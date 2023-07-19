Как избежать неудач в трудоустройстве

Причина первая — резюме
Задача резюме — убедить рекрутера, что вы являетесь отличным претендентом на должность и что именно вас нужно пригласить на собеседование.
Откажитесь от массовой рассылки резюме по всем вакансиям, которые хоть как-то вам подходят.
Замените количество качеством: редактируйте резюме под каждую интересующую вас вакансию с учётом описанных требований, не ленитесь писать сопроводительные письма.
В вакансии сказано, что нужен бухгалтер с опытом расчёта зарплаты? Акцентируйте, что на предпоследнем месте работы это входило в ваши обязанности.
Требуется знание французского? Не ограничивайтесь словами «свободно владею», а опишите, где вы изучали язык и каких успехов добились (получили сертификат, сдали международный экзамен и т.д.).
Ищете новую работу? Актуальные вакансии уже ждут вас на Клерк.Работа.
Причина вторая — ошибки на собеседованиях
Итак, с резюме все хорошо. Оно вызывает интерес работодателей, вас регулярно приглашают на собеседования... Но работу почему-то не предлагают.
Ищем ошибки в вашем поведении на интервью. Чтобы понять, что вы делаете не так, вспомните все детали своей последней встречи с рекрутером.
Что именно могло смутить менеджера по персоналу или потенциального руководителя?
Вариантов может быть множество, вот самые типичные из них.
Опоздание. Если вы задерживаетесь по объективным причинам, обязательно позвоните работодателю, извинитесь и объясните ситуацию.
Несоответствующий ситуации внешний вид.
Неготовность ответить на простой вопрос: «Что вы знаете о нашей компании?» Да, работодатель по-прежнему ждет, что, готовясь к собеседованию, вы обязательно изучите хотя бы ту информацию о компании, которая представлена на официальном сайте.
Критика бывшего начальства, коллег и политики компании. Отвечая на вопрос о причинах ухода с предыдущего места работы, забудьте фразы типа «Меня там не ценили», «Начальник оказался идиотом» и т.д.
Вы не показали работодателю своей заинтересованности в работе. С точки зрения компании, высокая внутренняя мотивация — чрезвычайно сильная сторона кандидата. Рекрутеры утверждают, что им проще обучать мотивированного человека, а не мотивировать уже обученного.
Неадекватность зарплатных ожиданий. Слишком высокая планка может говорить о завышенной самооценке, слишком низкая — о небольшом опыте и неуверенности в своих силах. Рассчитать свою стоимость на рынке труда можно с помощью журнала «Зарплатомер» или опираясь на собственный анализ рынка.
Нелюбовь к рекрутерам. Если вы, приходя на собеседование, не можете сдержать эмоций при виде юной девушки в роли менеджера по персоналу, потому что считаете, что она не способна оценить вас по достоинству, то наверняка не будете допущены до следующих этапов собеседования. Рекрутер на первом собеседовании оценивает только вашу общую адекватность, а не профессиональный уровень, попробуйте это понять и не «рычать» на него.
Отказ выполнить тестовое задание. Если вам предлагают показать свои умения и навыки в действии, не надо сразу подозревать работодателя в желании присвоить себе ваш интеллектуальный продукт. Успешно выполненное тестовое задание — огромный плюс в вашу пользу.
Причина третья — соцсети
На вашей странице «ВКонтакте» есть сомнительные видео, слишком откровенные фотографии, экстремистские комментарии? Не спрашивайте нас, почему вы еще не нашли работу.
Причина четвёртая — объективное несоответствие должности
Причем причиной отказа может стать как нехватка опыта по данной специальности, так и избыточная квалификация.
В первом случае работодатель опасается, что вы не справитесь с работой, во втором — что быстро потеряете к ней интерес.
Причина пятая — невезение
Банально, но факт: чтобы найти хорошую работу, нужно немного удачи.
Оказаться в нужное время в нужном месте, случайно заметить хорошую вакансию, неожиданно встретить бывшего коллегу, который изменит вашу профессиональную судьбу, — в этом вам не помогут никакие советы. Нужно просто быть готовым не упустить свой шанс.
А если судьба пока не поворачивается к вам лицом, помните, что поиск работы — это тоже работа и рано или поздно вы обязательно скажете друзьям: «Завтра выхожу на новую должность!»
Удачи и скорейшего трудоустройства!