Терминал или кошелек: топ-5 вопросов про оплату товаров и услуг

Это безопасный способ платежа.

QR-код — это инструмент для оплат через систему быстрых платежей (СБП). СБП позволяет принимать оплату без терминала эквайринга со стороны продавца и банковской карты со стороны клиента.

В QR-код «зашиты» реквизиты расчетного счета ИП или ООО, которые покупатель считывает камерой телефона и подтверждает покупку в приложении своего банка. После чего деньги сразу попадают на счет продавца.

За операции через СБП юрлицо платит комиссию банку, с мая 2023 года — до 0,4%. Это выгоднее, чем оплата картой через эквайринг, за такие операции юрлицо платит банку от 2% до 3% комиссии.

А вот для клиентов, которые пользуются кэшбеком банка, оплата по QR-коду может быть невыгодна, ведь чаще всего по таким оплатам кэшбек не начисляют.

2. Можно ли оплатить товар или услугу частично картой, частично наличными?

Покупатель имеет право оплатить покупку одновременно наличными и картой, в законе запрета на это нет.

При этом продавец выдает один чек, котором указывает сумму полученных наличных и оплату по карте.