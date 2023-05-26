Обзоры для бухгалтера

Как бухгалтеру найти работу, где он будет как рыба в воде: проверьте свой гороскоп!

Что делать, если душа не лежит к работе и хочется чего-то совсем другого? Возможно, вы просто выбрали компанию, деятельность которой вам не подходит, и дело не в рутине или выгорании. Попробуйте остаться бухгалтером, но найти работу, которая согласуется с вашим внутренним «я». А может вы решите поменять профессию. Куда податься — подскажет знак Зодиака.

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Как бухгалтеру найти работу, где он будет как рыба в воде: проверьте свой гороскоп!
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

В прошлый раз с помощью Валентины Тесля — профессионального астролога, мы рассказали как собрать команду в бизнесе по знакам Зодиака. Сегодня Валентина поделится с нами и с вами другими секретами.

Итак, поехали!

Что символизирует знак Зодиака

Заранее хочу вас предупредить, что все сказанное мной в этой статье не является руководством к действию!

Отнеситесь к этому обзору легко, немного отвлекитесь  от работы и обсудите с коллегами, что-то не связанное с первичкой и НДС.

Все вы, я в этом абсолютно уверена, знаете свой знак Зодиака. Но далеко не все знают, что определяется этот знак по расположению Солнца на момент вашего рождения. 

Именно Солнце в натальной карте, символизирует ваше ядро личности, самоидентификацию, сознание, жизненную энергию. Именно Солнце, а соответственно и ваш знак Зодиака, в большей степени, отражает характер и темперамент человека.

Найдите его в списке ниже и узнайте, в каком виде профессиональной деятельности, работать вам, как бухгалтеру, будет наиболее комфортно

Овен

Да, рутина это не про вас! Но если компания, в которой вы работаете, занимается деятельностью в следующих сферах: физкультура, спорт, строительство и ЖКХ, металлургия — это не покажется вам таким уж скучным.

Телец

Тельцу греют душу финансы, ему также будет комфортно работать в сферах, связанных с добычей и переработкой полезных ископаемых, в деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. Порадует его и мебельное производство.

Близнецы

Для вас созданы СМИ, издательства и полиграфия. Вам также будет интересно работать в химическом производстве.

Также вам подойдут сферы, где есть многозадачность и много разных направлений — непонятно, странно, многообразно и идеально для Близнецов.

Рак

Административно-управленческая и офисная деятельность — ваше всё, вам понравится работать с людьми — оказание услуг населению, торговля, техобслуживание, ремонт, общепить, бытовые услуги и гостиничный бизнес.

На мой, субъективный взгляд, чисто «рачьи» виды деятельности.

Лев

Бухгалтеру-Льву по нраву придется творческая работа, деятельность в области культуры и искусства.

Комфортно вам будет и в лесном хозяйстве, охоте — вы царь зверей, что тут еще можно добавить.

Дева

Девы трудолюбивы, им подойдет здравоохранение, сельское хозяйство, нефтегазовый бизнес.

«Здоровье, терпенье и труд — всё перетрут» — вот такие они, Девы.

Весы

Дипломатичность, уравновешенность, толерантность, хороший вкус — где же еще работать человеку с такими качествами, как ни в юриспруденции.

Кроме того, Весам понравится легкая, текстильная, пищевая промышленность, включая производство напитков и табака.

Скорпион 

Скорпионы, как и Близнецы любят многозадачность. Они с удовольствием будут трудиться в электроэнергетике и атомной промышленности, на производстве электро-, электронного и оптического оборудования.

«Да будет свет!» — согласятся со мной Скорпионы.

Стрелец

Стрельцы способны вести за собой, ставить бессменные цели. Им подойдут образование, наука, архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн.

Козерог

Обеспечение безопасности, транспорт, производство машин и оборудования, автомобилестроение — всё четко, строго, ответственно, практично и прагматично — ничего лишнего Козерог не допустит.

Водолей

Водолей всегда смотрит в будущее и на небо, и любит, когда его слушают. Стоит искать себя в таких видах деятельности как связь, информационные и коммуникационные технологии, ракетно-космическая промышленность, авиастроение.

Рыбы

Кажется логичным, что Рыб будет тянуть к водной стихии — рыбоводство и рыболовство, судостроение, а еще им понравится социальное обслуживание.

Расскажите, где работает вы и совпадает ли сфера, в которой вы трудитесь, этому гороскопу? Чувствуете ли вы себя на своем месте или тянет сменить обстановку?

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Как бухгалтеру найти работу, где он будет как рыба в воде: проверьте свой гороскоп!

Что делать, если душа не лежит к работе и хочется чего-то совсем другого? Возможно, вы просто выбрали компанию, деятельность которой вам не подходит, и дело не в рутине или выгорании. Попробуйте остаться бухгалтером, но найти работу, которая согласуется с вашим внутренним «я». А может вы решите поменять профессию. Куда податься — подскажет знак Зодиака.

Как бухгалтеру найти работу, где он будет как рыба в воде: проверьте свой гороскоп!
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