Поможем подготовиться к полугодовой отчетности. Читайте разборы и разбирайтесь в самых сложных темах

Все самые интересные разборы за эту неделю уже здесь.
Какие документы нужны для устройства на работу + бланк и образец
Приведем полный список документов с пояснениями и бланками.
Формы и сроки сдачи отчетности за полугодие / 2 квартал 2023 + таблица для скачивания
Собрали для вас полезную информацию в таблице, сохраняйте, чтобы ничего не забыть.
Стандартный налоговый вычет на детей: последние разъяснения Минфина
Для права на двойной вычет мать-одиночка должна принести справку о том, что у нее нет мужа. А отец ребенка должен предоставить документ об уплате алиментов.
Как платить фиксированные взносы, чтобы уменьшить аванс по УСН за 2 квартал: три способа
Если до 30 июня уплатить фиксированные взносы, то их можно учесть при расчете налога по УСН за полугодие. С введением ЕНС главная интрига – как зафиксировать факт уплаты именно взносов, ведь деньги на ЕНС обезличены. Рассказываем, какие способы есть на сегодняшний день.
Порядок приема на работу: пошаговая инструкция + образцы
Разберемся, как правильно оформить нового сотрудника на работу.
Депремирование сотрудника по ТК РФ
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как депремировать сотрудника и не нарушить ТК РФ.
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