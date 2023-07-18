Выбираем систему для автоматизации управленческого учета: на что обратить внимание

Если вы не ведете учет дебиторской и кредиторской задолженностей, не считаете склад и незавершенное производство, управленческий учет у вас тоже не получится. Однажды мне довелось увидеть, как под готовый дом заливают фундамент, и такой способ строительства мне не показался надежным.

Сначала выберите, какие из задач вам нужно решить — ведение первички, производство, финансы. Определитесь, где будете вести первичный учет: производство, склады, финансы, начисления, часы выработки и прочее.

Затем эту информацию консолидируйте в едином хранилище и формируйте в отчеты для презентации.