма № Т-13)
5
График отпусков
Форма утверждена: постановлением Госкомстата от 5 января 2004 г. № 1
График отпусков форма № Т-7
6
Сведения о трудовой деятельности (СТД-Р)
Форма утверждена: постановлением Правления ПФР от 25 декабря 2019 № 730п.
Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (СТД-Р)
7
Документы, подтверждающие полномочия должностных лиц на подписание документов: приказы, доверенности.
Не утверждены
8
Приказы (о приеме на работу, о переводе, о предоставлении отпуска, об увольнении, наложении дисциплинарного взыскания и акты, т.д.)
Часть таких документов утверждены постановлением Госкомстата от 05.01.2004 № 1
Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу (форма № Т-1) Приказ об увольнении составляют по форме № Т-8
9
Согласие работника на обработку персональных данных
ч. 1 ст. 10 закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
Утвержденной формы нет. Воспользуйтесь образцом: Согласие работника на обработку персональных данных
Локальные нормативные акты организации
1
Правила внутреннего трудового распорядка (ПВТР)
Нет утвержденной формы Посмотреть образец: Правила внутренного трудового распорядка
2
Положение о персональных данных работников
Нет утвержденной формы
3
Положение об оплате труда и премировании (в одном иди двух документа) *
Нет утвержденной формы. Посмотреть образец: Положения о премировании
4
Положение о ненормированном рабочем дне, если данный режим применяется*
Нет утвержденной формы.
5
Положение о режимах рабочего времени*
Нет утвержденной формы.
6
Приказ об утверждении формы расчетного листка
ч. 2 ст. 136 ТК
Форма не утверждена. Пользуйтесь образцом. Приказ об утверждении формы расчетного листкаРасчетный листок
7
Положение об аттестации если необходимо подтверждать соответствие занимаемой должности
Письмо Роструда от 06.03.2013 № ПГ/1180-6-1
Нет утвержденной формы. Посмотреть образец: Положение об аттестации работников
8
Положение о коммерческой тайне
пп. 1, 2 ч. 1 ст. 11 закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»
Нет утвержденной формы
9
Положение о структурном подразделении
Нет утвержденной формы. Посмотреть образец: Положение об отделе кадров
*если этого документа нет, соответствующие положения должны быть внесены в трудовой договор
Документы по охране труда и воинскому учету
1
Локальные нормативные акты, правила, стандарты, инструкции
ч. 11 ст. 209, абз. 24 ч. 3 ст. 214 ТК
2
Журналы вводного, повторного, внепланового и целевого инструктажей по охране труда, первичного инструктажа на рабочем месте
Формы утверждены приказом Госстандарта от 9 июня 2016 года № 600-ст.
Журнал регистрации инструктажа по охране труда на рабочем местеЖурнал регистрации вводного инструктажа по охране труда
3
Журнал учета микроповреждений (микротравм)
Форма утверждена: приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.09. 2021 № 632н. Журнал учета микроповреждений (микротравм)
4
График сменности
5
Карточки воинского учета
Приложение № 22 к Инструкции Минобороны, утв. приказом от 22.11 2021 № 700, применяется с 8 января 2022 года.
Рекомендуемые документы
1
Личная карточка Т-2
С 2022 года нет обязанности вести личные карточки работников по форме № Т-2.
Личные карточки работников № Т-2 можно «оцифровать» по нормам закона от 22.11.21 г. № 377-ФЗ.
2
Коллективный договор
Нет утвержденной формы. Посмотреть образец:
3
Должностная инструкция (может быть составной частью трудового договора)
Нет утвержденной формы