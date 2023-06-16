Новое в ЕНП, выгодные субсидии для бизнеса и работа с самозанятыми

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💰 Субсидии от государства для франшиз и маркетплейсов
Когда: 19.06.2023, в 11:00 мск
Субсидии для франчайзи.
Что можно субсидировать.
Как получить 1 млн.руб.
Какие документы нужны, сроки подачи заявки, этапы сбора документов.
Маркетплейсы, как получить до 500 тыс рублей, подача заявки, какие документы и этапы сбора.
📌 Производство под заказ в 1С. Лайфхаки по автоматизации учета, чтобы увеличить прибыль
Когда: 20.06.2023, в 11:00 мск
Оптимизировать расходы производственного предприятия.
Рассчитать точную себестоимость итогового продукта.
В режиме реального времени управлять всеми процессами - от начального заказа и производства до доставки готовой продукции клиенту.
Избежать ошибок и максимально быстро передать заказы в производство и контролировать просрочку.
Отследить наиболее выгодные заказы и заказчиков.
📝 Как сформировать команду в бухбизнесе: 3 схемы от аутсорсера
Когда: 20.06.2023, в 11:00 мск
3 схемы по организации команды в бухгалтерском бизнесе.
5 ошибок собственника бухгалтерского бизнеса на этапе сбора команды.
Алгоритм найма бухгалтера.
📎 Самозанятые: все правила сотрудничества без риска
Когда: 21.06.2023, в 11:00 мск
Какие риски и преимущества есть при работе с самозанятыми: как соблюсти необходимый баланс между "могу" и "хочу".
Правильное документальное оформление - гарант безопасной работы.
Что бухгалтеру сделать, чтоб клиент или работодатель избежал рисков переквалификации в трудовой договор.
✔️ Работа с наличкой и блокировка счетов по 115-ФЗ в 2023-2024 гг.
Когда: 22.06.2023, в 11:00 мск
Как работать с наличкой ИП и юрлицам.
штрафы ИФНС по работе с наличкой и срок привлечения к ответственности.
Операции по картам физлиц и ИП.
Что вызывает подозрение у банков.
Как банки контролируют клиентов.
🔔 ЕНП: основные изменения, сверки, переплаты и ошибки
Когда: 22.06.2023, в 15:00 мск
Изменена очередность списания денежных средств с ЕНС.
НДФЛ спишут с ЕНС в первую очередь.
Налоговики отказывают в приеме Заявления о ввозе и уплате косвенных налогов из-за ЕНП.
Налоговики отказываются предоставлять сверки и возвращать прошлогодние переплаты. Что делать?
Как платить налоги во втором полугодии?
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