Единая упрощенная декларация в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

При этом не всегда у организации или предпринимателя сразу же возникают доходы и движение по расчетным счетам. Для таких налогоплательщиков предусмотрена возможность сдачи Единой (упрощенной) декларации (ЕУД).

Какие есть нюансы сдачи такой декларации, в чем ее преимущество перед обычными «нулёвками», как заполняется такая декларация в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 — обо всём этом и не только поговорим в сегодняшней публикации.

Порядок представления ЕУД регламентирован п. 2 ст. 80 НК. Согласно положениям этой статьи, Единую упрощенную декларацию представляют организации и ИП, удовлетворяющие одновременно двум условиям:

налогоплательщиком не осуществлялось операций, в результате которых происходит движение денежных средств на его счетах в банках (в кассе организации).

Данное условие достаточно сложно соблюсти, ведь если у организации/ИП, к примеру, уже открыт расчетный счет и банк списывает комиссию за расчетно-кассовое обслуживание, то оно уже не соблюдается, и право на представление Единой упрощенной декларации отсутствует! (письмо Минфина от 05.07.2012 № 03-07-15/69).

налогоплательщик не имеет объектов налогообложения, по которым сдается декларация. Данное условие должно соблюдаться по всем налогам, по которым сдается Единая (упрощенная) декларация.

Представление Единой упрощенной декларации не является обязанностью налогоплательщика. Даже если соблюдены оба условия, налогоплательщик вправе представить в инспекцию «нулевые» декларации по налогам, а не ЕУД.