Бухгалтер для ИП: нужен или можно справиться самому

Эксперты бухгалтерской консалтинговой компании «Простые решения» рассказали, когда нужен профессиональный учет и как его правильно вести.

Когда можно обойтись своими силами

Все предприниматели должны платить налоги, и их нужно рассчитывать. Это может быть разная ситуация.

Для того чтобы уменьшить налог на доходы физических лиц (УСН «доходы», НПД) необходимо удвоить поступающую сумму. Для патентной системы налогообложения цена патента известна заранее. Главное — не пропускать срок оплаты патента.

Если же предприниматель работает по упрощенке, то ему придется учитывать расходы в налоговом учете. Для общесистемной системы налогообложения вводится налог на добавленную стоимость, а также налоговый вычет. Здесь, скорее всего, не обойтись без специалиста по бухгалтерии.

Когда предприниматель начинает свой бизнес, он сталкивается с необходимостью вести бухгалтерский учет. Но какой вариант ведения бухучета выбрать — самостоятельно или с помощью сторонних специалистов?

Если у вас нет сотрудников, налоговый режим не предполагает учета расходов и не требуется подробной управленческой отчетности, то самостоятельное ведение бухучета может быть целесообразным.