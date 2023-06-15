Как оформить и выдать персонифицированные сведения уволенному сотруднику

Основным нормативным актом в сфере индивидуального (персонифицированного) учета является закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ. В нем сказано:

Таким образом, закон обязывает работодателей выдавать физлицам в 2023 году персонифицированные сведения в день увольнения либо прекращения договора ГПХ в следующем составе:

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Состав бумаг: мнение СФР и Минтруда

С 2023 года список документов с персонифицированными сведениями, выдаваемых работнику в день увольнения, изменился — вместо отмененных форм СЗВ-СТАЖ и СЗВ-М теперь следует оформлять другие бумаги. Но у чиновников нет единого мнения в отношении их состава.

Таким образом, СФР указывает на то, что при увольнении сотруднику нужно выдать данные:

Минтруд не считает ЕФС-1 обязательным документом в «увольнительном» комплекте, т. к. эта форма является входящим документом, передаваемым работодателями в СФР, а в законодательстве отсутствует прямое указание на обязанность работодателя по предоставлению выписки из этой формы сотрудникам при увольнении.

Что касается выдачи сотруднику в день увольнения выписки из отчета «Персонифицированные сведения о физических лицах», то данные этой отчетной формы дублируют информацию о суммах выплат и иных вознаграждений в пользу застрахованного лица, отраженную в разделе 3 РСВ.

Работодателю придется самому решить, будет ли он оформлять 2 выписки из разных отчетных форм с дублирующими данными для выдачи персонифицированных сведений о застрахованном лице при увольнении. Законодательство таких разъяснений не дает.