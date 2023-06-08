Договор банковского вклада

Суть банковского вклада

Положения о банковском вкладе (далее БВ) прописаны в главе 44 ГК. В статье 834 кодекса дается определение договора банковского вклада.

Согласно этому определению банк принимает от вкладчика определенную сумму (вклад). Через какое-то время он должен вернуть эту сумму с процентами. Более конкретно условия возврата прописываются в тексте соглашения.

Иными словами суть такова. У гражданина есть деньги, он хочет их приумножить и предоставляет средства банку, который использует эти деньги по своему усмотрению и за такое использование начисляет проценты. То есть суть договора направлена на получение прибыли с одной стороны и пользование деньгами с другой.

Об условиях такого соглашения, его нюансах подробнее мы расскажем далее в следующих разделах.

Вместе с тем отдельно стоит отметить особенность, связанную со страхованием вкладов. В частности, такому страхованию подлежат средства в валюте РФ (иностранной валюте), размещенные в банке на основании данного соглашения:

физическими лицами;

малыми предприятиями. Сведения о таких предприятиях должны быть в соответствующем реестре;

НКО (некоммерческими организациями), которые исполняют общественно полезные услуги. Сведения о них также должны быть в определенном реестре;

либо если такой депозит открывается в пользу ранее перечисленных лиц.

Кроме них страхованию подлежат:

деньги, размещенные не специальных счетах (Фонд капитального строительства);

средства, размещенные на номинальных счетах. Такие счета открывают опекунам (попечителям);

деньги, размещенные на счетах эскроу. Есть особенности, установленные законом № 177 о страховании вкладов.

Чтобы физическому лицу открыть вклад, он должен совершить перечисленные ниже действия:

Изучить условия, которые предлагают банки, и выбрать кредитное учреждение . Что нужно учесть при выборе банка, читайте в разделе ниже.

Обратитесь в кредитное учреждение и представьте необходимые документы. В большинстве случаев это можно сделать онлайн.

Как правило, нужен документ удостоверяющий личность (паспорт). В зависимости от банка он может запросить и другие бумаги.

Заключите с организацией соглашение. Внимательно проверьте, прежде чем подписывать, все ли условия вас устраивают.

Соглашение будет считаться заключенным с момента внесения суммы на счет.

Факт подписания договора не означает, что оно заключено. В документе должен присутствовать номер счета вклада;

Последний этап — это внесение денежных средств на вклад.

Способ внесения может быть как наличными, так и безналичными. При оплате безналом подписывается распоряжение на безналичный перевод или поручение. Учреждение выдаст вам документ в подтверждение внесения суммы.

Существенные условия договора

Существенные условия данного соглашения имеют следующий характер.

Во-первых, в обязательном порядке должен быть прописан предмет договора.

В нашем случае предмет — это денежные средства, которые вкладчик готов внести на депозит. То есть собственно вклад является предметом. Поэтому нужно указать точную сумму, которая будет внесена.

Во-вторых, если вклад вносится на имя третьего лица, должно быть указано его имя (наименование, если это организация).

Третье. Также важно прописать условие о сроке соглашения, порядок возврата вклада и начисления процентов.

В отношении сроков могут быть нюансы. В частности, если вкладчик не забирает свои средства. В этом случае поступают так, что договор продлевается или деньги кладут на счет до востребования.

Не является существенным условие о размере процентов.

Если договором такое положение не установлено, то по общему правилу действуют нормы, предусмотренные п. 1 ст. 809 ГК.

Условия договора банковского вклада

Начнем с того, что документ должен быть заключен в письменной форме. Это требование предусмотрено ст. 836 ГК.

Если письменная форма не соблюдена, соглашение считается ничтожным. Но это не означает, что письменный документ не может быть составлен в электронном виде.

На практике заключение соглашения выглядеть по-разному, в виде:

обычного договора;

депозитного сертификата;

сберкнижки;

иного банковского документа, соответствующего требованиям закона.

В каждом из перечисленных случаев письменная форма считается заключенной.

Кроме того, особенностью является то, что когда вкладчиком выступает гражданин, соглашение признается публичным (ч. 2 ст. 834 ГК). Это означает, что для всех клиентов — физлиц договор будет иметь идентичные условия, так как в этом случае банк не имеет права отдавать предпочтение тому или иному лицу. Более того, он должен заключить договор с каждым, кто к нему обратится.

