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Отказ в выплате денег по гарантии правомерен, если заказчик (бенефициар) не указал в требовании свои банковские реквизиты

Заказчик пытался оспорить в суде отказ банка-гаранта в выплате по гарантии. Банк обосновал свой отказ несоблюдением условий к содержанию требования бенефициара: заказчик не указал свои реквизиты для перечисления денежных средств.

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Отказ в выплате денег по гарантии правомерен, если заказчик (бенефициар) не указал в требовании свои банковские реквизиты
Иллюстрация: wavebreakmedia-micro/freepik

Суды признали отказ банка законным:

  • форма требования об осуществлении уплаты денег по независимой гарантии утверждена постановлением Правительства от 08.11.2013 № 1005. Все реквизиты этой формы бенефициар должен заполнить, в т. ч. собственные платежные реквизиты;

  • заказчик не указал свои банковские реквизиты в требовании и в качестве отдельного документа их не приложил;

  • форма требования, утв. постановлением № 1005, содержит также еще один обязательный реквизит: место печати. Ее бенефициар также не проставил.

Суды заключили, что несоблюдение формальных условий гарантии – законное основание для отказа банка в выплате. ВС с этим согласился: банк действовал в соответствии с п. 1 ст. 376 ГК.

В данном деле требование бенефициара предъявлено за несколько дней до окончания срока действия гарантии.

Поэтому последствия ошибки оказались для заказчика серьезными: повторно предъявить требование банку он уже не сможет, уточнили специалисты ЭТП «Фабрикант».

Документ: определение ВС от 19.07.2023 г № 307-ЭС23-11931 по делу № А13-6662/2022.

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Госзакупки

Отказ в выплате денег по гарантии правомерен, если заказчик (бенефициар) не указал в требовании свои банковские реквизиты

Заказчик пытался оспорить в суде отказ банка-гаранта в выплате по гарантии. Банк обосновал свой отказ несоблюдением условий к содержанию требования бенефициара: заказчик не указал свои реквизиты для перечисления денежных средств.

Отказ в выплате денег по гарантии правомерен, если заказчик (бенефициар) не указал в требовании свои банковские реквизиты
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