Бухгалтер для ИП: нужен или можно справиться самому

Эксперты бухгалтерской консалтинговой компании «Простые решения» рассказали, когда нужен профессиональный учет и как его правильно вести.
Когда можно обойтись своими силами
Все предприниматели должны платить налоги, и их нужно рассчитывать. Это может быть разная ситуация.
Для того чтобы уменьшить налог на доходы физических лиц (УСН «доходы», НПД) необходимо удвоить поступающую сумму. Для патентной системы налогообложения цена патента известна заранее. Главное — не пропускать срок оплаты патента.
Если же предприниматель работает по упрощенке, то ему придется учитывать расходы в налоговом учете. Для общесистемной системы налогообложения вводится налог на добавленную стоимость, а также налоговый вычет. Здесь, скорее всего, не обойтись без специалиста по бухгалтерии.
Когда предприниматель начинает свой бизнес, он сталкивается с необходимостью вести бухгалтерский учет. Но какой вариант ведения бухучета выбрать — самостоятельно или с помощью сторонних специалистов?
Если у вас нет сотрудников, налоговый режим не предполагает учета расходов и не требуется подробной управленческой отчетности, то самостоятельное ведение бухучета может быть целесообразным.
Если в штате индивидуального предпринимателя есть хотя бы один работник, который получает заработную плату, то учет усложняется в разы. Ежемесячно необходимо начислять зарплату, удерживать и переводить в ФНС НДФЛ и обязательные взносы, сдавать отчетность. Плюс необходим кадровый учет.
В этом случае экономия на расходах, связанных с оплатой бухгалтера или аутсорсинговой компании, оборудованием рабочего места и т. д. минимизируется по ряду причин.
Когда лучше поручить бухгалтерию профессионалам
Ведение бухучета самостоятельно может занять слишком много времени и сил, а также может привести к ошибкам, которые впоследствии, выльются в серьезные штрафные санкции от ФНС, с этой точки зрения, передача бухучета ИП учета в руки специалистов может быть более выгодной.
ИП, как и юридические лица, могут брать кредиты, привлекать инвестиции и участвовать в тендерах, которые организуют среди поставщиков государственные организации и крупные компании.
Кредиторы, инвесторы или организаторы тендеров нередко запрашивают у соискателей бухгалтерскую отчетность, чтобы оценить их финансовое состояние.
А чтобы без ошибок составить бухгалтерскую отчетность, нужно вести полноценный бухучет по всем правилам, установленным законодательством.
Сотрудничество со штатным бухгалтером или отделом бухучета позволяет оперативно решать вопросы и полностью погрузиться в бизнес. Однако, затраты на оборудование рабочего места штатного бухгалтера и его зарплату могут быть существенно выше, чем расценки аутсорсинговых компаний.
Кроме того, нужно искать замену на время болезни, отпуска или при увольнении.
Аутсорсинговая компания — это организация, которая берет на себя отдельные функции, связанные с управлением другими компаниями. В частности, бухгалтерский аутсорсинг — это передача «на сторону» ведения бухучета.
Это может быть более выгодным вариантом, так как обычно бухгалтерский аутсорсинг обходится дешевле, чем даже один квалифицированный специалист.
Бухгалтер аутсорсинговой компании в сложной ситуации может получить консультацию у коллег. Кроме того, в штате таких компаний есть не только бухгалтеры, но и юристы, а также методологи — специалисты, которые постоянно изучают изменения законодательства и его влияние на работу финансистов.
Стабильность также является преимуществом, так как если специалист аутсорсинговой компании заболел, ушел в отпуск или уволился, то его объем работы берут на себя коллеги.
На клиенте это никак не отражается. Важно понимать, что ведение бухучета – это ответственное и сложное дело, которое требует знаний и опыта.
Неверные действия могут привести к серьезным последствиям, включая штрафы от ФНС. Поэтому, если вы не уверены в своих знаниях и опыте, лучше обратиться к профессионалам.
Управленческий учет
Еще один важный довод в пользу профессионального бухгалтера для индивидуального предпринимателя — управленческий учет.
Вести его также закон не обязывает, однако это незаменимая функция, которая позволяет отслеживать показатели бизнеса в реальном времени.
Финансовые показатели нужны не только для расчета налогов, но и для того, чтобы было понятно, как работает его бизнес. И управленческий учет дает наглядную картину, помогая в принятии стратегических решений для успешного развития.
Если в компании много контрагентов, широкая номенклатура товаров или продукции и так далее, то ведение управленческого учета будет отнимать много времени и эту функцию также будет полезно делегировать профессионалу.