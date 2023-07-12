В каком случае фирма на УСН платит НДС

Бухгалтерия компании на УСН, если есть одобрение со стороны руководства и это согласовано с партнерами, может выставить счета-фактуры с выделением суммы НДС. В таком случае вся сумма налога, указанная в этом счете-фактуре, должна быть уплачена в бюджет (п. 5 ст.173 НК).

Если продавец (подрядчик), работающий на УСН, выставляет в адрес заказчика только первичные учетные документы, с выделенной в них суммой НДС без счета-фактуры, обязанности по уплате НДС у продавца (подрядчика) не возникает.

Обязанность по уплате НДС в бюджет возлагается на продавца (подрядчика), применяющего УСН, только в том случае, если он выставил счета-фактуры с выделенным НДС.

Если в договоре стоимость реализуемых товаров (работ, услуг) указана с учетом НДС, при оплате в платежном поручении выделена сумма налога, но продавцом, применяющим УСН, не выставлен счет-фактура, обязанности по уплате НДС в бюджет нет.

Обратите внимание, что уплата НДС организацией на УСН не делает ее налогоплательщиком НДС. Это значит, что она не вправе заявлять никакие налоговые вычеты по НДС.