Уход «по собственному»: как защитить себя при увольнении

Когда предупредить об увольнении

В ст. 80 ТК чётко указано: «Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не установлен Трудовым кодексом или иным федеральным законом».

Это означает, что согласия работодателя на увольнение не требуется.

Сотруднику достаточно предупредить заранее о своём уходе. Такое предупреждение обязательно должно быть письменным. Устного уведомления недостаточно.

В общем случае срок уведомления составляет 14 календарных дней. Их обычно называют отработкой, но это именно предупреждение. Если работодатель согласится, можно уволиться и раньше.

Кроме того, если работник в этот период уйдёт на больничный, дата увольнения не передвинется.

Для отдельных категорий сотрудников предусмотрен другой срок. Например, если работник принят на сезон, можно предупредить об уходе за 3 дня.

В некоторых случаях уволиться по собственному желанию можно и одним днём. Например:

работник выходит на пенсию,

работник зачислен в образовательную организацию,

в компании подтверждены случаи нарушения трудового законодательства и т. д.

В этих ситуациях работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении.

Если у вас есть обстоятельства, не позволяющие ждать две недели, советуем приложить к заявлению копии подтверждающих документов.

Как составить заявление

Заявление составляется в свободном виде. Главное — в нём надо указать правильную дату последнего дня работы.

Отсчёт двухнедельного срока начинается на следующий день после получения заявления об увольнении, а не в день его написания.

Если работник подозревает, что работодатель будет ставить палки в колёса и мешать уйти, лучше всего написать заявление на увольнение по собственному желанию в 2 экземплярах.

Передайте работодателю его экземпляр под подпись и получите отметку о принятии на своём экземпляре.

Например, заявление можно отправить по почте заказным письмом с описью и уведомлением о вручении.

По электронной почте или мессенджерам заявление отправлять нежелательно. На заявлении об увольнении нужна личная подпись работника. Скан заявления может быть не принят. Правоприменительная практика по этому вопросу противоречива, единой позиции нет.

После получения заявления работодатель должен подготовить приказ об увольнении сотрудника по собственному желанию и ознакомить с ним работника под подпись.

А в последний день работы с вами обязаны полностью рассчитаться по зарплате и неиспользованным отпускам, выдать трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности, по письменному запросу — другие документы, связанные с работой.

Что делать потом

Даже если руководитель не оформил приказ об увольнении и не рассчитался, вы вправе прекратить работу по истечении срока предупреждения.

Напомним, что за защитой трудовых прав можно обратиться в Государственную инспекцию труда. Обращения принимаются и очно, и онлайн на портале «Онлайнинспекция.рф».

Также не лишним будет и обращение в профсоюз, если он есть в вашей компании.