Изменение способа выплаты заработной платы сотрудника в программах 1С

Согласно ч. 3 ст. 136 ТК работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за 15 календарных дней до дня выплаты заработной платы. Расскажем, как это сделать в программах 1С.

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Изменение способа выплаты заработной платы сотрудника в программах 1С
Иллюстрация: freepik/freepik

А также, напомним, какой отчет подать в СФР. Мы уверены, что большинство бухгалтеров об отчете забывают, а потом удивляются штрафу в 5 000 рублей!

Алгоритм действий бухгалтера в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 

Итак, при приеме на работу сотрудник вместе с пакетом документов (паспортные данные, ИНН, СНИЛС) предоставляет вам заявление с указанным способом выплаты зарплаты: наличными или на банковскую карту.

Напоминаем, что после того как в разделе «Зарплата и кадры» — «Кадровые документы» оформите документ «Прием на работу» нужно зайти в карточку сотрудника и в поле «Выплата» внести реквизиты из заявления сотрудника.

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По умолчанию для новых сотрудников в программах 1С там всегда указан способ выплаты «Наличными», поэтому ваша задача при необходимости изменить его «На счет в банке» или «По зарплатному проекту».

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Из документа «Прием на работу» по кнопке «Создать на основании» можно сразу сформировать отчет «Сведения о застрахованном лице (СЭДО)» (раньше до 01.01.2023 г. он назывался «Сведения о застрахованных лицах в ФСС»).

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Согласно законодательству, вы должны отправить его в СФР в течение 3 рабочих дней с момента, как работник предоставит работодателю весь пакет документов о себе.

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Отчет заполняется автоматически сам на основании данных из карточки сотрудника.

Очень часто нас спрашивают вопрос:

«С какого момента считать 3 рабочих дня?»

В законодательстве нет конкретного ответа на этот вопрос. Сотрудник обычно сразу в день приема на работу предоставляет работодателю основные документы (паспортные данные, СНИЛС, ИНН); с задержкой может предоставить реквизиты банковской карты.

Мы предполагаем, что считать 3 дня следует от даты заявления работника на перечисление зарплаты или на выплату через кассу.

Штраф за не сдачу сведений о застрахованном лице — 5000 рублей за каждого сотрудника.

Также не забудьте, что при приеме на работу вы должны сдать отчет ЕФС-1: Сведения о трудовой деятельности работников, СЗВ-ТД. Срок сдачи отчета — не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа (распоряжения) о приеме на работу.

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За несвоевременное представление формы ЕФС-1 штраф составит:

  • 500 руб. за каждое застрахованное лицо — если не поданы вовремя сведения персонифицированного учета, за исключением сведений о трудовой деятельности (ст. 17 закона № 27-ФЗ);

  • 5% суммы взносов к уплате за последние три месяца отчетного (расчетного) периода, за каждый полный или неполный месяц просрочки — если не поданы вовремя сведения о взносах на травматизм. Этот штраф не может быть меньше 1 000 руб. и не должен превышать 30% указанной суммы взносов (п. 1 ст. 26.30 закона № 125-ФЗ).

Кроме того, непредставление в срок достоверных и полных сведений в органы СФР может повлечь административный штраф на должностное лицо в размере от 300 до 500 руб.

За несвоевременную подачу, а также за представление неполных или недостоверных сведений о трудовой деятельности к административной ответственности могут привлечь страхователя (ст. 17 закона № 27-ФЗ).

Штраф при указании в форме ЕФС-1 недостоверных сведений персонифицированного учета составит 500 руб. за каждое застрахованное лицо (ст. 17 закона № 27-ФЗ).

Штраф за несоблюдение порядка представления сведений персонифицированного учета в форме электронных документов составит 1000 руб. (ст. 17 закона № 27-ФЗ).

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Вернемся к теме нашей публикации и перейдем к начислению и выплате аванса за июнь.

В разделе «Зарплата и кадры» — «Все начисления» создадим документ «Начисление зарплаты» с установленным флагом «Аванс».

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Провалившись в сумму по столбцу «Начислено» убедитесь, что дата выплаты соответствует реальной дате выплаты аванса.

Далее можно нажать кнопку «Выплатить» и программа сама сформирует ведомость на выплату и платежные поручения на перечисление зарплаты и НДФЛ. А можно вручную там же в разделе «Зарплата и кадры» — «Ведомости в банк» создать самостоятельно ведомость.

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При создании платежного поручения программа подставляет банковский счет, указанный в карточке сотрудника.

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Через некоторое время, допустим, сотрудник принес вам заявление, где просит изменить реквизиты банковского счета. Вы обязаны принять заявление и зарегистрировать его в программе.

В карточке сотрудника внести новые банковские реквизиты перечисления зарплаты нельзя, можно лишь поменять их на «Наличные выплаты» или «По зарплатному проекту».

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А нам нужно внести новый банковский счет сотрудника. Сделать это можно в разделе «Справочники» — «Физические лица». В открывшемся списке работников найдем нужного и щелкнем по нему дважды, затем перейдем на вкладку «Банковские счета».

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По кнопке «Создать» добавим еще один банковский счет в программу.

Щелкнем один раз левой кнопкой мышкой по новому счету, чтобы он выделился желтым цветом, далее нажмем кнопку «Использовать как основной».

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Однако в платежных поручениях после этого всё равно продолжает автоматом подставляться старый счет сотрудника.

Чтобы исправить этот недочет, вернемся в банковские счета работника, зайдем в старый счет и на вкладке «Прочее» введем дату закрытия.

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Даже если старый счет реально продолжает функционировать в реальности всё равно вводим произвольную дату закрытия. Это нужно, чтобы программа «поняла», что старый счет для дальнейшего использования недоступен.

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Важный нюанс! Дата закрытия счета должна быть ранее даты создания нового платежного поручения.

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После смены реквизитов вы должны сдать новый отчет «Сведения о застрахованных лицах (СЭДО)», т.к. изменились персональные данные сотрудника. Сделаем это в разделе «Зарплата и кадры» — «Застрахованные лица (СЭДО)» по кнопке «Создать сведения».

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Программа должна сама заполнить новые данные в сведениях о застрахованных лицах.

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Однако бывают ситуации, когда нужно «помочь» 1С: Бухгалтерии. Для этого нажмем синюю гиперссылку «Изменить способ выплаты пособий» и изменим счет на верный.

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Алгоритм действий бухгалтера в 1С: ЗУП ред. 3.1

В 1С: ЗУП нет банковских платежек, поэтому необходимо просто вносить новые реквизиты сотрудника по мере необходимости. Сделать это нужно в разделе «Кадры» — «Сотрудники».

Открыв карточку работника нажмем синюю гиперссылку «Выплата зарплаты».

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Здесь уже можно без привязки к датам менять способы выплаты, добавлять новые варианты.

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Необходимость сдавать все отчеты из 1С: ЗУП, о которых написано в этой статье в блоке по 1С: Бухгалтерии предприятия, естественно остается.

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