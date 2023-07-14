Как сейчас можно возместить затраты на охрану труда

Обязательное социальное страхование от НС и профзаболеваний включает обеспечение мер по снижению травматизма. Это прописано в законе от 24.07.1998 № 125-ФЗ. Финансирование ведется на основании Правил, утвержденных приказом Минтруда от 14.07.2021 № 467н.
Работодатель вправе возместить из бюджета до 20% суммы страховых взносов за прошлый год на травматизм. Из этой суммы вычтут расходы на больничные пособия из-за несчастных случаев и профзаболеваний, оплату отпуска на период лечения и проезд.
Можно получить и 30%, если вы оплачивали санаторное лечение работникам предпенсионного возраста.
Оплату осуществляет страхователь (компания) за счет собственных средств и затем возмещает расходы из бюджета. Просто ранее это был ФСС, а теперь заявка подается в СФР. Как и ранее, существует лимит средств на эти цели, который определяется каждый год.
Чтобы понять, на какую сумму можно получить возмещение, надо из оплаченных взносов на страхование от НС на производстве за прошлый год отнять расходы на выплату больничных из-за НС, оплату отпуска и проезда к месту лечения. Возместить можно 20% полученной суммы.
Если вы заплатили взносов на 1 млн. рублей, травм и больничных в связи с этим не было, то можно вернуть 200 тыс. рублей. Более того, некоторые отделения СФР направляет уведомления с суммами, которые выделены на мероприятия по охране труда в этом году. Также ведомство просит подтвердить, что компания будет использовать эти средства.
Как правило, такие письма направляет тем, у кого возмещение составляет от 500 тыс. рублей.
На сегодняшний день можно возместить расходы, в том числе на:
проведение спецоценки;
покупку СИЗ, смывающих и обезвреживающих средств;
проведение обязательных периодических медосмотров работников;
санаторно-курортное лечение для занятых на вредных и опасных условиях;
обеспечение лечебно-профилактическим питанием;
покупку приборов для определения уровня алкоголя у водителей;
приобретение аптечек для оказания первой помощи;
приобретение устройств и оборудования для обучения безопасному ведению работ и др.
Для этого надо до 1 августа обратиться в отделение СФР с заявлением об обеспечение предупредительных мер.
С учетом имеющихся лимитов отправить заявку лучше пораньше. К ней также надо приложить план финансового обеспечения и перечень мер по улучшению условий охраны труда с учетом спецоценки.
При этом в плане надо указать, на что компания потратит возмещение (на спецоценку, закупку средств защиты). Причем это надо расписать подробно, вплоть до количества, единиц измерения, сроков. Также надо показать обоснование таких мер: коллективный договор или план мероприятий по улучшению условий труда.
Подать заявление можно лично, по почте с описью или через портал госуслуг.
В ответ СФР направит решение об обеспечении мир или отказе, поэтому лучше указать, как вы хотите получить ответ. Если придет отказ, его можно обжаловать, в т.ч. в суде.
Кстати, если подать заявление на меньшую сумму возмещения, чем можно было получить, до 1 августа вы вправе подать еще одно — на оставшуюся сумму. А если намечается «перерасход», об этом необходимо предупредить до 10 октября.
Далее до 15 декабря вам надо подать документы, подтверждающие мероприятия и расходы, и заявление о возмещение этих расходов.
Такие отчеты подаются ежеквартально, и важно, чтобы данные совпадали с планом. СФР может запросить дополнительные доказательства, скажем, прислать фото бирок на одежду, коробок из-под обуви, накладные на перчатки и т.д.
После получения документов Фонд в течение 5 рабочих дней принимает решение и перечисляет согласованные суммы на расчетный счет компании.