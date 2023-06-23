Сроки ремонта дороги по госконтракту изменили из-за непогоды — суды не нашли нарушений

Прокурор посчитал, что соглашение нарушает интересы третьих лиц, и обратился в суд, чтобы признать его недействительным.

Три инстанции при повторном рассмотрении дела его не поддержали:

Соглашение заключили на основании нормы об изменении срока исполнения строительных контрактов.

При совокупности условий она допускает однократно изменить срок, в том числе если обязательства нельзя выполнить по независящим от сторон причинам. Конкретного их перечня в норме нет.

Наличие такого основания в законе № 44-ФЗ направлено на повышение эффективности и оперативности обеспечения государственных и муниципальных нужд.

По СНиПу и условиям сделки выполнять работы по укладке горячей асфальтобетонной смеси следовало в сухое время года, когда температура воздуха не ниже +5°С . При непогоде проводить их нельзя.

Значительная часть срока выполнения работ выпала на период дождей. Это подтвердили справкой из спецучреждения.

Подрядчик не мог провести их качественно и в срок по объективным причинам.

Соглашение заключили правомерно по взаимной воле сторон, чтобы соблюсти технологию производства работ и требования к их качеству.

Это нельзя было сделать в период выпадения обильных осадков. Наличие причин, которые не зависели от сторон, доказали.

Отметим, в практике есть пример, когда суд посчитал законным включить в контракт на ремонт автодороги условие о возможности скорректировать срок выполнения работ из-за непогоды.

Он среди прочего отметил: такое условие нужно для получения годного и прочного результата работ, что достигли с соблюдением технологии производства (постановление АС Западно-Сибирского округа от 13.08.2021 № Ф04-3210/2021 по делу № А75-13333/2020).