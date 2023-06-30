Обзоры для бухгалтера

Поможем подготовиться к полугодовой отчетности. Читайте разборы и разбирайтесь в самых сложных темах

Свежий выпуск дайджеста «Разборов». Эксперты подготовили в помощь бухгалтеру статьи с образцами документов, таблицами для скачивания и удобными памятками.

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Поможем подготовиться к полугодовой отчетности. Читайте разборы и разбирайтесь в самых сложных темах
Иллюстрация:cottonbro studio/pexels

Все самые интересные разборы за эту неделю уже здесь.

Какие документы нужны для устройства на работу + бланк и образец

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Приведем полный список документов с пояснениями и бланками.

Формы и сроки сдачи отчетности за полугодие / 2 квартал 2023 + таблица для скачивания

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Собрали для вас полезную информацию в таблице, сохраняйте, чтобы ничего не забыть.

Стандартный налоговый вычет на детей: последние разъяснения Минфина

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Для права на двойной вычет мать-одиночка должна принести справку о том, что у нее нет мужа. А отец ребенка должен предоставить документ об уплате алиментов.

Как платить фиксированные взносы, чтобы уменьшить аванс по УСН за 2 квартал: три способа

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Если до 30 июня уплатить фиксированные взносы, то их можно учесть при расчете налога по УСН за полугодие. С введением ЕНС главная интрига – как зафиксировать факт уплаты именно взносов, ведь деньги на ЕНС обезличены. Рассказываем, какие способы есть на сегодняшний день.

Порядок приема на работу: пошаговая инструкция + образцы

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Разберемся, как правильно оформить нового сотрудника на работу. 

Депремирование сотрудника по ТК РФ

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За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как депремировать сотрудника и не нарушить ТК РФ.

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Обзоры для бухгалтера

Поможем подготовиться к полугодовой отчетности. Читайте разборы и разбирайтесь в самых сложных темах

Свежий выпуск дайджеста «Разборов». Эксперты подготовили в помощь бухгалтеру статьи с образцами документов, таблицами для скачивания и удобными памятками.

Поможем подготовиться к полугодовой отчетности. Читайте разборы и разбирайтесь в самых сложных темах

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Минэкономразвития совместно с АВИТО запускают программу поддержки МСП. Как это будет работать?

Минэкономразвития совместно с «Авито» и Центрами «Мой Бизнес» запускают программу поддержки МСП. В рамках инициативы предприниматели, предлагающие товары или услуги на Авито, смогут получить помощь в развитии бизнеса на платформе и привлечении новых клиентов.

Минэкономразвития совместно с АВИТО запускают программу поддержки МСП. Как это будет работать?
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