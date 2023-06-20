Можно ли оплату по ГПД штатникам учитывать в расходах на оплату труда

Выплаты по гражданско-правовым договорам относятся к расходам на оплату труда
Гражданско-правовой договор (ГПД) заключают в соответствии с требованиями гражданского, а не трудового законодательства. Но фирма может оплачивать работу сотрудников и относить к расходам на оплату труда выплаты не только по трудовому, но и по гражданско-правовому договору (п. 21 ст. 255 НК).
Если работа по такому договору связана с производственной деятельностью фирмы, то выплаты по нему уменьшают налогооблагаемую прибыль.
ГПД может быть заключен как с лицом, не состоящим с фирмой в трудовых отношениях, так и с сотрудником фирмы, но при условии, что по трудовому и гражданско-правовому договорам сотрудник должен выполнять различную работу.
Факт выполнения работ (оказания услуг) подтверждают актом приемки-сдачи.
Кроме того, работу по ГПД сотрудник должен выполнять в нерабочее время. Иначе такой труд будет считаться работой по совместительству.
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Работа по ГПД не должна входить в трудовые обязанности штатника
Штатные сотрудники могут привлекаться по договорам ГПХ для выполнения тех работ, которые не входят в их трудовые обязанности. Об этом говорится в постановлении АС Уральского округа от 19 мая 2023 г. № Ф09-2280/23 по делу № А50-14762/2022.
Суть спора
Организация получила объемный госзаказ на проведение кадастровых работ.
Кадастровые работы включают анализ исходной документации, обмеры для определения характеристик объектов. Работы проводятся, в частности, после возведения здания или частного дома, при определении границ участков, при перепланировках и реконструкциях.
По итогам работ оформляются документы — акт обследования, межевой и технический план.
Для выполнения заказа были привлечены кадастровые инженеры (специалисты, имеющие квалификационный аттестат). Некоторые со стороны, а некоторые работали в организации по трудовому договору.
Статьи 31 и 34 закона 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» определяют формы организации кадастровой деятельности.
То есть кадастровый инженер может трудиться:
в качестве индивидуального предпринимателя;
в качестве работника юридического лица.
Этот было соблюдено, но ИФНС решила, что компания искусственно завысила свои расходы, поскольку кадастровые работы, по ее мнению, могли выполняться в рамках трудовых обязанностей.
Она требовала исключить плату по ГПД, заключенным со штатными работниками, из состава расходов, с доначислением налога, пеней и штрафа.
Судьи не согласились. Они указали, что в должностные обязанности сотрудников кадастровые работы не входили. Для выполнения таких работ организация могла заключить ГПД с кадастровыми инженерами.
Сами факты выполнения работ и их оплаты инспекция не оспаривала. Следовательно, оснований для исключения затрат из расходов нет.