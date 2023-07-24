Как малым и средним IT-компаниям выжить в кризисные времена. 4 стратегии ведения бизнеса

Такой подход позволяет подобрать исполнителей, которые не будут отдыхать все 118 выходных и праздничных дней в году и уходить в отпуск на 28 дней (согласно ТК), что также является огромным плюсом. Например, на азиатских рынках специалисты работают практически без отпусков и затяжных выходных, что делает их максимально конкурентоспособными.

Создается своего рода трудовой офшор, который предоставляет целый ряд не только финансовых, но и других преимуществ. Например, отпадает необходимость в кадровом делопроизводстве, налогах на ФОТ, оформлении множества документов по ТК. Работникам не нужно предоставлять оригиналы дипломов и заполнять уйму бумаг при трудоустройстве, оформлять больничные листы и так далее.

Это снижает финансовую и временную нагрузку на работодателя, который формирует максимально комфортную среду для себя и своих работников, играя только по своим правилам.

Отмечу, что «дешевый» работник не значит плохой. Реальность такова, что многим IT-компаниям выгоднее нанять сотрудника из другого региона или государства, где стоимость жизни ниже, а налоговая нагрузка меньше. Так, некоторые компании США предпочитают иностранных сотрудников, например, из России.

Зачем платить $200 тысяч калифорнийцу, если можно нанять россиянина за $70 тысяч в год? Или, например, взять в команду программиста из Северной Каролины, а не из Калифорнии. Дело не в генетике или профессиональных качествах россиянина и северокаролинца, а в том, что стоимость жизни и связанные с этим расходы в их регионах намного ниже.

Вот и выходит, что этим сотрудникам можно платить меньше, получая такой же результат.

Конечно, все мы люди и все можем болеть, отмечать определенные праздники и так далее. Но если удаленный сотрудник «болеет» очень часто и не появляется на работе, что ставит под угрозу выполнение возложенных на него задач, то следует задуматься о его замене более ответственным специалистом. Опять же, заменить его будет проще, чем в случае со штатным работником.

Некоторые российские IT-компании создают международные структуры и открывают офисы в других странах, например, в США, Литве или на Кипре, где не возникает статуса налогового агента, как в России.

Это позволяет нанимать подрядчиков по договору услуг из любых государств, экономить на налогах и других выплатах, то есть оптимизировать расходы на ФОТ.