Вебинары для бухгалтеров

Новое в ЕНП, выгодные субсидии для бизнеса и работа с самозанятыми

Все самые важные вебинары для бухгалтера, руководителя, HR, кадрового специалиста и предпринимателя. Листайте ниже и записывайтесь на вебинары, которые касаются других изменений: там про блокировки счета, ФСБУ и налог на имущество.

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Новое в ЕНП, выгодные субсидии для бизнеса и работа с самозанятыми
Иллюстрация: freepik/freepik

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💰 Субсидии от государства для франшиз и маркетплейсов

Когда: 19.06.2023, в 11:00 мск

  • Субсидии для франчайзи.

  • Что можно субсидировать.

  • Как получить 1 млн.руб.

  • Какие документы нужны, сроки подачи заявки, этапы сбора документов.

  • Маркетплейсы, как получить до 500 тыс рублей, подача заявки, какие документы и этапы сбора.

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📌 Производство под заказ в 1С. Лайфхаки по автоматизации учета, чтобы увеличить прибыль

Когда: 20.06.2023, в 11:00 мск

  • Оптимизировать расходы производственного предприятия.

  • Рассчитать точную себестоимость итогового продукта.

  • В режиме реального времени управлять всеми процессами - от начального заказа и производства до доставки готовой продукции клиенту.

  • Избежать ошибок и максимально быстро передать заказы в производство и контролировать просрочку.

  • Отследить наиболее выгодные заказы и заказчиков.

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📝 Как сформировать команду в бухбизнесе: 3 схемы от аутсорсера

Когда: 20.06.2023, в 11:00 мск

  • 3 схемы по организации команды в бухгалтерском бизнесе.

  • 5 ошибок собственника бухгалтерского бизнеса на этапе сбора команды.

  • Алгоритм найма бухгалтера.

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📎 Самозанятые: все правила сотрудничества без риска

Когда: 21.06.2023, в 11:00 мск

  • Какие риски и преимущества есть при работе с самозанятыми: как соблюсти необходимый баланс между "могу" и "хочу".

  • Правильное документальное оформление - гарант безопасной работы.

  • Что бухгалтеру сделать, чтоб клиент или работодатель избежал рисков переквалификации в трудовой договор.

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✔️ Работа с наличкой и блокировка счетов по 115-ФЗ в 2023-2024 гг.

Когда: 22.06.2023, в 11:00 мск

  • Как работать с наличкой ИП и юрлицам.

  • штрафы ИФНС по работе с наличкой и срок привлечения к ответственности.

  • Операции по картам физлиц и ИП.

  • Что вызывает подозрение у банков.

  • Как банки контролируют клиентов.

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🔔 ЕНП: основные изменения, сверки, переплаты и ошибки

Когда: 22.06.2023, в 15:00 мск

  • Изменена очередность списания денежных средств с ЕНС.

  • НДФЛ спишут с ЕНС в первую очередь.

  • Налоговики отказывают в приеме Заявления о ввозе и уплате косвенных налогов из-за ЕНП.

  • Налоговики отказываются предоставлять сверки и возвращать прошлогодние переплаты. Что делать?

  • Как платить налоги во втором полугодии?

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