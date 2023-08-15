Как рассчитывается пенсия за советский стаж работы

Для современной пенсионной системы трудовой и страховой стаж — это не одно и то же. В бытовом обиходе под первым обычно понимаются все годы, в течение которых человек работал. Однако для будущей пенсии этот подсчет ничего не значит, так как при назначении выплаты учитывается страховой стаж.

Это период, в течение которого за человека работодатели платили взносы в СФР либо он сам как ИП или самозанятый уплачивал эти взносы.

Это важно различать, и вот почему.

Пример. Две подруги выходят на пенсию. Обе проработали на одном хлебозаводе всю жизнь на одной должности и имеют одинаковый трудовой стаж, но пенсия у них оказывается разная, так как одна из них последние 5 лет работала на предприятии «в серую», а другая до пенсии — только официально, то есть за нее уплачивались взносы в СФР.

Поэтому получается, что фактически у женщин одинаковый стаж работы, но разный страховой стаж. А значит, разное количество пенсионных баллов и, соответственно, пенсия.

Еще есть специальный страховой стаж. Это суммарная продолжительность работы в опасных и вредных условиях труда.

Если вы проработали хотя бы год в таких условиях, а потом вернулись к обычным, у вас будет два параллельных стажа — специальный и обычный. Но при назначении пенсии они суммируются, а за год специального стажа будет доплата.

В страховой стаж попадает не только время работы

При назначении пенсии СФР учитывает и значимые периоды в жизни. Они включаются в страховой стаж, а также за них назначаются индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК) (пенсионные баллы). В таблице приведены все нетрудовые периоды, которые включают при расчете пенсии.

Период жизни Количество ИПК Срочная служба в армии 1,8 Уход за ребенком до 1,5 1,8 Уход за вторым ребенком до 1,5 3,6 Уход за третьим и последующими детьми до полутора лет 5,4 Уход за человеком с инвалидностью первой группы, ребенком с инвалидностью или пожилым человеком, которому больше 80 лет 1,8 Переезд вместе с военнослужащим супругом или супругой в местность, где нет возможности трудоустройства (не больше 5 лет) 1,8 Жизнь за границей с супругой или супругом, которые работают в дипмиссиях или консульствах России (не больше 5 лет) 1,8 Необоснованно привлеченные к уголовной ответственности и впоследствии реабилитированные 1,8 Период получения пособия по безработице, период участия в оплачиваемых общественных работах и период переезда или переселения по направлению государственной службы занятости в другую местность для трудоустройства 1,8

Как учитывается советский стаж работы

В страховой стаж включается только период работы с 2002 года.

Поэтому из этой системы выпадают два периода работы — советский до 1991 года и постсоветский с 1991 по 2001 год. Этот стаж считается по-другому.

Математика в этом случае сложная, но вотпошаговая инструкция:

Определите коэффициент общего стажа . Если он 20-летний у женщин и 25-летний у мужчин, то их стажевый коэффициент (СК) — 0,55. За каждый год свыше этих значений к СК прибавляется 0,1. Но у коэффициента есть верхний предел. Его значение не может быть выше 0,75.

Рассчитайте соотношение учитываемого заработка пенсионера к средней зарплате по стране за тот же период . Это любые 5 лет либо до 2002 года, либо за 2-летний период 2000—2001 годов. Максимально возможное значение—1,2. Более высокие коэффициенты только у тех, кто трудился на Крайнем Севере или в районах, приравненных к нему.

СК и получившееся соотношение заработка перемножьте между собой, а затем умножьте на 1 671 рубль (это средняя зарплата по стране в период с июля по сентябрь 2001 года). Вы получите расчетный размер трудовой пенсии (РРТП), одно из значений, позволяющее рассчитать, сколько дают пенсионных баллов за советский стаж.

Вычислите величину валоризации . Это 10% плюс по 1% за каждый год, отработанный до 1991 года.

Определите величину пенсионного капитала (по состоянию на 2002 год) по формуле : ПК = (РРТП – 450 рублей) × 228 месяцев.

Пенсионный капитал умножьте на проценты, рассчитанные при валоризации, а затем поделите на 228 месяцев .

Умножьте полученную сумму на произведение всех коэффициентов индексации , которые СФР применял с 2003 по 2014 год,— 5,6148 . Вы получите размер вашей пенсии за советский и постсоветский стаж.

Поделите полученное произведение на 64,10. Это и будут пенсионные баллы, накопленные за работу до 2002 года.

Пример расчета

Ирина в 2016 году вышла на пенсию, имея общий стаж 36 лет. Из них с 1979 по 2000 год она работала бухгалтером. В годы, взятые для расчета пенсии, она получала 320 рублей, и соотношение к средней зарплате по стране у нее максимальное—1,2. Стажевый коэффициент Ирины: 0,55 + 0,11 = 0,66.

Ее РРТП = (1,2 × 0,66) × 1 671 = 1 323,43 рубля.

Пенсионный капитал Ирины = (1 323,43 – 450) × 228 = 199 142 рубля. До развала СССР она проработала 12 лет (12%), это позволяет увеличить сумму на 22%, до 242 953,24 рубля.

Теперь высчитываем число советских пенсионных баллов: (242 953,24 / 228 × 5,6148) / 64,10 = 1 065,58 × 5,6148 / 64,10 = 93,3 балла.

Соответственно, за советский и постсоветский трудовой стаж до 2002 года Ирина получает доплату к страховой пенсии в размере 11 551,45 рубля = 93,3 советского балла × 123,77 рубля за 1 пенсионный балл в 2023 году.

Как получить доплату за советский стаж

Период работы до 2002 года включается в расчеты при назначении пенсии. Идти за этой доплатой в СФР не нужно.

Но если вам кажется, что сотрудники фонда посчитали все неверно, обратитесь в отделение СФР за разъяснениями.

При обнаружении ошибки вам должны сделать перерасчет, если какой-либо период советского стажа не учтен при назначении пенсии.

Тогда СФР включит этот период в стаж и пересчитает величину пенсионного капитала с учетом валоризации.