Как написать жалобу в трудовую инспекцию на работодателя. Образец заявления

Полномочия трудовой инспекции
Государственная трудовая инспекция призвана обеспечивать соблюдение трудовых прав россиян. Для этого она проверяет работодателей — планово и внепланово, проводит экспертизы условий на производстве, рассматривает трудовые споры и жалобы. Также инспекция информирует об изменениях в трудовом законодательстве и следит за социальными выплатами безработным и льготникам.
У трудовой инспекции только контролирующая функция. Если комиссия обнаружит нарушение закона, она направит компании предписание о его устранении.
Также инспекция может передать сведения о нарушении в контролирующие органы или привлечь к административной ответственности в суде. Причем если процесс был запущен после жалобы работника, то трудовая инспекция может представлять его интересы.
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Основания для отправки жалобы
Трудовой кодекс определяет, с какими вопросами можно обращаться в трудовую инспекцию. Их довольно много, вот только несколько примеров:
невыплата зарплаты;
неофициальное трудоустройство;
нарушение нормы рабочего времени — например, компания заставляет выходить на работу в выходные и праздники без должного оформления и оплаты;
невыдача спецодежды — например, на производстве с вредными условиями труда людей заставляют самостоятельно покупать средства защиты;
неправомерное возложение обязанностей;
незаконное увольнение или перевод — трудовая инспекция может потребовать восстановить человека в должности;
нарушение при увольнении из-за сокращения штата — например, работодатель не предложил другую должность или нарушил срок выплат.
Чтобы трудовая инспекция рассмотрела заявление и провела проверку, нужно правильно его оформить.
Оформление жалобы
На сайтах госорганов и в отделах трудовых комиссий есть образцы, как написать в трудовую инспекцию заявление о нарушении трудовых прав.
Перед отправкой заявления нужно проверить, указаны ли в нем:
наименование трудовой инспекции, куда адресована жалоба;
полное имя и контактные данные заявителя — место жительства, телефон и электронная почта;
дата заключения трудового договора;
сущность жалобы — какие трудовые права были нарушены, при каких обстоятельствах, когда;
наименование компании, имя, должность и телефон руководителя;
дата составления и подпись заявителя.
Чтобы доказать нарушения, к жалобе прикладываются документы или их копии.
Тогда в конце заявления необходимо прописать перечень доказательств. Один комплект доказательств заявителю стоит оставить себе: на случай если они потеряются или потребуются в других инстанциях.
Обычно жалобы пишут после несправедливых решений, поэтому человек может находиться во власти эмоций. Но важно не переносить это на бумагу.
Если в тексте встретятся оскорбительные выражения, угрозы в адрес работодателя или нецензурные слова, то инспекторы в лучшем случае не ответят на заявление. А в худшем — направят предупреждение о недопустимости злоупотребления правом.
Тогда работник имеет право написать еще одно заявление. Но, получая от одного и того же человека одинаковые запросы — без описания обстоятельств и без приведения доводов, трудовая инспекция может решить, что обращение лишено основания, и прекратить переписку. Это законно. Поэтому важно фиксировать все нарушения работодателя и собирать доказательства.
Образец жалобы в трудовую инспекцию
Текст должен быть написан в официально-деловом стиле и подробно передавать произошедшее.
При подаче подобной жалобы нужно собрать доказательства, что была договоренность о других условиях работы и отсутствовала информация о серой заработной плате.
Потому что по закону в этом случае на человека могут наложить штраф за неуплату НДФЛ.
Направление жалобы в трудовую инспекцию
Трудовая инспекция принимает жалобы онлайн, лично в отделении и по почте. Заявлению присваивается индивидуальный номер.
Затем жалобу регистрируют — в течение 3 дней после поступления — и над ней начинают работать инспекторы.
Процесс рассмотрения длится обычно месяц, но если, например, представлено очень много доказательств, то комиссия может продлить срок. При этом заявитель получит уведомление.
Если человек хочет прийти в инспекцию лично, то лучше предварительно узнать часы работы и адрес ближайшего отделения (органы трудовой инспекции есть в каждом городе и области). Информацию можно получить по справочным телефонам, на официальных сайтах и в соцсетях инспекции.
При поиске сайта обратите внимание на регион: чтобы получить нужные данные, в поисковую строку можно ввести ключевые слова, например «трудовая инспекция москва официальный сайт подать жалобу». На сайте организации есть и объяснение, как написать жалобу правильно.
Чтобы отправить документ по почте, необходимо оформить заказное письмо с уведомлением о вручении. В конверт также вкладываются копии доказательств и их опись.
Направить жалобу из дома можно по электронной почте или через официальный портал. Это удобно, но есть нюансы. Дальше расскажем о них подробно.
Как отправить жалобу в трудовую инспекцию онлайн
Жалоба в трудовую инспекцию онлайн отправляется по электронной почте, она тоже указана на сайте инспекции. При этом важно отсканировать все доказательства и приложить их к письму. Текст жалобы может быть набран на компьютере или написан ручкой — но в любом случае подпись должна быть от руки, поэтому документ необходимо будет отсканировать.
Второй способ отправить заявление — зайти на официальный сайт «Онлайнинспекция.рф». В специальном разделе нужно выбрать категорию конфликта, например «Увольнение» или «Время отдыха». Также на сайте можно запросить консультацию инспекции.
Еще один путь — «Госуслуги». В поисковой строке нужно написать: «Заявление о нарушении трудовых прав». Из нескольких категорий конфликтов выбирается подходящая. Появляется форма, в которой необходимо описать ситуацию и требования. Но такая возможность есть не у всех россиян: руководители разных регионов предоставляют на портале разный набор услуг.
Бывает, что заявитель хочет скрыть свое имя, — но жалоба в трудовую инспекцию не может быть анонимной. Чиновники не станут рассматривать заявление без подписи.
Однако в жалобе можно попросить сделать информацию о заявителе конфиденциальной, и тогда инспекторы обязаны будут хранить данные в секрете.
Результаты рассмотрения жалобы
После рассмотрения заявления трудовая комиссия принимает решение. Она может провести внеплановую проверку работодателя, чтобы подтвердить случай нарушения трудовых прав.
По результатам инспекторы составляют акт: описывают обстоятельства и суть правонарушений или фиксируют их отсутствие.
Если жалоба подтверждается, то работодатель получает предписание об устранении нарушений.
Заявителю же направляется ответ на обращение: инспекторы перечисляют обнаруженные нарушения, рассказывают, что предприняли, и объясняют человеку дальнейшие действия.
Например, если было выявлено, что компания систематически не платит зарплату, то выносится постановление о принудительном взыскании. С таким постановлением начинает работать судебный пристав.
Иногда акта трудовой достаточно: работодателю невыгодны дополнительные проверки.
Но, если компания отказывается устранять нарушения, сотрудник может обратиться в суд. Тогда постановление трудовой будет доказательством, а она сама может представлять интересы гражданина.
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