Приобретение товаров для перепродажи у иностранного поставщика в валюте при УСН в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

Сегодня поговорим о том, как происходит признание расходов в КУДиР при оплате стоимости товаров, приобретенных для дальнейшей реализации у иностранного поставщика в валюте, по какому курсу рассчитывается себестоимость таких товаров, возникают ли при этом курсовые разницы.

Также напишем о некоторых текущих ошибках в 1С и о наших рекомендациях по их устранению.

Сначала напомним 3 условия признания расходов, содержащихся в закрытом перечне, согласно п. 1 ст. 252 НК:

расходы должны быть обоснованы (экономически оправданы и выражены в денежной форме);

расходы должны быть документально подтверждены;

расходы должны быть произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.

Обратимся к ст. 346.16 НК, в которой поименованы расходы, учитываемые при определении налогооблагаемой базы по УСН. Но мы не будем перечислять все, а остановимся на двух, о которых пойдет речь в нашей статье.

А именно:

Подп. 23 п. 1 ст. 346.16 НК: расходы по оплате стоимости товаров, приобретенных для дальнейшей реализации (уменьшенные на величину расходов, указанных в подпункте 8 настоящего пункта), а также расходы, связанные с приобретением и реализацией указанных товаров, в том числе расходы по хранению, обслуживанию и транспортировке товаров (пп. 23 в ред. закона от 17.05.2007 № 85-ФЗ).

Для признания расходов по оплате стоимости товаров, предназначенных для дальнейшей реализации, необходимо выполнение трех условий:

товары должны быть оприходованы; товары должны быть оплачены поставщику; товары должны быть реализованы покупателю (факт оплаты покупателем товара не имеет значения: пп. 2. п. 2 ст. 346.17 НК).

Доходы и расходы, выраженные в иностранной валюте, учитываются вместе с доходами и расходами, выраженными в рублях (п. 3 ст. 346.18).