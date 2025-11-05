🔣 Пенсию считают по зарплате за 2000-2001 годы, но можно выбрать другие 60 месяцев: что выгоднее

При пересчете вашего стажа до 2002 года в пенсионные баллы СФР ориентируется на вашу зарплату за 2000-2001 годы. Но не всем людям это выгодно. Вы можете выбрать другой период и тем самым увеличить свою пенсию.

С 2015 года для расчета пенсии применяют пенсионные баллы (ИПК). Но раньше никаких ИПК не было. Поэтому Пенсионный фонд провел конвертацию пенсионных прав – преобразовал стаж в баллы.

Про формулу такого пересчета с примером читайте здесь.

Важной составляющей этой формулы является среднемесячная зарплата за 2000-2001 годы. Смотрите ее в разделе 2.1 выписки из ИЛС.

Выписка из ИЛС

Ваша средняя зарплата нужна для расчета зарплатного коэффициента. Чем больше коэффициент, тем больше пенсия.

Эту зарплату делят на среднюю зарплату по стране за тот же период. В 2000 – 2001 годах средняя зарплата в РФ – 1 494,50 руб.

Максимальный зарплатный коэффициент в общем случае – 1,2. Даже если он больше, то его принимают равным 1,2.

Но далеко не у всех выходит максимальный коэффициент. Однако есть возможность для расчета этого коэффициента применить зарплату за любые 60 месяцев подряд до 2002 года.

Подтвердить ее надо документами, которые может выдать работодатель или государственные (муниципальные) органы (например, Госархив). Свидетельскими показаниями среднемесячный заработок не подтверждается.

Среднюю зарплату за 5 лет по справке надо сравнить со средней зарплатой по стране за этот период. Если коэффициент будет больше, чем по зарплате за 2000 – 2001 год, для расчета пенсии используйте данные из справки.

Вывод: справку о зарплате за 60 месяцев имеет смысл получить (если есть такая возможность), если зарплата за 2000 — 2001 по выписке из ИЛС меньше 1 793,40 руб.

Как считают пенсионные баллы в 2025 году, мы рассказывали тут.