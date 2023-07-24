Как малым и средним IT-компаниям выжить в кризисные времена. 4 стратегии ведения бизнеса

О стратегиях выживания среднего и малого IT-бизнеса в условиях рецессии рассказывает Евгений Федоров, сооснователь проекта EasyStaff — международной системы по работе с удаленными сотрудниками в любой стране мира.
Как пострадал IT-бизнес из-за мировой экономической рецессии
Прошедший год называют худшим для высокотехнологичного сектора экономики за последние 15 лет, что отразилось в оттоке клиентов, ограничении доступа к финансированию, отмене или задержке проектов.
Кроме этого, снижение деловой активности привело к увеличению конкуренции на IT-рынке, а некоторые компании были вынуждены сократить свой персонал или заморозить набор новых специалистов из-за снижения доходов.
Как решить эти и другие проблемы средним и малым компаниям, которые не могут рассчитывать на государственную помощь?
Рассмотрим стратегии, которые помогут высокотехнологичному бизнесу адаптироваться к текущей ситуации и продолжить развиваться.
Диверсификация доходов
Стратегия заключается в расширении и разнообразии источников дохода компании. Вместо зависимости от одной единственной услуги или продукта, диверсификация позволяет распределить риски и создать более устойчивую и стабильную бизнес-модель.
IT-компания может заняться разработкой и предоставлением новых продуктов и услуг, расширить географическое присутствие, развивать инновационные направления наладить партнерство с другими компаниями.
Диверсификация доходов уменьшит зависимость от поступления денег из одного источника, повысит финансовую стабильность и повлияет на рост компании в долгосрочной перспективе.
При этом нужно понимать, что следующий год может оказаться не лучше текущего по выручке, поэтому следует взять на вооружение еще одну стратегию — сокращение расходов.
Сокращение расходов
Снижение затрат важно для всех без исключения организаций и предпринимателей, поскольку позволяет повысить эффективность бизнеса, укрепить финансовую позицию, адаптироваться к рыночным изменениям и создать резерв для будущих инвестиций.
В целом, сокращение расходов в IT-сегменте экономики в условиях рецессии — важная стратегическая мера для стабильности, конкурентоспособности и долгосрочного развития.
Один из рабочих способов для высокотехнологичных компаний — создание распределенной команды с исполнителями из стран с более низкими зарплатами.
В этом поможет архитектура core team + service team.
Построение распределенной команды
Время, когда все ходили на работу в офис, завершилось. Наступила эра распределенных команд. По моему мнению, чтобы сохранить высокую вовлеченность и связанность команды. нужно разделить ее на две части:
core team — владельцы и создатели процессов, руководители отделов, проджект-менеджеры и другие управленцы, которые осуществляют стратегическое планирование, оптимизацию бизнес-процессов и контроль качества;
service team — исполнители конкретных задач, например, бухгалтеры, копирайтеры, специалисты по интернет-продвижению, с которыми можно работать по договору оказания услуг без трудоустройства в штат. Таких специалистов целесообразно искать в странах с низкой стоимостью труда.
Core team — это ядро компании, определяющее результат ее деятельности. Владельцам бизнеса и менеджерам важно регулярно встречаться, синхронизировать работу, проводить демо-дни и стратегические сессии.
Ядро должно состоять из самых талантливых экспертов, ведь от их профессионализма во многом зависит успех компании.
Для core team прекрасно работает материальная мотивация, которая включает премии, бонусы, доли в digital-бизнесе. Конечно, помимо денег мотивировать можно и нематериальной частью. Например, формированием престижа компании, делегированием нетривиальных задач, созданием комфортных условий работы и здоровой атмосферы в коллективе.
Что касается service team, то мотивировать исполнителей можно стабильным потоком задач и справедливой оплатой труда (за время, проект или задачу), карьерным ростом и возможностью получить дополнительные навыки для выполнения новых видов работы.
Кроме этого, важно создать условия, при которых можно масштабировать команду — быстро нанимать специалистов и так же быстро их увольнять, а также работать с исполнителями на наиболее выгодных для обеих сторон условиях.
Разделение команды предоставляет бизнесу следующие преимущества:
Возможность масштабирования. В случае резкого увеличения потока клиентов можно оперативно привлечь дополнительных сотрудников в сервисную команду. При этом если количество заказов снижается (по причине сезонности, например), то можно быстро отказаться от услуг специалистов, чья загрузка упала. Такой подход позволит адаптироваться к потребностям рынка и сэкономить на фонде оплаты труда, ведь некоторые работники не нужны в штате постоянно.
Оптимизация ресурсов. Переведя на удаленную работу всех сотрудников или некоторую часть, бизнес сократит определенные административные затраты. Например, не придется тратить деньги на аренду и содержание офисного помещения.
Кроме этого, построение распределенной команды позволит быстро нанимать специалистов и так же быстро их увольнять, работая с исполнителями на наиболее выгодных для обеих сторон условиях. На этом строится следующая стратегия — подбор и настройка работы с исполнителями из разных стран.
Выход на мировой рынок труда: как работать с кем хочешь и при этом экономить
Чтобы оптимизировать расходы в IT-компании, важно подобрать в команду service team таких сотрудников, которые:
оперативно решают поставленные задачи;
стоят недорого и работают качественно;
могут работать по договору оказания услуг, вместо трудового.
