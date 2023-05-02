Поспорить с налоговой и выиграть – реально! Разборы в помощь бухгалтеру: судебка в пользу компаний, перечень документов по встречке, неустойка в 1С

Поехали.

Специального документа для отражения пени или неустойки, предъявленной контрагентом, в 1С нет, поэтому бухгалтерскую проводку необходимо создавать самостоятельно.

разборе найдете наглядные скрины, как выполнить операцию по шагам.

ФНС тоже ошибается – неверно трактует НК, нарушает сроки, не предъявляет доказательств и требует сверх того что положено законом.

разборе найдете решения суда, которые поможгут отбиться от обвинений и излишних запросов. Изучайте и применяйте для защиты.

Встречная проверка – форма налогового контроля, при которой у организации или ИП запрашивается информация о его контрагенте (любого звена).

День, с которого начинает течь срок на представление документов, зависит от того, как получено требование (п. 4 ст. 31 НК, п. 10 Порядка, утвержденного приказом ФНС от 16.07.2020 № ЕД-7-2/448@).

Из разбора узнаете, какие документы могут запросить налоговики и в какой срок их нужно им представить. Сможете скачать удобную памятку со всеми сроками и списком, какие документы можно не представлять в ФНС.

разборе найдете наглядную табличку-сравнение, которая поможет не путаться в нюансах НДС.

А еще в «Клерк.Разборы» вы найдете: все штрафы за несдачу отчетности в удобной таблице для скачивания, нюансы отпусков и командировок с учетом праздничных дней и другие важные материалы.

Какие темы будут раскрыты в «Разборах» в ближайших выпусках

Как получить социальный вычет на обучение.

Какими документами оформляется ежегодный оплачиваемый отпуск.

Как отразить выплату дивидендов в отчетности.

Как ИП рассчитать фиксированные взносы за неполный год.

Обзор писем Минфина за апрель 2023 года.

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