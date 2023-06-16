Камеральная проверка или новые «Разборы»? Что выберете вы?

Все самые интересные разборы за эту неделю уже здесь.
Как проводится камеральная проверка декларации
Камеральная проверка проводится налоговиками по каждой сданной декларации и расчету. Как она проходит? Расскажем на примере декларации по налогу на прибыль.
Что произойдет с налогами, если участник выходит из ООО
Чиновники напомнили, что если первоначальный вклад участника общества меньше, чем он получил средств при выходе из этого общества, то участнику надо заплатить налоги.
Отпуск с понедельника: когда выплачивать отпускные
Разберем, как правильно посчитать срок выплаты отпускных и не попасть на штраф.
Изменения по НДФЛ: два уведомления, суточные для разъездных работников, упрощенный соцвычет и другие
По-новому будут считать НДФЛ с зарплаты заграничных дистанционщиков, будут новые правила для соцвычета и стандартного вычета.
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