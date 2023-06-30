Поможем подготовиться к полугодовой отчетности. Читайте разборы и разбирайтесь в самых сложных темах

Все самые интересные разборы за эту неделю уже здесь.



Приведем полный список документов с пояснениями и бланками.

Собрали для вас полезную информацию в таблице, сохраняйте, чтобы ничего не забыть.

Для права на двойной вычет мать-одиночка должна принести справку о том, что у нее нет мужа. А отец ребенка должен предоставить документ об уплате алиментов.

Если до 30 июня уплатить фиксированные взносы, то их можно учесть при расчете налога по УСН за полугодие. С введением ЕНС главная интрига – как зафиксировать факт уплаты именно взносов, ведь деньги на ЕНС обезличены. Рассказываем, какие способы есть на сегодняшний день.

Разберемся, как правильно оформить нового сотрудника на работу.

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как депремировать сотрудника и не нарушить ТК РФ.

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