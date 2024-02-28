Все действующие ПБУ и ФСБУ в 2024 году

Главный документ для бухгалтера — закон о бухгалтерском учете № 402-ФЗ от 06.12.2011.
А главные помощники — ПБУ и ФСБУ.
Положения по бухгалтерскому учету: что это и для чего они нужны
Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ) — это нормативные акты, в которых установлен порядок составления бухгалтерской отчетности и ведения бухучета в том или ином направлении хозяйственной деятельности фирмы.
ПБУ могут регламентировать особенности учета различных активов, пассивов, отдельных фактов хозяйственной деятельности.
Полный перечень действующих ПБУ в 2024 году
Федеральные стандарты бухгалтерского учета: зачем они нужны
Власти активно реформируют бухгалтерский учет. Основная цель: сблизить российские правила учета с международными стандартами (МСФО).
С этой целью постепенно разрабатывают новые федеральные стандарты бухгалтерского учета (ФСБУ). Некоторые из них уже вступили в силу, другие — находятся на стадии разработки или уже готовы, но будут обязательны к применению в последующих годах.
Полный перечень действующих ФСБУ в 2024 году
Сейчас ведутся обсуждения еще одного ФСБУ «Долговые затраты», кроме того в ближайшие годы выйдут и другие стандарты.
Также в части, не противоречащей действующим нормам, надо применять ПБУ по ведению бухгалтерского учета и отчетности и бухгалтерской отчетности.
Полезные материалы по применению ФСБУ:
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