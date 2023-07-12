В каком случае фирма на УСН платит НДС

Когда компания на УСН платит НДС
Согласно п. 2 ст. 346.11 НК компании, работающие на УСН, не признаются плательщиками НДС. Исключений из этого правила несколько.
УСН компания обязана заплатить НДС:
Если она импортирует товары в Россию, налог платиться при ввозе товаров на таможенную территорию РФ (ст. 161 и 174.1 НК).
Если бухгалтерия УСН-фирмы выставляет покупателю счет-фактуру, в котором выделен НДС (ст. 169 НК).
Если УСН-фирма признается налоговым агентом по НДС (ст. 161 НК):
приобретает и, или реализует по посредническим договорам товары или услуги от иностранных компаний, не состоящих на учете в российской налоговой;
покупает или арендует государственное или муниципальное имущество, не закрепленное за госпредприятиями и учреждениями;
занимается продажей конфискованное имущество, кладов, ценностей, перешедших государству в порядке наследования.
Если компания на УСН проводит операции по договору о совместной деятельности, договору инвестиционного товарищества, договору доверительного управления имуществом или концессионному соглашению на территории России (ст. 174.1, п. 2.3 ст. 346.11 НК).
В этих ситуациях необходимо платить НДС и сдавать налоговую декларацию.
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Право выставлять счета-фактуры на УСН
Счета-фактуры обязаны оформляли компании, которые «работают с НДС» (п. 3 ст. 169 НК).
Упрощенцы не платят НДС, и обязанности оформлять счета-фактуры у них нет. Но, и запрета на оформление счетов-фактур тоже нет.
Бухгалтерия компании на УСН, если есть одобрение со стороны руководства и это согласовано с партнерами, может выставить счета-фактуры с выделением суммы НДС. В таком случае вся сумма налога, указанная в этом счете-фактуре, должна быть уплачена в бюджет (п. 5 ст.173 НК).
Если продавец (подрядчик), работающий на УСН, выставляет в адрес заказчика только первичные учетные документы, с выделенной в них суммой НДС без счета-фактуры, обязанности по уплате НДС у продавца (подрядчика) не возникает.
Обязанность по уплате НДС в бюджет возлагается на продавца (подрядчика), применяющего УСН, только в том случае, если он выставил счета-фактуры с выделенным НДС.
Если в договоре стоимость реализуемых товаров (работ, услуг) указана с учетом НДС, при оплате в платежном поручении выделена сумма налога, но продавцом, применяющим УСН, не выставлен счет-фактура, обязанности по уплате НДС в бюджет нет.
Обратите внимание, что уплата НДС организацией на УСН не делает ее налогоплательщиком НДС. Это значит, что она не вправе заявлять никакие налоговые вычеты по НДС.