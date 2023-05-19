Почему важно указывать зарплату в вакансии

Скажем сразу: достойная зарплата — основной фактор, который мотивирует людей хорошо работать.
Вот данные опроса, который провела Служба исследований HeadHunter.
Результаты опроса показывают, что именно высокая зарплата выступает главным мотирующим фактором. Его выбрали 61% участников. Кроме того, еще 22% выбрали главным мотиватором премии и прочие материальные поощрения. В результате получается, что размер вознаграждения за труд — самый важный фактор для 83% опрошенных.
«Клерк» тоже запустил опрос в Телеграм-канале «Бухантер». Мы видим, что специалисты не хотят откликаться на вакансии, в которых не указана зарплата.
То есть люди подбирают работу, ориентируясь на размер будущей зарплаты.
Если сумма не указана, то специалисты полагают, что она ниже, чем в других аналогичных вакансиях. А работодетель скрывает ее намерено, чтобы не отпугивать потенциальных сотрудников.
На такие предложение чаще откликаются кандидаты с низкими зарплатными ожиданиями: люди без опыта, без профильного образования или те, которым уже отказали в других компаниях из-за низкой квалификации.
Поэтому, если вы ищете профессинала своего дела, который ценит себя, как специалиста и принесет реальную пользу вашему бизнесу, скрывать размер вознаграждения не стоит.
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