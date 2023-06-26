Какой стаж требуется для выхода на пенсию в 2023 году и что делать, если его не хватает

Чтобы понимать, на что можно рассчитывать и как улучшить ситуацию, прежде всего, следует узнать свой пенсионный стаж. К счастью, сейчас это можно сделать довольно просто и быстро.

Для этого достаточно зайти на официальный сайт госуслуг и заказать выписку из своего лицевого счета в СФР. Ответ должен поступить в личный кабинет в течение дня.

Далее надо ознакомиться с содержанием выписки и проанализировать его.

Какой стаж требуется для выхода на пенсию

С 2024 года, по общему правилу, минимальный стаж для назначения пенсии по старости составляет 15 лет.

В страховой стаж включаются все периоды отчисления страховых взносов и некоторые другие периоды, установленные законом (военная служба, уход за ребенком до полутора лет и т.д).

В России, наряду с общими правилами, у некоторых категорий граждан действуют права на досрочную пенсию. В этих случаях стаж считается иначе.

Что делать, если выписка СФР показывает не все данные

Если вы видите, что в выписке отсутствует информация за какие-либо периоды вашей трудовой деятельности, то следует обратиться в СФР с заявлением на коррекцию данных, указав необходимые сведения по всем отсутствующим периодам. А еще лучше — сразу предоставить в СФР и документальное подтверждение в целях ускорения процесса.

Что делать, если выписка верна, но стажа все равно не хватает

Это более печальная ситуация, поскольку недостаток стажа не позволит выйти на пенсию в положенный срок по возрасту.

В этом случае вы можете рассчитывать только на социальную пенсию в минимальном размере, которую назначат через пять лет после срока выхода на пенсию по возрасту (65 лет для женщин и 70 для мужчин).

Исправить ситуацию возможно, однако оптимальных вариантов тут нет.

Пенсионный стаж можно получить следующими способами: