Видеонаблюдение за работниками: как правильно установить

Согласия сотрудника на видеосъемку на работе

Согласия сотрудника на видеосъемку на работе 17 Кб , 0 загрузок

Видеонаблюдение за работниками: законность

В законодательстве нет запрета на установку видеонаблюдения за сотрудниками. Наоборот, в статье 214.2 ТК регламентировано применение работодателем специального оборудования для обеспечения безопасности производственных процессов.

Чтобы видеосъемка на рабочем месте была законной, работодателю необходимо придерживаться определенных условий:

видеонаблюдение должно производиться только с правомерной целью, связанной с рабочими обязанностями сотрудников;

работников нужно информировать о ведении видеозаписи;

съемка должна проводится открыто в помещениях, где имеются информационные таблички о зонах видимости видеокамер.

Позиция подтверждена судебной практикой (Апелляционное определение Свердловского областного суда от 16.11.2016 по делу № 33-20507/2016).

Чтобы организовать видеонаблюдение на предприятии, нужно выполнить последовательно несколько шагов подготовки.

Шаг 1. Издайте приказ об организации видеонаблюдения на предприятии.

В приказе укажите цель и порядок введения видеосъемки, где ее устанавливать, кто отвечает за установку, у кого будет доступ к видеозаписям, а также другие организационные моменты.

Шаг 2. Утвердите локальные нормативные акты, касающиеся видеонаблюдения.

Можно разработать отдельное положение о системе видеонаблюдении или внести изменения в правила внутреннего распорядка.

Если вы разрабатываете положение о видеонаблюдении, в его пунктах укажите:

цель установки видеонаблюдения — контроль за сохранностью имущества, повышение работоспособности, надзор за охраной труда на производстве и т. д.;

локации, в которых вы установите камеры наблюдения;

алгоритм получения, обработки, передачи и хранения видеозаписей;

лиц, ответственных за съемку, исправность оборудования и имеющих доступ к системе видеонаблюдения;

способ информирования о видеонаблюдении: таблички, объявления и т.д.

Ознакомьте сотрудников с новым документом под подпись (абз. 9 ч. 2 ст. 22 ТК).

Если решили зафиксировать применение видеонаблюдения в правилах внутреннего трудового распорядка, пропишите его отдельным разделом, в котором укажите подробный порядок видеофиксации рабочих мест и помещений.

Если раздел вносите, когда готовите новые ПВТР, то включите его в правила в общем порядке, как и все остальные разделы. Ознакомьте работников с документом под подпись.

Шаг 3. Выберите место для установки видеокамер.

Видеосъемка на рабочем месте допускается исключительно в рабочих целях. Поэтому устанавливайте видеокамеры в помещениях, которые предназначены для работы, и в смежных с ними офисах или общественных местах, например, в коридорах, фойе, лифтах.

Контроль в этих помещениях обоснован заботой о безопасности сотрудников и лиц, которые посещают компанию, обеспечением сохранности имущества (ст. 209 ТК).

Запрещено устанавливать видеокамеры в зонах рекреации, раздевалках, примерочных и т. п. Такое видеонаблюдение нарушает право на неприкосновенность личной жизни (ст. 3 Конституции)

Шаг 4. Уведомите сотрудников и по возможности получите их согласие.

Работодатель обязан ознакомить сотрудников с документами о введении видеонаблюдения на его территории.

Если обсервация будет установлена в кабинетах и других офисных помещениях, требуется согласие сотрудников на обработку его персональных данных (ст. 86 ТК, ст. 9 закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ).

Если камеры установлены на общей территории и не предназначены для идентификации личности, согласие работника получать необязательно. Однако Роскомнадзор рекомендует все же получить согласие сотрудника при установке видеонаблюдения в любых помещениях.

Шаг 5. Внесите изменения в кадровые документы.

Так как установка видеонаблюдения касается технологических и организационных условий труда, нужно внести условие о согласии сотрудника на эти изменения в его трудовой договор (ст. 74 ТК).

Изменения можно оформить с помощью дополнительного соглашения к трудовому договору.

Внесение пункта о согласии в трудовой договор позволит избежать претензий сотрудников о нарушении их права на частную жизнь (определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 10.11.2020 № 88-16003/2020).

Шаг 6. Разместите информационные таблички в местах наблюдения.

Чтобы видеонаблюдение являлось открытым, установите в местах наблюдения информационные надписи о том, что оно ведется. Таблички или наклейки с информацией разместите на уровне глаз (абз. 3 ст. 12 закона от 11.03.1992 № 2487-1).

Вести скрытую видеосъемку можно только на основании судебного решения и в оперативно-разыскных целях (ч. 2 ст. 8 закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ).

Кроме того, информацию с камер нельзя передавать третьим лицам. Ее нужно хранить на защищенном сервере, чтобы исключить доступ посторонних (ст. 19 закона № 152-ФЗ)

Негласное наблюдение за сотрудниками проверяющие могут расценить как нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 23, 24 Конституции).

Ведение скрытого, без информирования сотрудников, видеонаблюдения может повлечь для работодателя административную и уголовную ответственность (п. 2 ст. 13.11 КоАП, ст. 138.1 УК).

Административная ответственность предусматривает штраф:

для граждан — от 6 до 10 тыс. рублей;

должностных лиц — от 20 до 40 тыс. рублей;

организации — от 30 до 150 тыс. рублей.

Уведомление работника о видеонаблюдении: образец

При введении системы видеонаблюдения необходимо письменно ознакомить сотрудников за 2 месяца до начала съемок с правилами видеонаблюдения. Сделать это надо сразу после издания приказа и других документов.

В уведомлении укажите номер и дату приказа, на основании которого меняются условия труда, и дату начала видеонаблюдения.

Образец уведомления сотрудника о введении видеонаблюдения можете посмотреть по ссылке.

Согласие работника на видеонаблюдение

Поскольку изображение работника на записи с видеокамеры является биометрическими персональными данными, законность видеосъемки регламентируется законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

При этом возникает вопрос: нужно ли одобрение работника на обработку его персональных данных при установке видеонаблюдения в компании?

Судебная практика, связанная с делами о защите персональных данных, неоднозначная.

В случаях когда система видеонаблюдения позволяет отслеживать работу сотрудников в офисе, кабинетах или иных помещениях, закрытых для общего доступа, видеонаблюдение будет считаться обработкой персональных данных.

Если же камеры установлены на общих территориях работодателя (проходная, коридоры и др.) и не используются для идентификации личности, а служат в целях безопасности, то такую информацию суды не относят к персональным данным.

Исходя из анализа судебной практики, для минимизации рисков привлечения к административной ответственности и трудовых споров работодателям рекомендуется соблюсти все требования законодательства о персональных данных при подключении видеосъемки, в том числе получить согласие работника на обработку.

Образец согласия сотрудника на видеосъемку на работе можно скачать по ссылке.