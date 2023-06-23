Онлайн-кассы

Терминал или кошелек: топ-5 вопросов про оплату товаров и услуг

Оплата товара или услуги — острая вечнозеленая тема. Как продавцу сэкономить, принимая оплату по закону? Как обеспечить удобство и безопасность покупателей? 

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Терминал или кошелек: топ-5 вопросов про оплату товаров и услуг
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

1. В магазине предлагают оплатить покупку по QR-коду, это безопасно?

Это безопасный способ платежа.

QR-код — это инструмент для оплат через систему быстрых платежей (СБП). СБП позволяет принимать оплату без терминала эквайринга со стороны продавца и банковской карты со стороны клиента.

В QR-код «зашиты» реквизиты расчетного счета ИП или ООО, которые покупатель считывает камерой телефона и подтверждает покупку в приложении своего банка. После чего деньги сразу попадают на счет продавца.

За операции через СБП юрлицо платит комиссию банку, с мая 2023 года — до 0,4%. Это выгоднее, чем оплата картой через эквайринг, за такие операции юрлицо платит банку от 2% до 3% комиссии.

А вот для клиентов, которые пользуются кэшбеком банка, оплата по QR-коду может быть невыгодна, ведь чаще всего по таким оплатам кэшбек не начисляют.

2. Можно ли оплатить товар или услугу частично картой, частично наличными?

Покупатель имеет право оплатить покупку одновременно наличными и картой, в законе запрета на это нет.

При этом продавец выдает один чек,  котором указывает сумму полученных наличных и оплату по карте.

Кроме этого, в некоторых случаях можно разделить товары на две покупки и оформить два фискальных чека с разным типом оплаты. 

3. У меня есть магазин детской одежды, оплату принимаем наличными и картой. Хочу сэкономить на комиссии и отказаться от эквайринга — оставить только прием денег через кассу. Законно ли это?

Согласно закону «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1 предприниматель должен принимать оплату за товары, работы и услуги как наличными деньгами, так и с помощью безналичного расчета. Но если наличные обязаны принимать все торговые точки, то при оплате картой есть исключения.

Отказаться от безналичной оплаты нельзя, если выручка за прошлый год превысила 20 млн ₽. В этом случае у покупателя должен быть выбор — платить наличными или картой «Мир».

Лимит рассчитывают так: берут наличную и безналичную выручку (то есть объем продаж, а не прибыль) по всем торговым точкам и видам деятельности. Однако если у предпринимателя с оборотом свыше 20 млн ₽ какая-то торговая точка принесла меньше 5 млн ₽ выручки — на ней можно не подключать эквайринг.

Принимать только наличные деньги могут и те, кто работает в местности без интернета.

Речь не идет о ситуации, когда в соседнем дома интернет есть, а в вашем — нет. А вот если магазин продуктов открылся в глухой деревеньке, в которой не ловит даже мобильный интернет — про эквайринг можно забыть и спокойно принимать только наличку.

4. Если я принимаю оплату от клиентов через СБП, онлайн-касса не нужна?

Прием платежей через СБП — по QR-коду или номеру телефона — не заменяет онлайн-кассу.

Если вы не входите в число счастливчиков, которые освобождены от онлайн-кассы законом 54-ФЗ, то обязаны применять кассу или мобильный терминал с поддержкой СБП вне зависимости от способа оплаты.

5. Получается, если я поставлю эквайринг, который выбивает чек, и онлайн-касса тоже формирует чек — сумма покупки задвоится?

Задвоения не будет.

Терминал эквайринга только считывает данные с карты покупателя, поэтому выдает не фискальный чек, а слип-чек, который подтверждает безналичную оплату. В итоге налоговая получает информацию о том, что операцию провели через терминал.

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