Поспорить с налоговой и выиграть – реально! Разборы в помощь бухгалтеру: судебка в пользу компаний, перечень документов по встречке, неустойка в 1С

Поехали.
Начисление в 1С неустойки от контрагента: пошаговая инструкцияСпециального документа для отражения пени или неустойки, предъявленной контрагентом, в 1С нет, поэтому бухгалтерскую проводку необходимо создавать самостоятельно.
Как поспорить с налоговой и выиграть. Судебная практика по налоговым спорам в пользу компанийФНС тоже ошибается – неверно трактует НК, нарушает сроки, не предъявляет доказательств и требует сверх того что положено законом.
Требование по встречной проверке: что представлять + памяткаВстречная проверка – форма налогового контроля, при которой у организации или ИП запрашивается информация о его контрагенте (любого звена).
День, с которого начинает течь срок на представление документов, зависит от того, как получено требование (п. 4 ст. 31 НК, п. 10 Порядка, утвержденного приказом ФНС от 16.07.2020 № ЕД-7-2/448@).
НДС нет и ставка НДС 0%: в чем разница + сравнительная таблицаВ разборе найдете наглядную табличку-сравнение, которая поможет не путаться в нюансах НДС.
А еще в «Клерк.Разборы» вы найдете: все штрафы за несдачу отчетности в удобной таблице для скачивания, нюансы отпусков и командировок с учетом праздничных дней и другие важные материалы.
Какие темы будут раскрыты в «Разборах» в ближайших выпусках
- Как получить социальный вычет на обучение.
- Какими документами оформляется ежегодный оплачиваемый отпуск.
- Как отразить выплату дивидендов в отчетности.
- Как ИП рассчитать фиксированные взносы за неполный год.
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Обзор писем Минфина за апрель 2023 года.
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