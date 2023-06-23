Руководство к действию: когда приказ превращается в локально нормативный акт

Может ли приказ быть локальным нормативным актом? С позиции документоведческого подхода приказ как вид документа вообще к ЛНА не относится. Но…
Понятие «управленческие документы» является условным родовым, т.к. реально в деятельности организации используются документы, принадлежащие к различным системам документации в соответствии с направлениями деятельности: организационно-распорядительная, научно-техническая, плановая, первичная учетная и другие.
Самой «древней» системой документации, которая сложилась вместе с принципами управления, является организационно-распорядительная. Она продолжает «обслуживать» самые общие функции управления. Не случайно делопроизводство как технологию работы с документами называют «документационное обеспечение управления».
Организационные документы являются локальными актами, они составляют правовую основу деятельности конкретной организации и закрепляют систему управления.
Их нормы обязательны для исполнения всеми сотрудниками компании, они действуют в течение длительных сроков (от 3 до 5 лет и долее).
Обязательность их наличия в организации, содержание и требования к оформлению устанавливаются НПА уполномоченных органов госвласти.
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К организационным документам относятся: учредительные документы (устав, учредительный договор), положение (об организации, об органах управления, о структурных подразделениях и должностных лицах), структура и штатная численность, штатное расписание, правила, инструкция, регламент (административный), а также новые виды документов — стратегия, политика, концепция. Часть из них является локальными нормативными актами.
Распорядительные документы обеспечивают оперативное управление организацией, они также являются правовыми актами, но обязательны для тех подразделений и сотрудников, которые в них названы прямо.
Обратите внимание! Приказ относится к распорядительным документам. Приказы являются также «инструментами» утверждения и введения в действие организационных документов (в т.ч. ЛНА), внесения в них изменений и дополнений, полной отмены или признания частично утратившими силу.
В связи с этим, срок действия таких приказов — до даты исполнения и снятия с контроля ЛНА или 3–5 лет.
В действующий Общероссийский классификатор управленческой документации (ОКУД; ОК 011-93) организационные и распорядительные документы в статусе утвержденных унифицированных форм документов внесены в рамках именно той систематизации, о которой мы вам рассказали.
Обратите внимание! Если в организации разрабатываются правила (регламенты) издания управленческих документов, то рекомендуем их составлять раздельно для организационных и распорядительных документов.
Однако в ряде случаев (в виде исключения) конкретный приказ может быть отнесен к ЛНА — если текст приказа содержит нормы трудового права (как ЛНА).
Напомним, что локальные нормативные акты — это документы, содержащие нормы трудового права, которые принимает работодатель в пределах своей компетенции в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективными договорами, соглашениями (ч. 1 ст. 8 ТК).
В ТК прямо упоминаются только некоторые ЛНА, например правила внутреннего трудового распорядка (ч. 4 ст. 189 ТК), положения об оплате труда (ч. 4 ст. 135 ТК), персональных данных (ст. 87 ТК), служебных командировках (ч. 4 ст. 168 ТК) и др.
Чаще всего ЛНА принимаются в виде положений, инструкций, регламентов, политик и утверждаются приказом (но могут утверждаться и уполномоченным должностным лицом — генеральным директором и пр.).
Обратите внимание! Однако в некоторых случаях все необходимые нормы могут включаться непосредственно в текст приказа. Например, согласно ч. 2 ст. 168.1 ТК перечень работ, профессий и должностей работников, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер, должен быть определен коллективным договором, соглашениями или локальными нормативными актами.
Если перечень небольшой, то работодатели нередко устанавливают этот список не отдельным ЛНА, а прямо в тексте приказа перечисляют работы / профессии / должности.
К форме ЛНА в виде приказа ни проверяющие, ни суды претензий не высказывают.
Обратите внимание! Проблемы на практике чаще возникают, если работодатель не ознакомит работников в должном порядке с таким приказом (содержащим нормы, которые должны быть установлены в ЛНА, согласно ТК).
Также не стоит путать подобные приказы с приказами, действие которых распространяется на ограниченный круг лиц, в частности, приказы о приеме на работу, увольнении, переводе, выплате премий и пр. — они касаются конкретных работников, прямо в них поименованных, поэтому не являются ЛНА.
Таким образом, определяющим признаком, относится ли документ (в т.ч. приказ) к ЛНА или нет, является его содержание — есть ли там признак именно нормативности: данный акт рассчитан на неоднократное применение в сфере трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений (т.е. его действие не прекращается после однократного исполнения какой-либо обязанности) и распространяется на заранее неопределенный круг лиц (т.е. в нем не перечислены конкретные Ф.И.О. сотрудников), — например на весь персонал предприятия или на всех работников, которые занимают (будут занимать) определенную должность.