Обзоры для бухгалтера

Как пересчитать НДФЛ, начислить выплаты при сокращении штата, исправить уведомление по ЕНП – в новых разборах

Новый выпуск дайджеста для подписчиков «Разборов». Экспертные статьи в помощь бухгалтеру с образцами документов, таблицами для скачивания и удобными памятками.

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Как пересчитать НДФЛ, начислить выплаты при сокращении штата, исправить уведомление по ЕНП – в новых разборах
Иллюстрация: freepik/freepik

Все самые интересные разборы за эту неделю уже здесь.

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ в личном кабинете ФНС + перечень документов для вычетов

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Разберем, как заполнить декларацию онлайн в сервисе налоговой службы по шагам.

Кому нужен медосмотр при приеме на работу в 2023 году + перечень

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Для некоторых профессий и категорий работников медосмотр при трудоустройстве обязателен. Приведем подробный перечень.

Новое уведомление по ЕНП исправит ошибку в предыдущем

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Если вы ошиблись в уведомлении по ЕНП, ошибку можно исправить, сдав новое уведомление с правильными показателями.

Сотрудник стал налоговым нерезидентом. Как пересчитать НДФЛ

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Статус налогового резидентства напрямую влияет на порядок удержания налога с выплат сотруднику. Разберем, как пересчитать НДФЛ, если сотрудник стал нерезидентом и что важно учесть при этом.

Как сдать 3-НДФЛ в личном кабинете на сайте ФНС

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В личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС можно не только заполнить декларацию 3-НДФЛ в режиме онлайн, но и загрузить готовый документ, сформированный с помощью специальной программы. Разберем пошагово, как это сделать.

Выплаты при сокращении штата

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Увольнение в связи с сокращением штата — одно из оснований расторжения трудового договора по инициативе работодателя. Разберем, какие выплаты необходимо произвести сотрудникам, отношения с которыми прекращаются по указанной причине.

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