Как избежать неудач в трудоустройстве

Причина первая — резюме

Задача резюме — убедить рекрутера, что вы являетесь отличным претендентом на должность и что именно вас нужно пригласить на собеседование.

Откажитесь от массовой рассылки резюме по всем вакансиям, которые хоть как-то вам подходят.

Замените количество качеством: редактируйте резюме под каждую интересующую вас вакансию с учётом описанных требований, не ленитесь писать сопроводительные письма.