Что самозанятый может сдавать в аренду

Что можно

Самозанятый может вести арендный бизнес, сдавать как жилую недвижимость, так и иное имущество. Но он не имеет права нанимать работников, а только привлекать подрядчиков к определенным задачам.

При этом согласно закону от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», самозанятый эту деятельность осуществляет без необходимости готовить отчеты, вносить обязательные страховые взносы, вести бухгалтерию.

Плательщик НПД может сдавать в аренду следующие объекты:

Жилую недвижимость: комнаты, дома, квартиры. При условии, что есть документы, подтверждающие статус помещения как жилого.

Транспортные средства: катера, авто, автобусы и т.д. Причем как физлицам, так и индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам.

Как следует из письма Минфина от 17.02.2020 № 03-11-11/10799, положения 422-ФЗ «не предусматривают запрета на применение специального налогового режима НПД для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по предоставлению в аренду транспортного средства без экипажа как физическим, так и юридическим лицам, при условии соблюдения норм указанного Федерального закона».

Спецтехнику, оборудование, инвентарь: строительную, коммунальную, сельскохозяйственную.

Самозанятый может сдавать сколько угодно недвижимости, хоть пять авто сразу или несколько квартир. Но надо помнить, что за год доход плательщика НПД не должен превышать лимита в 2,4 млн. рублей.

Учитываются все платежи по аренде, а также, если самозанятый оказывает еще и другие услуги, к примеру, занимается репетиторством. Кроме того, самозанятый может сдавать имущество с субаренду, если на это имеется согласие собственника жилья.

Что нельзя

Самозанятый, решивший заняться арендным бизнесом, также должен знать и о существующих ограничениях. Вот что он не может сдавать в аренду:

апартаменты, даже если они предназначены для проживания. Это следует из письма Минфина от 7.12.2020 г. № 03-11-11/106478;

помещения, которые являются нежилыми. Речь идет о банкетных залах, салонах красоты, офисах, кабинетах и т.д.;

земельные участки, так как они не являются жилым помещением.

Чтобы сдавать в аренду нежилые помещения, гражданину придется стать обладателем статуса индивидуального предпринимателя (ИП).

В этом случае придется отказаться от спецрежима НПД и перейти, к примеру, на УСН. Также можно сдавать эти объекты как физлицо. В этом случае необходимо платить НДФЛ в размере 13%.

Алгоритм действий

Если самозанятый сдает в аренду жилую недвижимость, то в приложении «Мой налог» он может выбрать в качестве деятельности любую из категорий «Услуги по временному проживанию» или «Аренда квартир».

В случае, когда речь идет о транспортных средствах, нужно использовать пункт «Аренда машин». Остальные «движимые» объекты можно заносить в категорию «Прокат».

Самозанятый обязан арендатору, после того, как он произвел оплату, выдать чек, который формируется в приложении «Мой налог». По нему налоговая служба будет взимать налог.

Нужно помнить, что самозанятый за каждый непробитый чек может получить штраф в размере 20% от той суммы, которую он получит за аренду. В чеке должна быть указана и оказываемая услуга. К примеру, «арендная плата по договору от 25 марта 2023 года».

Так же, как и при оказании услуг, самозанятый с аренды от физических лиц платит налог в размере 4%, от юрлиц — 6%.

Оплата производится ежемесячно: до 12 числа налоговая служба пришлет уведомление, где будет указана сумма налога за предыдущий месяц, которую требуется уплатить. Самозанятому никаких расчетов самому делать не нужно. Заплатить налог надо до 28 числа.

Важные нюансы

При арендном бизнесе самозанятому следует учесть некоторые нюансы, чтобы не войти в противоречие с действующим российским законодательством.

К примеру, если в арендную плату включены коммунальные услуги, то придется налог платить со всей суммы.

Но НПД не надо платить, если оплата производится по счетчикам, например, за свет. Эти суммы поступают напрямую тем, кто предоставляет услуги.

Часто при аренде жилья вносится депозит. Обычно он равен месячной арендной плате.

Если арендатор что-то испортил в квартире, то самозанятый, удерживая депозит, не платит с этой суммы налог. В случае, когда депозит удержан в счет арендной платы НПД, надо будет заплатить.

Самозанятый в России может заниматься арендным бизнесом, но делать это нужно в рамках действующего законодательства. Здесь имеется много нюансов и подводных камней, о которых не следует забывать.

В противном случае придется платить штрафы и рисковать статусом плательщика НПД.