Не отпускают в отпуск по графику: что делать

Можно ли отказать работнику в отпуске по графику

По общему правилу дни отдыха предоставляются сотрудникам в порядке очередности, установленной графиком отпуском (ст. 123 ТК). Последний является обязательным как для персонала, так и для работодателя.

В исключительных случаях, если уход в отпуск сотрудника в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на работе компании, дни отдыха с согласия сотрудника можно перенести на следующий рабочий год.

Этот отпуск сотрудник должен отгулять в течение 12 месяцев после окончания того рабочего года за который он предоставлен.

Перенос запланированного по графику отпуска также допускается (ст. 124 ТК):

при временной нетрудоспособности работника . В этом случае новый срок отпуска определяется работодателем с учетом пожеланий сотрудника;

несвоевременной оплате отпуска либо при предупреждении сотрудника о времени начала отпуска позднее, чем за две недели до его начала. В этом случае отпуск переносится на другой срок по письменному заявлению работника.

ТК запрещает не отпускать в ежегодный отпуск:

на протяжении двух лет подряд;

несовершеннолетних;

сотрудников, работающих с вредными или опасными условиями труда.

В отдельных организациях оборонно-промышленного комплекса, их структурных подразделениях и на отдельных производственных объектах, участвующих в исполнении государственных контрактов по реализации государственного оборонного заказа, в период введения Правительством специальных мер в сфере экономики установлены особенности правового регулирования трудовых отношений.

В частности, допускается (п. 1, пп. «д», «е» п. 2 особенностей, утвержденных постановлением Правительства от 01.08.2022 № 1365):

при нарушении организацией срока (или возникновении риска нарушения срока) исполнения государственного контракта переносить ежегодный оплачиваемый отпуск сотрудника без его согласия.

При этом дни отдыха должны быть предоставлены не позднее 18 месяцев после окончания того рабочего года, за который они предоставляются. Либо часть отпуска, превышающая 21 день, по заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией.

отзывать работника из отпуска без его согласия при условии уведомления его не позднее чем за 3 дня в случаях и порядке, которые предусмотрены локальным нормативным актом компании.

Применять особенности правового регулирования трудовых отношений рекомендовано на основе локального нормативного акта (приказа или распоряжения), принятого работодателем.

Документ должен содержать, в том числе перечень работников, на которых он распространяется. Таких сотрудников нужно ознакомить с локальным нормативным актом под подпись (ч. 2 ст. 22 ТК, п. 1 методических рекомендаций, утвержденных приказом Минпромторга № 3750, Минтруда № 508 от 02.09.2022).

Таким образом, по общему правилу работодатель не вправе отказать сотруднику в предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска по графику.

В некоторых случаях отпуск может быть перенесен на другой срок в текущем либо следующем рабочем году с соблюдением установленных правил для такого переноса.

Что делать, если в отпуск не пускают

Если работодатель не предоставляет отпуск по графику, можно обратиться нему в устной или письменной форме с целью разрешить ситуацию путем переговоров. Нередко администрация предприятия не отпускает сотрудника отдыхать по объективным причинам.

Например, есть два взаимозаменяемых работника. Один из них должен пойти по графику в отпуск, а второй внезапно ушел на больничный. Думается, в этом случае можно пойти работодателю на уступки и отдохнуть позднее, когда второй сотрудник выздоровеет.

Если переговоры не привели к решению вопроса, то за защитой своих прав можно обратиться (ст. 352, 382 ТК):

в комиссию по трудовым спорам (если она создана на предприятии);

профсоюз (при наличии);

государственную инспекцию труда субъекта РФ;

районный суд по адресу работодателя, месту своего жительства либо месту исполнения трудового договора (ст. 24, 28, ч. 6.3, 9 ст. 29 ГПК).

Кроме того, если работодатель не оформляет приказ о начале отпуска по графику, сотрудник может уйти отдыхать самовольно. Суды считают, что такие действия не являются прогулом (пп. «д» п. 39 постановления Пленума ВС от 17.03.2004 № 2).

Однако работодатель может придерживаться иного мнения и уволить за прогул. В таком случае придется восстанавливаться на работе в судебном порядке.

Штраф за непредоставление отпуска

За непредоставление отпуска, который полагается работнику, предусмотрена материальная ответственность в виде денежной компенсации морального вреда и (или) административная ответственность.

Размер денежной компенсации морального вреда, если работник о ней заявит, определяется по соглашению, а в случае спора — по решению суда (ст. 237 ТК).

Штраф за непредоставление отпуска, полагающегося по закону, могут назначить, если такое нарушение совершено впервые (ч. 1 ст. 5.27 КоАП). Тогда его размер может составить:

для должностного лица — от 1 до 5 тыс. рублей ;

для организации — от 30 до 50 тыс. рублей.

За повторное аналогичное нарушение штраф предусмотрен ч. 2 ст. 5.27 КоАП, и он уже может составить:

для должностного лица — от 10 до 20 тыс. рублей ;

для компании — от 50 до 70 тыс. рублей.

За непредоставление отпуска, полагающегося по коллективному договору, соглашению, могут назначить штраф по ст. 5.31 КоАП в размере от 3 до 5 тыс. рублей.