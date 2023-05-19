Мотивация персонала

Почему важно указывать зарплату в вакансии

Есть теория, что зарплата — не должна быть главным мотиватором для кандидата. Компаниям нужны энтузиасты, готовые бросить все силы в общее дело, а материальная сторона вопроса — дело десятое. Но как на самом деле влияет отсутствие конкретной суммы на отклики?

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Почему важно указывать зарплату в вакансии
Иллюстрация: Вера Ревина/«Клерк»

Скажем сразу: достойная зарплата — основной фактор, который мотивирует людей хорошо работать.

Вот данные опроса, который провела Служба исследований HeadHunter.

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Источник: hh.ru

Результаты опроса показывают, что именно высокая зарплата выступает главным мотирующим фактором. Его выбрали 61% участников. Кроме того, еще 22% выбрали главным мотиватором премии и прочие материальные поощрения. В результате получается, что размер вознаграждения за труд — самый важный фактор для 83% опрошенных.

«Клерк» тоже запустил опрос в Телеграм-канале «Бухантер». Мы видим, что специалисты не хотят откликаться на вакансии, в которых не указана зарплата.

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То есть люди подбирают работу, ориентируясь на размер будущей зарплаты. 

Если сумма не указана, то специалисты полагают, что она ниже, чем в других аналогичных вакансиях. А работодетель скрывает ее намерено, чтобы не отпугивать потенциальных сотрудников.

На такие предложение чаще откликаются кандидаты с низкими зарплатными ожиданиями: люди без опыта, без профильного образования или те, которым уже отказали в других компаниях из-за низкой квалификации.

Поэтому, если вы ищете профессинала своего дела, который ценит себя, как специалиста и принесет реальную пользу вашему бизнесу, скрывать размер вознаграждения не стоит.

Ищете бухгалтера, финансиста, кадровика, юриста? Размещайте вакансии на Клерк.Работа. Профильные специалисты каждый день читают нашу рассылку и обязательно откликнутся на ваше предложение.

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Мотивация персонала

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Есть теория, что зарплата — не должна быть главным мотиватором для кандидата. Компаниям нужны энтузиасты, готовые бросить все силы в общее дело, а материальная сторона вопроса — дело десятое. Но как на самом деле влияет отсутствие конкретной суммы на отклики?

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