Также к отношениям вкладчика и банка применяются правила одоговоре банковского счета — при условии, что иное не установлено главой 44 ГК. Положения о банковском счете в свою очередь регулируются главой 45 ГК.

В документ, как правило, включаются следующие условия:

связанные с оформлением договора — наименование, место заключения, дата, стороны, подписи, адреса, реквизиты счета и так далее

существенные условия . О них мы подробнее говорили в предыдущем разделе;

права и обязанности сторон . В основном это обязанность банка уплачивать проценты, своевременно выдавать вклад, не разглашать информацию и прочее. К его правам относится использование денежных средств и другое. Вкладчик должен положить определенную сумму, уведомлять банк о возврате и так далее. При этом он имеет право требовать свои деньги и уплаты процентов.

ответственность сторон . Как правило, прописываются порядок уплаты и размер неустойки за то или иное нарушение;

порядок разрешения споров . Тут указывают, в каком суде в случае конфликта будет решаться проблема;

обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) . Здесь говорится, при каких обстоятельствах стороны освобождаются от ответственности;

иные условия, в зависимости от ситуации и вкладчика, если они не противоречат действующему законодательству.

Виды договора банковского вклада

В первую очередь закон разделяет такие соглашения по сроку. В частности:

вклад до востребования.

То есть деньги должны быть возвращены, как только того потребует вкладчик. Он может снять их полностью или частично. Если частично, то проценты должны продолжать начисляться на остаток;

вклад на определенный срок.

Соответственно, деньги будут возвращены, когда истечет установленный договором срок. Деньги в этом случае должны лежать столько, сколько определено договором. Чтобы получить нормальные проценты, вкладчик должен соблюсти условие по удержанию таких средств на счете.

Кроме этого, выделяют такие виды вкладов:

накопительный;

вклад с капитализацией или без;

сберегательный;

номерной;

расчетный;

валютный;

целевой.

Права и обязанности сторон договора

В данном случае в соглашении участвуют две стороны. Банк (иная кредитная организация) и вкладчик (физическое или юридическое лицо).

Условиями соглашения, как правило, предусматривается следующее.

Обязанности банка:

открыть вклад на имя клиента в определенный срок;

принимать от клиента средства и зачислять их данный счет;

удостоверить внесение вклада тем или иным документом;

выдать сумму вклада по требованию или окончании срока действия соглашения. Смотря, о каком виде соглашения, идет речь;

выплатить проценты в размере и сроки, установленные соглашением;

осуществить иные требования, предусмотренные законом или договором.

Права банка:

использовать денежные средства клиента;

изменить размер процентов в одностороннем порядке, если это предусмотрено документом;

осуществлять другие права, предусмотренные соглашением.

Обязанности вкладчика:

перечислить определенную сумму на депозит;

письменно уведомлять банк при досрочном возврате в срок, определенный соглашением;

уведомлять об изменении личных данных. Например, изменения Ф.И.О., адреса прописки и прочее;

также могут быть и другие дополнительные условия.

Права вкладчика:

получать сумму вклада полностью или частично. В любое время или нет, зависит от срочности соглашения;

получить суммы процентов. Условия и порядок их получения определяются соглашением;

получить полную сумму процентов в случае возврата вклада полностью;

продлить срок действия документа путем заключения дополнительного соглашения;

осуществлять любые действия с вкладом, если это не противоречит действующему законодательству;

могут быть предусмотрены и другие положения.

Как выбрать банк

Для того чтобы найти подходящую кредитную организацию, нужно учитывать различные обстоятельства.

1. Определитесь, для чего вам вклад. Наличие цели позволяет понять, какие условия вам подойдут больше всего.

2. Изучите виды вкладов, которые существуют. Поняв все детали и их различия, станет проще определиться.

3. После того как вы разобрались с целью и видами, переходите к поиску банка.

Начните с проверки, страхует ли данное учреждение вклады. Эту информацию можно узнать, например, на сайте организации. Проверьте величину активов, прибыль и другие показатели, говорящие о стабильности учреждения. В Интернете есть масса открытых сайтов, которые сравнивают банки между ними.

Далее обратите свое внимание на проценты. Если вам предлагают очень хороший процент, это может означать, что организация испытывает не лучшие времена.

Проверьте также, какие предусмотрены положения о снятии или пополнении средств.

Учтите другие нюансы в зависимости от конкретного договора. Не оставляйте без внимания условия, которые показались вам странными и чем-то вас смущают.

