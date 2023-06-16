Камеральная проверка или новые «Разборы»? Что выберете вы?

Все самые интересные разборы за эту неделю уже здесь.



Камеральная проверка проводится налоговиками по каждой сданной декларации и расчету. Как она проходит? Расскажем на примере декларации по налогу на прибыль.

Чиновники напомнили, что если первоначальный вклад участника общества меньше, чем он получил средств при выходе из этого общества, то участнику надо заплатить налоги.

Разберем, как правильно посчитать срок выплаты отпускных и не попасть на штраф.

По-новому будут считать НДФЛ с зарплаты заграничных дистанционщиков, будут новые правила для соцвычета и стандартного вычета.

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