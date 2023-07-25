Пониженные страховые взносы для IT-компаний в программах 1С

Для поддержки и развития it-бизнеса государством предусмотрены разнообразные налоговые льготы. В их числе ставка налога на прибыль 0%, нулевая ставка для отечественного ПО, приостановление выездных проверок, льготная ипотека для сотрудников и т.д.

Также аккредитованные it-компании имеют право на применение льготной ставки страховых взносов в случае соблюдения доли объема доходов. Доля дохода от деятельности в области информационных технологий в общем объеме дохода, учитываемого для целей налогообложения прибыли, должна быть 70 % и более.

Рассчитывать по пониженной ставке компания может уже в месяц получения аккредитации, не дожидаясь нового квартала. Например, если аккредитация получена 01.03.2023 г., то заработную плату за март можно исчислять по льготной ставке 7,6% в пределах единой предельной величины, в 2023 году — это 1 917 000 рублей, далее применяется ставка 0%.

Для этого в программах 1С необходимо изменить настройки налогов и отчетов.