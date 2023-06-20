Можно ли оплату по ГПД штатникам учитывать в расходах на оплату труда

ГПД может быть заключен как с лицом, не состоящим с фирмой в трудовых отношениях, так и с сотрудником фирмы, но при условии, что по трудовому и гражданско-правовому договорам сотрудник должен выполнять различную работу.

Кроме того, работу по ГПД сотрудник должен выполнять в нерабочее время. Иначе такой труд будет считаться работой по совместительству.

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Работа по ГПД не должна входить в трудовые обязанности штатника

Штатные сотрудники могут привлекаться по договорам ГПХ для выполнения тех работ, которые не входят в их трудовые обязанности. Об этом говорится в постановлении АС Уральского округа от 19 мая 2023 г. № Ф09-2280/23 по делу № А50-14762/2022.

Суть спора

Организация получила объемный госзаказ на проведение кадастровых работ.

Кадастровые работы включают анализ исходной документации, обмеры для определения характеристик объектов. Работы проводятся, в частности, после возведения здания или частного дома, при определении границ участков, при перепланировках и реконструкциях.

По итогам работ оформляются документы — акт обследования, межевой и технический план.

Для выполнения заказа были привлечены кадастровые инженеры (специалисты, имеющие квалификационный аттестат). Некоторые со стороны, а некоторые работали в организации по трудовому договору.