Вебинары для бухгалтеров

ФНС опять устраивает проверки. Как не допускать ошибок в оформлении отпускных, а главбуху не платить из личного кармана налоговые долги. Анонс бесплатных вебинаров

Будьте в курсе всех важных вебинаров для бухгалтера, руководителя, HR, кадрового специалиста и предпринимателя. Смотрите онлайн, задавайте свои вопросы спикерам и получайте доступ к записи.

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ФНС опять устраивает проверки. Как не допускать ошибок в оформлении отпускных, а главбуху не платить из личного кармана налоговые долги. Анонс бесплатных вебинаров
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

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📌 Самозанятые: работа с ними и проверка ФНС

Когда: 22.05.2023, в 15:00 мск

На вебинаре разберем:

  • Самозанятый: в каких случаях выгодно быть им.

  • Плюсы и минусы самозанятости.

  • Какие услуги может оказывать самозанятый компаниям и ИП.

  • Какие документы необходимо оформлять при работе с самозанятыми.

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🏖 Отпускные 2023. Новые правила: оформление, НДФЛ, страховые взносы

Когда: 22.05.2023, в 15:00 мск

На вебинаре разберем:

  • График отпусков.

  • Расчет отпускных.

  • Выплаты отпускных и зарплаты. Сроки.

  • НДФЛ и Страховые взносы. Их уплата.
    Уведомления.

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🧮 Когда налоговые долги взыщут лично с главбуха и директора

Когда: 23.05.2023, в 11:00 мск

  • Кого и за что можно привлечь к субсидиарной ответственности.

  • Разбор кейсов или как налоговая взыскивает субсидиарку.

  • Типовые ошибки директоров, бухгалтеров и учредителей, которые приводят к личной имущественной ответственности.

  • Что можно сделать, чтобы минимизировать риски субсидиарной ответственности.

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🔑 Мастер-класс для арендатора по ФСБУ 25/2018

Когда: 23.05.2023, в 11:00 мск

  • При каких условиях договор аренды попадает под ФСБУ 25/2018.

  • Состав платежей, подлежащих учету в рамках ФСБУ 25/2018.

  • Определение срока аренды.

  • Оценка возможности учитывать аренду упрощенным способом.

  • Оценка обязательств по аренде, ППА.

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💰 Бухгалтерский аутсорс: как начать, пошаговый план

Когда: 23.05.2023, в 15:00 мск

  • Как уйти от мечты и сделать первый шаг.

  • Как сделать это комфортно с минимальными затратами.

  • План действий по уходу в аутсорс.

  • Что надо предусмотреть, нужны ли деньги и сколько.

  • Перечень услуг.

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📝 Электронные перевозочные документы и ЭДО: как все устроено

Когда: 24.05.2023, в 10:00 мск

  • ЭДО на транспорте. Как все устроено.

  • Электронные перевозочные документы (ЭПД). Что это и для кого.

  • Электронные транспортные накладные, путевые листы. Виды ЭПД и их различие.

  • Требования законодательства в отношении ЭПД.

  • В чем выгода бизнеса от электронных транспортных документов.

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🔍 Налоговая проверка: к кому придут в 2023 году

Когда: 24.05.2023, в 15:00 мск

  • По каким критериям налоговая определяет, кого проверять?

  • Почему нельзя игнорировать запросы налоговой, и чем чревата проверка?

  • Основные виды налоговых проверок.

  • Как и с помощью каких средств будут проверять компанию?

  • Правила поведения при проведении ВНП.

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Вебинары для бухгалтеров

ФНС опять устраивает проверки. Как не допускать ошибок в оформлении отпускных, а главбуху не платить из личного кармана налоговые долги. Анонс бесплатных вебинаров

Будьте в курсе всех важных вебинаров для бухгалтера, руководителя, HR, кадрового специалиста и предпринимателя. Смотрите онлайн, задавайте свои вопросы спикерам и получайте доступ к записи.

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«Ночной бухгалтер». Новые реквизиты для уплаты ЕНП. Налоговая сменила получателя платежа

Новые реквизиты стали сюрпризом для многих бухгалтеров. Новость о том, что платежку надо заполнять по-другому, появилась на сайте ФНС сегодня. «Клерки» паникуют — что делать с платежами, которые уже отправлены в бюджет?

«Ночной бухгалтер». Новые реквизиты для уплаты ЕНП. Налоговая сменила получателя платежа
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