Как написать жалобу в трудовую инспекцию на работодателя. Образец заявления

Государственная трудовая инспекция призвана обеспечивать соблюдение трудовых прав россиян. Для этого она проверяет работодателей — планово и внепланово, проводит экспертизы условий на производстве, рассматривает трудовые споры и жалобы. Также инспекция информирует об изменениях в трудовом законодательстве и следит за социальными выплатами безработным и льготникам.

У трудовой инспекции только контролирующая функция. Если комиссия обнаружит нарушение закона, она направит компании предписание о его устранении.

Также инспекция может передать сведения о нарушении в контролирующие органы или привлечь к административной ответственности в суде. Причем если процесс был запущен после жалобы работника, то трудовая инспекция может представлять его интересы.

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Основания для отправки жалобы

Трудовой кодекс определяет, с какими вопросами можно обращаться в трудовую инспекцию. Их довольно много, вот только несколько примеров:

невыплата зарплаты;

неофициальное трудоустройство;

нарушение нормы рабочего времени — например, компания заставляет выходить на работу в выходные и праздники без должного оформления и оплаты;

невыдача спецодежды — например, на производстве с вредными условиями труда людей заставляют самостоятельно покупать средства защиты;

неправомерное возложение обязанностей;

незаконное увольнение или перевод — трудовая инспекция может потребовать восстановить человека в должности;

нарушение при увольнении из-за сокращения штата — например, работодатель не предложил другую должность или нарушил срок выплат.

Чтобы трудовая инспекция рассмотрела заявление и провела проверку, нужно правильно его оформить.