ФНС опять устраивает проверки. Как не допускать ошибок в оформлении отпускных, а главбуху не платить из личного кармана налоговые долги. Анонс бесплатных вебинаров

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📌 Самозанятые: работа с ними и проверка ФНС
Когда: 22.05.2023, в 15:00 мск
На вебинаре разберем:
Самозанятый: в каких случаях выгодно быть им.
Плюсы и минусы самозанятости.
Какие услуги может оказывать самозанятый компаниям и ИП.
Какие документы необходимо оформлять при работе с самозанятыми.
🏖 Отпускные 2023. Новые правила: оформление, НДФЛ, страховые взносы
Когда: 22.05.2023, в 15:00 мск
На вебинаре разберем:
График отпусков.
Расчет отпускных.
Выплаты отпускных и зарплаты. Сроки.
НДФЛ и Страховые взносы. Их уплата.
Уведомления.
🧮 Когда налоговые долги взыщут лично с главбуха и директора
Когда: 23.05.2023, в 11:00 мск
Кого и за что можно привлечь к субсидиарной ответственности.
Разбор кейсов или как налоговая взыскивает субсидиарку.
Типовые ошибки директоров, бухгалтеров и учредителей, которые приводят к личной имущественной ответственности.
Что можно сделать, чтобы минимизировать риски субсидиарной ответственности.
🔑 Мастер-класс для арендатора по ФСБУ 25/2018
Когда: 23.05.2023, в 11:00 мск
При каких условиях договор аренды попадает под ФСБУ 25/2018.
Состав платежей, подлежащих учету в рамках ФСБУ 25/2018.
Определение срока аренды.
Оценка возможности учитывать аренду упрощенным способом.
Оценка обязательств по аренде, ППА.
💰 Бухгалтерский аутсорс: как начать, пошаговый план
Когда: 23.05.2023, в 15:00 мск
Как уйти от мечты и сделать первый шаг.
Как сделать это комфортно с минимальными затратами.
План действий по уходу в аутсорс.
Что надо предусмотреть, нужны ли деньги и сколько.
Перечень услуг.
📝 Электронные перевозочные документы и ЭДО: как все устроено
Когда: 24.05.2023, в 10:00 мск
ЭДО на транспорте. Как все устроено.
Электронные перевозочные документы (ЭПД). Что это и для кого.
Электронные транспортные накладные, путевые листы. Виды ЭПД и их различие.
Требования законодательства в отношении ЭПД.
В чем выгода бизнеса от электронных транспортных документов.
🔍 Налоговая проверка: к кому придут в 2023 году
Когда: 24.05.2023, в 15:00 мск
По каким критериям налоговая определяет, кого проверять?
Почему нельзя игнорировать запросы налоговой, и чем чревата проверка?
Основные виды налоговых проверок.
Как и с помощью каких средств будут проверять компанию?
Правила поведения при проведении ВНП.
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