Почему важно указывать зарплату в вакансии

Скажем сразу: достойная зарплата — основной фактор, который мотивирует людей хорошо работать.

Вот данные опроса, который провела Служба исследований HeadHunter.

Источник: hh.ru

Результаты опроса показывают, что именно высокая зарплата выступает главным мотирующим фактором. Его выбрали 61% участников. Кроме того, еще 22% выбрали главным мотиватором премии и прочие материальные поощрения. В результате получается, что размер вознаграждения за труд — самый важный фактор для 83% опрошенных.

«Клерк» тоже запустил опрос в Телеграм-канале «Бухантер». Мы видим, что специалисты не хотят откликаться на вакансии, в которых не указана зарплата.

То есть люди подбирают работу, ориентируясь на размер будущей зарплаты.

Если сумма не указана, то специалисты полагают, что она ниже, чем в других аналогичных вакансиях. А работодетель скрывает ее намерено, чтобы не отпугивать потенциальных сотрудников.

На такие предложение чаще откликаются кандидаты с низкими зарплатными ожиданиями: люди без опыта, без профильного образования или те, которым уже отказали в других компаниях из-за низкой квалификации.

Поэтому, если вы ищете профессинала своего дела, который ценит себя, как специалиста и принесет реальную пользу вашему бизнесу, скрывать размер вознаграждения не стоит.

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