Все действующие ПБУ и ФСБУ в 2024 году

В 2024 году бухгалтеры ведут учет, опираясь на действующие ПБУ и новые ФСБУ. Подготовили полный список.

Главный документ для бухгалтера — закон о бухгалтерском учете № 402-ФЗ от 06.12.2011.

А главные помощники — ПБУ и ФСБУ.

Положения по бухгалтерскому учету: что это и для чего они нужны

Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ) — это нормативные акты, в которых установлен порядок составления бухгалтерской отчетности и ведения бухучета в том или ином направлении хозяйственной деятельности фирмы.

ПБУ могут регламентировать особенности учета различных активов, пассивов, отдельных фактов хозяйственной деятельности.

Полный перечень действующих ПБУ в 2024 году

Федеральные стандарты бухгалтерского учета: зачем они нужны

Власти активно реформируют бухгалтерский учет. Основная цель: сблизить российские правила учета с международными стандартами (МСФО).

С этой целью постепенно разрабатывают новые федеральные стандарты бухгалтерского учета (ФСБУ). Некоторые из них уже вступили в силу, другие — находятся на стадии разработки или уже готовы, но будут обязательны к применению в последующих годах.

Полный перечень действующих ФСБУ в 2024 году

Сейчас ведутся обсуждения еще одного ФСБУ «Долговые затраты», кроме того в ближайшие годы выйдут и другие стандарты.

Стандарт Начало обязательного применения ФСБУ «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» 2025 ФСБУ «Доходы» 2025 ФСБУ «Расходы» 2025 ФСБУ «Некоммерческая деятельность» 2026 ФСБУ «Долговые затраты» 2026 ФСБУ «Финансовые инструменты» 2027 ФСБУ «Участие в зависимых организациях и совместная деятельность» 2027 ФСБУ «Биологические активы» 2028

Также в части, не противоречащей действующим нормам, надо применять ПБУ по ведению бухгалтерского учета и отчетности и бухгалтерской отчетности.

Полезные материалы по применению ФСБУ: