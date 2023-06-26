Какой стаж требуется для выхода на пенсию в 2023 году и что делать, если его не хватает

Чтобы понимать, на что можно рассчитывать и как улучшить ситуацию, прежде всего, следует узнать свой пенсионный стаж. К счастью, сейчас это можно сделать довольно просто и быстро.
Для этого достаточно зайти на официальный сайт госуслуг и заказать выписку из своего лицевого счета в СФР. Ответ должен поступить в личный кабинет в течение дня.
Далее надо ознакомиться с содержанием выписки и проанализировать его.
Какой стаж требуется для выхода на пенсию
С 2024 года, по общему правилу, минимальный стаж для назначения пенсии по старости составляет 15 лет.
В страховой стаж включаются все периоды отчисления страховых взносов и некоторые другие периоды, установленные законом (военная служба, уход за ребенком до полутора лет и т.д).
В России, наряду с общими правилами, у некоторых категорий граждан действуют права на досрочную пенсию. В этих случаях стаж считается иначе.
Что делать, если выписка СФР показывает не все данные
Если вы видите, что в выписке отсутствует информация за какие-либо периоды вашей трудовой деятельности, то следует обратиться в СФР с заявлением на коррекцию данных, указав необходимые сведения по всем отсутствующим периодам. А еще лучше — сразу предоставить в СФР и документальное подтверждение в целях ускорения процесса.
Что делать, если выписка верна, но стажа все равно не хватает
Это более печальная ситуация, поскольку недостаток стажа не позволит выйти на пенсию в положенный срок по возрасту.
В этом случае вы можете рассчитывать только на социальную пенсию в минимальном размере, которую назначат через пять лет после срока выхода на пенсию по возрасту (65 лет для женщин и 70 для мужчин).
Исправить ситуацию возможно, однако оптимальных вариантов тут нет.
Пенсионный стаж можно получить следующими способами:
Доработать недостающий период времени на официальной работе или открыть ИП на свое имя.
Докупить недостающий стаж (можно купить не более половины недостающего стажа, то есть только 7,5 лет, исключение — самозанятые, они могут купить все 15 лет стажа).
Получить недостающий стаж, официально оформив уход за инвалидом или пенсионером старше 80 лет.