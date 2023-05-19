Как пересчитать НДФЛ, начислить выплаты при сокращении штата, исправить уведомление по ЕНП – в новых разборах

Все самые интересные разборы за эту неделю уже здесь.
Как заполнить декларацию 3-НДФЛ в личном кабинете ФНС + перечень документов для вычетов
Разберем, как заполнить декларацию онлайн в сервисе налоговой службы по шагам.
Кому нужен медосмотр при приеме на работу в 2023 году + перечень
Для некоторых профессий и категорий работников медосмотр при трудоустройстве обязателен. Приведем подробный перечень.
Новое уведомление по ЕНП исправит ошибку в предыдущем
Если вы ошиблись в уведомлении по ЕНП, ошибку можно исправить, сдав новое уведомление с правильными показателями.
Сотрудник стал налоговым нерезидентом. Как пересчитать НДФЛ
Статус налогового резидентства напрямую влияет на порядок удержания налога с выплат сотруднику. Разберем, как пересчитать НДФЛ, если сотрудник стал нерезидентом и что важно учесть при этом.
Как сдать 3-НДФЛ в личном кабинете на сайте ФНС
В личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС можно не только заполнить декларацию 3-НДФЛ в режиме онлайн, но и загрузить готовый документ, сформированный с помощью специальной программы. Разберем пошагово, как это сделать.
Выплаты при сокращении штата
Увольнение в связи с сокращением штата — одно из оснований расторжения трудового договора по инициативе работодателя. Разберем, какие выплаты необходимо произвести сотрудникам, отношения с которыми прекращаются по указанной причине.
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