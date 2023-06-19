Должностная инструкция бухгалтера — образец 2023 года

Значение должностной инструкции

Должностная инструкция — это документ, где перечисляются конкретные функции работника, которые он должен выполнять на занимаемой им должности.

Помимо перечня функций, в него также включаются требования к квалификации сотрудника, необходимые для этой должности, его права, предоставляемые в связи с исполнением должностных обязанностей, и меры ответственности, которые наступают при их невыполнении.

Должностная инструкция — необязательный документ, но она имеет особую важность с точки зрения раскрытия понятия «определенная трудовая функция», которое фигурирует в ст. 56, 57 ТК как один из основных предметов трудового договора.

Работодатель должен предоставить вполне определенную работу, а работник принимает на себя обязательство ее выполнять. Поскольку круг функций всегда ограничен, есть прямой смысл закрепить его документально.

Это позволит не только снять разногласия между работодателем и сотрудником о предмете выполняемой работы, но и даст возможность:

иметь готовый перечень требований к вновь принимаемому (переводимому) на должность сотруднику, в т. ч. при поиске кандидатов на вакантное место;

оперативно ознакомить нового сотрудника с кругом его обязанностей с помощью законно оформленного документа и получить его подпись, подтверждающую факт такого знакомства;

унифицировать обязанности, относящиеся к одной должности, и минимизировать количество документов, с которыми придется знакомить несколько человек, если они занимают одну и ту же должность;

оценить пригодность сотрудника к выполняемой работе, в т. ч. в период испытательного срока;

привлечь к ответственности сотрудника, не справляющегося со своими обязанностями.

Должностная инструкция — это не формальный документ. Составляя ее, руководитель подразделения, к которому относится соответствующая должность, должен со всей тщательностью продумать перечень обязанностей, возлагаемых на работника, чтобы:

исключить существование в подразделении функций, не вмененных в обязанность никому, но возложенных именно на это подразделение;

иметь возможность спрашивать за работу с вполне определенных лиц.

Работник, в свою очередь, заинтересован в определенном перечне своих функций, т. к. все, что выходит за его пределы, будет для него дополнительной работой, при выполнении которой он может претендовать на дополнительную оплату.

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Что отличает должность бухгалтера

К особенностям работы бухгалтера относятся:

необходимость наличия специальных знаний;

своя специфика деятельности в каждой из существующих организаций;

редкое дублирование функций, относящихся к разным участкам бухгалтерии.

Требования к уровню специальной подготовки и опыту бухгалтера приведены в следующих документах:

Второй документ заменил ранее действовавший профстандарт, утвержденный приказом от 22.12.2014 № 1061н.

В новой версии профстандарт сейчас обязателен (старый был обязателен начиная с 01.07.2016) для (п. 1 ст. 4 закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс…» от 02.05.2015 № 122-ФЗ, ст. 7 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, постановление Правительства от 27.06.2016 № 584):

бухгалтеров государственных и муниципальных учреждений и организаций с долей госучастия более 50%;

бухгалтеров на аутсорсинге;

главных бухгалтеров публичных акционерных обществ, страховых организаций, некоммерческих пенсионных фондов;

главных бухгалтеров кредитных и некредитных финансовых организаций.

Оба указанных документа — квалификационный справочник и профстандарт — похожи по содержанию и устанавливают, к примеру, необходимость наличия у бухгалтера специального экономического образования и, как правило, стажа работы не менее 3 лет.

Отметим, что для бухгалтеров 5-го квалификационного уровня по указанному профстандарту требований к стажу по общему правилу нет, за исключением случая, когда это бухгалтер с категорией — первой или второй. Тогда у него должно быть не менее года стажа работы на должности с более низкой категорией.

Тем не менее занятие должности бухгалтера в любом случае предполагает знание необходимых для работы законодательных актов и методических материалов.

Важно! В качестве должностных обязанностей бухгалтера и справочник, и стандарт перечисляют в обобщенном виде все возможные для бухгалтера функции. На практике их одновременное исполнение 1 человеком маловероятно.

В небольших организациях, где бухгалтеров мало, часть этих функций оказывается невостребованной, а в больших бухгалтериях обязанности распределены, поэтому в должностную инструкцию бухгалтера, занятого на конкретном участке, включается только их часть.

В реальности должностные инструкции бухгалтеров должны составляться очень предметно и конкретно, с учетом специфики деятельности и структуры организации, особенностей распределения функций в бухгалтерии и требований к квалификации специалистов на разных участках.

Редко встречающееся дублирование обязанностей бухгалтеров в одной и той же бухгалтерии обусловливает составление для каждого специалиста отдельной инструкции, учитывающей все нюансы обязанностей, связанных с конкретным участком. Из-за этой особенности невозможно составить образец должностной инструкции бухгалтера. Любой текст будет лишь один из возможных вариантов.

Должностная инструкция бухгалтера разрабатывается, как правило, главным бухгалтером организации, несущим ответственность за организацию работы бухгалтерии.

Составной частью организации работы является, соответственно, распределение бухгалтерских функций между подчиненными.

Что включить в должностную инструкцию

Исходя из ее назначения и смысла, в должностную инструкцию бухгалтера должны войти:

требования к подготовке, уровню знаний и опыту;

указание на подчиненность;

перечень должностных обязанностей;

права и ответственность.

Должностная инструкция бухгалтера в обязательном порядке утверждается руководителем организации.

Под ее текстом может быть указание на разработчика инструкции, а также предусмотрено место для записей об ознакомлении с ней работников.

Если принятой в организации схемой документооборота установлено согласование подобных документов с иными службами (ОТиЗ, ОК, юристом), то перед передачей документа на подпись руководителю, его нужно согласовать с ними.

Должностная инструкция может быть составлена в произвольной форме или на бланке, разработанном в организации для документов такого рода.

После ознакомления работника с инструкцией рекомендуется выдать ему копию документа.

Итоги

Должностная инструкция — документ, играющий существенную роль в процессе ознакомления работника с его непосредственными обязанностями. Для бухгалтерии, в которой обязанности сотрудников дублируются редко, она важна особенно.