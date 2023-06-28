Единая упрощенная декларация в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

Как только организация или индивидуальный предприниматель прошли государственную регистрацию, и информация о них появилась в ЕГРЮЛ (ЕГРИП), перед ними сразу же возникает обязанность регулярного предоставления отчетности в налоговую инспекцию в соответствии с выбранной системой налогообложения.

Версия для печати
Единая упрощенная декларация в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

При этом не всегда у организации или предпринимателя сразу же возникают доходы и движение по расчетным счетам. Для таких налогоплательщиков предусмотрена возможность сдачи Единой (упрощенной) декларации (ЕУД).

Какие есть нюансы сдачи такой декларации, в чем ее преимущество перед обычными «нулёвками», как заполняется такая декларация в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 — обо всём этом и не только поговорим в сегодняшней публикации. 

Порядок представления ЕУД регламентирован п. 2 ст. 80 НК. Согласно положениям этой статьи, Единую упрощенную декларацию представляют организации и ИП, удовлетворяющие одновременно двум условиям:

  • налогоплательщиком не осуществлялось операций, в результате которых происходит движение денежных средств на его счетах в банках (в кассе организации).

Данное условие достаточно сложно соблюсти, ведь если у организации/ИП, к примеру, уже открыт расчетный счет и банк списывает комиссию за расчетно-кассовое обслуживание, то оно уже не соблюдается, и право на представление Единой упрощенной декларации отсутствует! (письмо Минфина от 05.07.2012 № 03-07-15/69).

  • налогоплательщик не имеет объектов налогообложения, по которым сдается декларация. Данное условие должно соблюдаться по всем налогам, по которым сдается Единая (упрощенная) декларация.

Представление Единой упрощенной декларации не является обязанностью налогоплательщика. Даже если соблюдены оба условия, налогоплательщик вправе представить в инспекцию «нулевые» декларации по налогам, а не ЕУД.

Штрафа за непредоставление данной декларации не предусмотрено, но если не сдать ее и не представить в налоговый орган «нулевые» декларации по налогам, то оштрафуют именно за непредоставление деклараций по отдельным налогам.

Если же опоздать со сдачей данного отчета, то налогоплательщику полагается штраф согласно п. 1 ст. 126 НК: 200 рублей за непредставление в установленный срок налогоплательщиком в налоговые органы документов (письмо Минфина от 03.07.08 № 03-02-07/2-118).

По каким налогам сдается Единая (упрощенная) декларация

image.png

Обратите внимание! Возможность сдать ЕУД вместо декларации по НДС несколько упрощает жизнь тем организациям, которые еще не успели подключить электронный документооборот с налоговым органом, ведь ЕУД можно сдать на бумаге, тогда как представление декларации по НДС обязательно в электронном виде. Главное — соблюсти все условия п. 2 ст. 80 НК.

Единая (упрощенная) декларация сдается налогоплательщиками ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за истекшими кварталом, полугодием, 9 месяцами, календарным годом: 20 апреля, 20 июля, 20 октября и 20 января (либо переносится на ближайший рабочий день, если 20 число выпало на выходной).

Однако согласно разъяснениям ФНС, организации, признаваемые плательщиками УСН, которые соблюдают условия п.2 ст.80 НК, представляют единую упрощенную налоговую декларацию только за налоговый период, т.е. календарный год (письмо ФНС от 08.08.2011 № АС-4-3/12847@).

Вы правильно заметили, что данного отчета не коснулись изменения, принятые в 2023 году, когда для всех видов отчетности был установлен единый срок 25 число! И это один из минусов данного отчета, ведь предоставить его придется на 5 дней раньше, чем «нулевые» отчеты по тем же налогам.

Заполнение Единой упрощенной декларации гораздо проще, чем заполнение «нулевых» деклараций по тем же налогам. Она не содержит числовых значений, в ней указываются только налоги, по которым она подается.

Давайте попробуем заполнить такую декларацию для организации на ОСНО за полугодие 2023 г. в программе 1С: Бухгалтерия предприятия ред. 3.0.

Для этого перейдем в раздел «Отчеты» и выберем вкладку «Регламентированные отчеты»:

image.png

Далее нажимаем кнопку «Создать» и из списка отчетов выбираем отчет «Единая (упрощенная) налоговая декларация»:

image.png

Указываем отчетный период, за который планируем предоставить декларацию:

image.png

Все реквизиты организации уже заполнены, нам нужно лишь выбрать налоги, по которым мы будем представлять ЕУД. В нашем случае это НДС и налог на прибыль.

Для этого наводим мышь на первую строку и выбираем нужные нам налоги:

image.png

Нажимаем кнопку ОК. Наши налоги подгружаются в декларацию.

Проверяем правильность заполнения налогового периода и номера квартала: для НДС налоговый период составляет 3 месяца, квартал 2, для налога на прибыль налоговый период полугодие (6 месяцев), номер квартала неприменим к данному налогу.

image.png

Если же наша организация находится на УСН, то нам нужно выбрать только одну галочку:

image.png

Налоговый период для данного налога только одингод. И заполняем мы такую декларацию при применении УСН только по истечении календарного года:

image.png

При заполнении Единой (упрощенной) декларации для индивидуального предпринимателя выбираем тот же отчет из списка отчетов:

image.png

Если предприниматель находится на ОСНО и в отчетном периоде (например, по истечении 6 месяцев 2023 года) выполнены условия п.2 ст.80 НК, то следует представить в налоговый орган ЕУД только по НДС. Выбираем нужный нам период:

image.png

Далее ставим галочку напротив НДС:

image.png

В декларацию подгружаются данные о периоде, за который мы ее сдаем (2 квартал):

image.png

Если предприниматель находится на УСН, то по итогам года, если у нас не было никаких движений денежных средств и налогооблагаемых операций, мы также можем представить единую упрощенную декларацию по УСН:

image.png
Онлайн-кассы

Облачная касса: как законно сэкономить на ККТ

Введением обязанности применения ККТ поспособствовало широкому распространению использования облачных касс. Разбираем, что из себя представляет такой вид онлайн-кассы, для какого бизнеса она подходит, и на что нужно обратить внимание при выборе облачной кассы.

Облачная касса: как законно сэкономить на ККТ

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Инвестиции

Сколько нужно денег, чтобы начать инвестировать? Куда инвестировать миллион рублей? Это бессмысленные вопросы

Сколько денег нужно для того, чтобы начать инвестировать? Вопрос не имеет смысла. Отбросим маркетинговые уловки (а я ведь и сам своего рода маркетолог, причём это даже правда), которыми завлекают брокеры про любую сумму, хоть 100 рублей. Инвестировать хоть 100 рублей, хоть 100 000 рублей не имеет никакого смысла от слова совсем, если это разовая акция.

Сколько нужно денег, чтобы начать инвестировать? Куда инвестировать миллион рублей? Это бессмысленные вопросы

Названия должностей топ-менеджеров в формате СхО

Команда C-Suite — «высший эшелон»: руководители высшего звена компании, важная и влиятельная группа лиц в компании. C-suite относится к руководителям исполнительного уровня в компании — executive. В чем разница между руководителем высшего звена и менеджером?

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще