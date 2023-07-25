Отказ в выплате денег по гарантии правомерен, если заказчик (бенефициар) не указал в требовании свои банковские реквизиты

Суды признали отказ банка законным:

форма требования об осуществлении уплаты денег по независимой гарантии утверждена постановлением Правительства от 08.11.2013 № 1005. Все реквизиты этой формы бенефициар должен заполнить , в т. ч. собственные платежные реквизиты;

заказчик не указал свои банковские реквизиты в требовании и в качестве отдельного документа их не приложил ;

форма требования, утв. постановлением № 1005, содержит также еще один обязательный реквизит: место печати. Ее бенефициар также не проставил.

Суды заключили, что несоблюдение формальных условий гарантии – законное основание для отказа банка в выплате. ВС с этим согласился: банк действовал в соответствии с п. 1 ст. 376 ГК.

В данном деле требование бенефициара предъявлено за несколько дней до окончания срока действия гарантии.

Поэтому последствия ошибки оказались для заказчика серьезными: повторно предъявить требование банку он уже не сможет, уточнили специалисты ЭТП «Фабрикант».

Документ: определение ВС от 19.07.2023 г № 307-ЭС23-11931 по делу № А13-6662/2022.