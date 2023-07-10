Изменение способа выплаты заработной платы сотрудника в программах 1С

Вернемся к теме нашей публикации и перейдем к начислению и выплате аванса за июнь.

В разделе «Зарплата и кадры» — «Все начисления» создадим документ «Начисление зарплаты» с установленным флагом «Аванс».

Провалившись в сумму по столбцу «Начислено» убедитесь, что дата выплаты соответствует реальной дате выплаты аванса.

Далее можно нажать кнопку «Выплатить» и программа сама сформирует ведомость на выплату и платежные поручения на перечисление зарплаты и НДФЛ. А можно вручную там же в разделе «Зарплата и кадры» — «Ведомости в банк» создать самостоятельно ведомость.

При создании платежного поручения программа подставляет банковский счет, указанный в карточке сотрудника.

Через некоторое время, допустим, сотрудник принес вам заявление, где просит изменить реквизиты банковского счета. Вы обязаны принять заявление и зарегистрировать его в программе.

В карточке сотрудника внести новые банковские реквизиты перечисления зарплаты нельзя, можно лишь поменять их на «Наличные выплаты» или «По зарплатному проекту».

А нам нужно внести новый банковский счет сотрудника. Сделать это можно в разделе «Справочники» — «Физические лица». В открывшемся списке работников найдем нужного и щелкнем по нему дважды, затем перейдем на вкладку «Банковские счета».

По кнопке «Создать» добавим еще один банковский счет в программу.

Щелкнем один раз левой кнопкой мышкой по новому счету, чтобы он выделился желтым цветом, далее нажмем кнопку «Использовать как основной».

Однако в платежных поручениях после этого всё равно продолжает автоматом подставляться старый счет сотрудника.

Чтобы исправить этот недочет, вернемся в банковские счета работника, зайдем в старый счет и на вкладке «Прочее» введем дату закрытия.

Даже если старый счет реально продолжает функционировать в реальности всё равно вводим произвольную дату закрытия. Это нужно, чтобы программа «поняла», что старый счет для дальнейшего использования недоступен.