Для этого необходимо настроить работу с ними по своим правилам, а не по ТК конкретной страны с учетом условий, которые диктует законодательство.
Современный рынок труда для IT-компаний в большинстве случаев не ограничивается рамками какого-то одного региона — в высокотехнологичных организациях чаще всего работает интернациональная команда.
Такой подход позволяет подобрать исполнителей, которые не будут отдыхать все 118 выходных и праздничных дней в году и уходить в отпуск на 28 дней (согласно ТК), что также является огромным плюсом. Например, на азиатских рынках специалисты работают практически без отпусков и затяжных выходных, что делает их максимально конкурентоспособными.
Создается своего рода трудовой офшор, который предоставляет целый ряд не только финансовых, но и других преимуществ. Например, отпадает необходимость в кадровом делопроизводстве, налогах на ФОТ, оформлении множества документов по ТК. Работникам не нужно предоставлять оригиналы дипломов и заполнять уйму бумаг при трудоустройстве, оформлять больничные листы и так далее.
Это снижает финансовую и временную нагрузку на работодателя, который формирует максимально комфортную среду для себя и своих работников, играя только по своим правилам.
Отмечу, что «дешевый» работник не значит плохой. Реальность такова, что многим IT-компаниям выгоднее нанять сотрудника из другого региона или государства, где стоимость жизни ниже, а налоговая нагрузка меньше. Так, некоторые компании США предпочитают иностранных сотрудников, например, из России.
Зачем платить $200 тысяч калифорнийцу, если можно нанять россиянина за $70 тысяч в год? Или, например, взять в команду программиста из Северной Каролины, а не из Калифорнии. Дело не в генетике или профессиональных качествах россиянина и северокаролинца, а в том, что стоимость жизни и связанные с этим расходы в их регионах намного ниже.
Вот и выходит, что этим сотрудникам можно платить меньше, получая такой же результат.
Конечно, все мы люди и все можем болеть, отмечать определенные праздники и так далее. Но если удаленный сотрудник «болеет» очень часто и не появляется на работе, что ставит под угрозу выполнение возложенных на него задач, то следует задуматься о его замене более ответственным специалистом. Опять же, заменить его будет проще, чем в случае со штатным работником.
Некоторые российские IT-компании создают международные структуры и открывают офисы в других странах, например, в США, Литве или на Кипре, где не возникает статуса налогового агента, как в России.
Это позволяет нанимать подрядчиков по договору услуг из любых государств, экономить на налогах и других выплатах, то есть оптимизировать расходы на ФОТ.
Конечно, организовывать бизнес-процессы за рубежом под силу далеко не всем айтишникам, поэтому можно воспользоваться услугами сервисов-посредников, которые помогут легализовать отношения с наемными работниками.
Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы, которые помогут по-другому выстроить архитектуру IT-компании:
Русскоговорящие и англоговорящие специалисты живут не только в России или США, а во многих странах мира с более низким уровнем и стоимостью жизни. Нанимать подрядчиков из других регионов и государств попросту выгодно.
Руководящая часть команды (ядро) может находиться в одном городе и работать в офисе, а сервисные функции можно отдать на аутсорс фрилансерам из других стран.
Можно создать международную структуру компаний, чтобы не возникал статус налогового агента и связанные с ним финансовые обременения.
Удаленных подрядчиков можно трудоустроить по трудовому кодексу, а можно по договору услуг через площадку-посредника, чтобы обойти налоговую нагрузку и другие финансовые обременения.
Далее — несколько рекомендаций, как выстроить высокотехнологичный бизнес просто, эффективно и легально.
Как работать с фрилансерами из других стран без рисков и юридических сложностей
На современном рынке IT-ресурсов и платформ существуют специализированные сервисы по работе с удаленными сотрудниками, которые позволяют компаниям сотрудничать с исполнителями из любых стран без трудовых соглашений, подписания договоров и прочей рутины. Эти площадки-посредники, объединяющие фрилансеров и заказчиков, предлагают готовые решения по закрытию вопросов оплаты труда и финансовой отчетности.
Например, в связи с последними геополитическими событиями и банковскими ограничениями компаниям из США или Европы сложно оплатить работу исполнителя из России или Беларуси.
Платформы-посредники решают эту проблему, переводя платежи от иностранных работодателей исполнителям на карту.
Для многих бизнесменов так проще оплачивать выполненный заказ, чем трудоустраивать человека, что подразумевает составление и подписание договоров, актов и прочих бухгалтерских бумаг. Выполнил работу – получил за это деньги. И все! При этом площадки-посредники организуют процесс оплаты так, что он полностью соответствует нормам и требованиям закона.
Например, российское налоговое законодательство разрешает предпринимателям пользоваться личной картой для получения платежей за оказанные услуги.
По моему мнению, любой кризис, не исключая и пандемию COVID-19, это не только проблемы, но и возможности. Например, с 2020 года во всем мире стал нормой удаленный режим работы. Сегодня многие специалисты научились эффективно работать из дома. А если не научились, то будут неконкурентоспособными и могут остаться без работы.
Так что платформы по работе с удаленными сотрудниками — вполне своевременное явление, которое открывает перед компанией в любой сфере деятельности ворота в глобальный мир профессиональных специалистов. И этим можно и нужно пользоваться.