4. Выделите наиболее понравившиеся учреждения и почитайте отзывы о них. Посмотрите, удобно ли будет вам взаимодействовать с банком (местоположение, сервис, персонал и так далее).

Как расторгнуть договор банковского вклада

Расторжение данного соглашения происходит на двух основаниях:

истек срок действия договора;

договор расторгнут в досрочном порядке.

В первой ситуации особенностей нет: клиент просто связывается с банком и возвращает свой вклад и проценты по нему.

Когда соглашение расторгается на втором основании, тут могут быть подводные камни.

При срочном договоре банк отдаст вам вклад, но и процент будет совсем маленьким. Так как в такой ситуации банк может снизить его.

Для расторжения нужно будет написать соответствующее заявление.

Если у вас договор до востребования, вы просто обращаетесь в банк и забираете вклад (часть вклада). Проценты, получаемые по такому виду соглашения, будут ниже, чем при срочном.

Налогообложение банковского вклада

Порядок налогообложения зависит от того, кто является вкладчиком, а также находится ли банк на территории РФ.

Если это физлицо, возникают налоговые последствия по НДФЛ

В частности, налогом облагается разница между процентами, полученными в течение года. А также процентами, рассчитанными как 1 млн и максимального значения ключевой ставки, из действовавших на 1 число каждого месяца в течение года (п. 1 ст. 214.2, ст. 216 НК).

Если проценты получены по вкладам в зарубежных банках, то налог уплачивается в полном размере.

Ставка НДФЛ с доходов от процентов составляет 13%, если сумма дохода не более 5 млн рублей.

Доход в виде процентов декларировать не нужно. Его исчисляют налоговики. Информацию им передают банки.

Если вкладчик является юридическим лицом, то порядок налогообложения следующий

НДС

Налоговых последствий по НДС при внесении средств на депозит не возникает. Полученные проценты также не включаются в налоговую базу. Доходы НДС не облагаются.

Налог на прибыль

Средства, которые положены на депозит, не учитываются в расходах вкладчика.

Полученные проценты нужно отразить во внереализационных доходах.

При кассовом методе доходы должны быть отражены на дату их фактического зачисления на счет.

При методе начисления учитываются на конец каждого месяца отчетного (налогового) периода.

УСН

Деньги, внесенные на депозит, не являются расходом.

Полученные проценты учитываются в составе внереализационных доходов и признаются на дату поступления средств на банковский счет.

Риски договора банковского вклада: судебная практика

Как правило, основные риски связаны с потерей вклада или процентов по нему. Кроме этого, споры могут возникать из-за упущенной выгоды, когда затронуты интересы третьих лиц, и так далее.

Приведем несколько примеров.

В первом случае истец обратился с требованием вернуть вклад. Кроме того просил взыскать убытки и проценты.

Спор был связан с тем, что банк не вернул вклад по требованию истца. Притом что дополнительным соглашением ему такое право было дано. А в основном соглашении не было запрета на досрочный возврат.

При указанных обстоятельствах суд удовлетворил требования и обязал взыскать вклад и проценты.

Проценты при этом засчитывались в сумму убытков (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 16.05.2017 № Ф07-4204/2017 по делу № А56-46825/2016).

Во втором случае вкладчик потребовал проценты.

Однако условия соглашения были построены так, что при его досрочном расторжении они не выплачиваются.

Поэтому в связи с тем, что было досрочное расторжение, суд отказал в иске (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.02.2019 № 09АП-484/2019 по делу № А40-163471/18).

В данном деле истец требовал уплатить проценты при досрочном расторжении, так как возникла упущенная выгода.

Связано это было с тем, что при досрочном расторжении требования банком не были удовлетворены.

Суд встал на сторону истца, но снизил сумму требуемых процентов до одного процента (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 08.11.2016 № Ф07-9890/2016 по делу № А56-92133/2015).

В последнем примере с требованием обращались третьи лица. Связано это было с тем, что кредиторы могли бы получить свои средства из имеющегося депозита.

Однако при увеличении срока возврата депозита кредиторы такую возможность утратили.

Суд требования о признании дополнительного соглашения к договору БВ недействительным удовлетворил (постановление Арбитражного суда Московского округа от 11.07.2019 № Ф05-6222/2019 по делу № А40-26847/2016).

Образец договора банковского вклада — 2023.