Как сейчас можно возместить затраты на охрану труда

Обязательное социальное страхование от НС и профзаболеваний включает обеспечение мер по снижению травматизма. Это прописано в законе от 24.07.1998 № 125-ФЗ. Финансирование ведется на основании Правил, утвержденных приказом Минтруда от 14.07.2021 № 467н.

Работодатель вправе возместить из бюджета до 20% суммы страховых взносов за прошлый год на травматизм. Из этой суммы вычтут расходы на больничные пособия из-за несчастных случаев и профзаболеваний, оплату отпуска на период лечения и проезд.

Можно получить и 30%, если вы оплачивали санаторное лечение работникам предпенсионного возраста.

Оплату осуществляет страхователь (компания) за счет собственных средств и затем возмещает расходы из бюджета. Просто ранее это был ФСС, а теперь заявка подается в СФР. Как и ранее, существует лимит средств на эти цели, который определяется каждый год.

Чтобы понять, на какую сумму можно получить возмещение, надо из оплаченных взносов на страхование от НС на производстве за прошлый год отнять расходы на выплату больничных из-за НС, оплату отпуска и проезда к месту лечения. Возместить можно 20% полученной суммы.