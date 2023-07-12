НДС

В каком случае фирма на УСН платит НДС

Компания, которая работает на УСН, вправе оформлять первичные учетные документы с выделенной в них суммой НДС. Платить налог в бюджет только в том случае, если УСН-компания оформляет счета-фактуры с НДС. Другие первичные учетные документы, даже если в них выделен налог, не будут служить основанием для уплаты налога в бюджет.

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В каком случае фирма на УСН платит НДС
Иллюстрация: stockking/freepik

Когда компания на УСН платит НДС

Согласно п. 2 ст. 346.11 НК компании, работающие на УСН, не признаются плательщиками НДС. Исключений из этого правила несколько.

УСН компания обязана заплатить НДС:

  • Если она импортирует товары в Россию, налог платиться при ввозе товаров на таможенную территорию РФ (ст. 161 и 174.1 НК).

  • Если бухгалтерия УСН-фирмы выставляет покупателю счет-фактуру, в котором выделен НДС (ст. 169 НК).

  • Если УСН-фирма признается налоговым агентом по НДС (ст. 161 НК): 

    • приобретает и, или реализует по посредническим договорам товары или услуги от иностранных компаний, не состоящих на учете в российской налоговой; 

    • покупает или арендует государственное или муниципальное имущество, не закрепленное за госпредприятиями и учреждениями;

    • занимается продажей конфискованное имущество, кладов, ценностей, перешедших государству в порядке наследования.

  • Если компания на УСН проводит операции по договору о совместной деятельности, договору инвестиционного товарищества, договору доверительного управления имуществом или концессионному соглашению на территории России (ст. 174.1, п. 2.3 ст. 346.11 НК).

В этих ситуациях необходимо платить НДС и сдавать налоговую декларацию.

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Право выставлять счета-фактуры на УСН

Счета-фактуры обязаны оформляли компании, которые «работают с НДС» (п. 3 ст. 169 НК).

Упрощенцы не платят НДС, и обязанности оформлять счета-фактуры у них нет. Но, и запрета на оформление счетов-фактур тоже нет.

Бухгалтерия компании на УСН, если есть одобрение со стороны руководства и это согласовано с партнерами, может выставить счета-фактуры с выделением суммы НДС. В таком случае вся сумма налога, указанная в этом счете-фактуре, должна быть уплачена в бюджет (п. 5 ст.173 НК).

Если продавец (подрядчик), работающий на УСН, выставляет в адрес заказчика только первичные учетные документы, с выделенной в них суммой НДС без счета-фактуры, обязанности по уплате НДС у продавца (подрядчика) не возникает.

Обязанность по уплате НДС в бюджет возлагается на продавца (подрядчика), применяющего УСН, только в том случае, если он выставил счета-фактуры с выделенным НДС.

Если в договоре стоимость реализуемых товаров (работ, услуг) указана с учетом НДС, при оплате в платежном поручении выделена сумма налога, но продавцом, применяющим УСН, не выставлен счет-фактура, обязанности по уплате НДС в бюджет нет.

Обратите внимание, что уплата НДС организацией на УСН не делает ее налогоплательщиком НДС. Это значит, что она не вправе заявлять никакие налоговые вычеты по НДС.

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НДС

В каком случае фирма на УСН платит НДС

Компания, которая работает на УСН, вправе оформлять первичные учетные документы с выделенной в них суммой НДС. Платить налог в бюджет только в том случае, если УСН-компания оформляет счета-фактуры с НДС. Другие первичные учетные документы, даже если в них выделен налог, не будут служить основанием для уплаты налога в бюджет.

В каком случае фирма на УСН платит НДС
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