Как пересчитать НДФЛ, начислить выплаты при сокращении штата, исправить уведомление по ЕНП – в новых разборах

Все самые интересные разборы за эту неделю уже здесь.



Разберем, как заполнить декларацию онлайн в сервисе налоговой службы по шагам.

Для некоторых профессий и категорий работников медосмотр при трудоустройстве обязателен. Приведем подробный перечень.

Если вы ошиблись в уведомлении по ЕНП, ошибку можно исправить, сдав новое уведомление с правильными показателями.

Статус налогового резидентства напрямую влияет на порядок удержания налога с выплат сотруднику. Разберем, как пересчитать НДФЛ, если сотрудник стал нерезидентом и что важно учесть при этом.

В личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС можно не только заполнить декларацию 3-НДФЛ в режиме онлайн, но и загрузить готовый документ, сформированный с помощью специальной программы. Разберем пошагово, как это сделать.

Увольнение в связи с сокращением штата — одно из оснований расторжения трудового договора по инициативе работодателя. Разберем, какие выплаты необходимо произвести сотрудникам, отношения с которыми прекращаются по указанной причине.

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