Руководство к действию: когда приказ превращается в локально нормативный акт

Самой «древней» системой документации, которая сложилась вместе с принципами управления, является организационно-распорядительная. Она продолжает «обслуживать» самые общие функции управления. Не случайно делопроизводство как технологию работы с документами называют «документационное обеспечение управления».

Их нормы обязательны для исполнения всеми сотрудниками компании, они действуют в течение длительных сроков (от 3 до 5 лет и долее).

Обязательность их наличия в организации, содержание и требования к оформлению устанавливаются НПА уполномоченных органов госвласти.

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К организационным документам относятся: учредительные документы (устав, учредительный договор), положение (об организации, об органах управления, о структурных подразделениях и должностных лицах), структура и штатная численность, штатное расписание, правила, инструкция, регламент (административный), а также новые виды документов — стратегия, политика, концепция. Часть из них является локальными нормативными актами.

Распорядительные документы обеспечивают оперативное управление организацией, они также являются правовыми актами, но обязательны для тех подразделений и сотрудников, которые в них названы прямо.

Обратите внимание! Приказ относится к распорядительным документам. Приказы являются также «инструментами» утверждения и введения в действие организационных документов (в т.ч. ЛНА), внесения в них изменений и дополнений, полной отмены или признания частично утратившими силу.

В связи с этим, срок действия таких приказов — до даты исполнения и снятия с контроля ЛНА или 3–5 лет.