Охрана труда: обязанности работодателя и права сотрудников

Обязанности работодателя по обеспечению охраны труда

Охрана труда представляет собой систему мер, направленных на сохранение здоровья и жизни наемного персонала, занятого в трудовом процессе. Для функционирования системы установлены правовые нормы, а также предусмотрен обширный комплекс различных мероприятий — от экономических до лечебно-профилактических (ст. 209 ТК).

Реализация мер по охране труда закрепляется в положении, утверждаемом руководителем предприятия.

Обязанности работодателя по охране труда заключаются в том, чтобы обеспечить на предприятии безопасность сотрудников, участвующих в производственных процессах при изготовлении продукции, в эксплуатации оборудования, зданий, сооружений, при оказании услуг и выполнении работ (ст. 214 ТК).

В обязанности нанимателя также входит создание необходимых условий на каждом участке, соблюдение режима труда и отдыха сотрудников. Созданные условия должны соответствовать законодательным нормам.

Спецодежда, специальная обувь и средства, предназначенные для индивидуальной защиты, приобретаются работодателем.

Кроме того, наниматель обязан проводить обучение сотрудников компании методам безопасного выполнения работ, оказания первой помощи пострадавшим на рабочем месте.

В случаях, предусмотренных законодательными актами, нанимателю предписано проводить предварительные (перед заключением трудового контракта) и периодические (на протяжении трудовой деятельности) освидетельствования и медосмотры (ст. 214 ТК).

Помимо этого, каждому работодателю обязательно следует организовать и провести специальную оценку условий работы.

Обязанности работодателя по охране труда, связанные с обучением

Нормы ст. 219 ТК гласят, что на предприятии необходимо проводить обучение работников правилам охраны труда, а затем в установленном порядке проверять их знания в этой сфере.

Руководители предприятий, а также работодатели, имеющие статус индивидуального предпринимателя, не являются исключениями и тоже должны в качестве учеников участвовать в таких мероприятиях.

Текущий порядок обучения и проверки знаний о требованиях в сфере охраны труда определен постановлением Правительства от 24.12.2021 № 2464 (заменившим с 01.01.2022 прежний норматив — постановление от 13.01.2003 № 1/29).

Всех лиц, оформляющихся на работу, а также сотрудников, меняющих профиль деятельности, надо инструктировать по охране труда. Такие мероприятия проводит представитель работодателя, имеющий на то полномочия. В рамках этих мероприятий также организовывается обучение методам безопасного ведения работ и способам оказания первой помощи (ст. 219 ТК).

Работник может избежать первичного инструктажа, если он занимает должность, освобожденную от такового. Перечень соответствующих профессий утверждает работодатель.

При составлении списка указанных профессий работодатель руководствуется определенными принципами, среди которых следующие: рабочие места не связаны с эксплуатацией оборудования, его наладкой, ремонтом, на этих местах не используется электрифицированный или иной инструмент и пр.

Спецоценка условий труда

Специальная оценка условий труда проводится работодателем, поскольку ст. 214 ТК данные мероприятия вменены ему в обязанность. Процедуре оценки подвержены все рабочие места на предприятии.

При этом она не требуется для лиц, которые трудятся дома или удаленно, для работников, трудящихся по найму у физических лиц, не обладающих статусом индивидуального предпринимателя, а также если работодателем является религиозная организация (ст. 3 закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ в ред. от 28.12.2022).

Такая спецоценка преследует цель — определить, присутствуют ли на предприятии факторы, представляющие опасность или вред и способные оказывать негативное влияние на процесс работы. Анализу и оценке подвергается уровень воздействия на сотрудников негативных факторов.

По окончании мероприятий по спецоценке подводятся итоги и по результатам на каждом участке утверждаются классы и подклассы условий труда (ст. 3 закона № 426-ФЗ). Работника должны письменно ознакомить с итогами такой оценки, проведенной на его рабочем месте.

Для того чтобы анализ и оценка условий проводились в строгом соответствии с законом, выпущен приказ Минтруда № 33н от 24.01.2014, применяемый на сегодня в ред. от 27.04.2020, который содержит строгий регламент для таких случаев.

Мероприятия в рамках оценки доверяется проводить только специализированным компаниям, которые действуют на основании гражданско-правового соглашения с работодателем (ч. 2 ст. 8 закона № 426-ФЗ).

Внеплановая спецоценка проводится по предписанию трудовой инспекции и в случае изменения условий труда на рабочих местах. Типичным основанием для ее инициации служат несчастный случай и диагностика профзаболевания, которое работник получил из-за воздействия вредных (опасных) факторов.

Проведение медосмотра

В некоторых случаях обязанность по финансированию обязательных медосмотров накладывается на нанимателя. Тогда он должен за счет предприятия организовывать их проведение (ст. 214 ТК).

Таким образом оплачиваются предварительные осмотры, требующиеся при поступлении на работу, и периодические, проводящиеся в процессе трудовой деятельности на предприятии.

При особо сложных условиях работы отдельные категории работников должны проходить ежедневные медосмотры, а иногда и по несколько раз в день, причем в рабочее время (ст. 220 ТК). Порядок проведения медосмотров, предусмотренных ст. 220 ТК, установлен приказом Минздрава от 28.01.2021 № 29н.

Так, медосмотру надо обязательно подвергать работников, занятых на местах, где условия труда представляют опасность или могут быть вредны (в том числе подземные работы), а также если они выполняют трудовые обязанности, которые связаны с движением транспорта.

Обязательны медицинские осмотры для работников пищевой сферы, торговли, общепита, водопроводных сетей, медицинских и детских учреждений.

Обязанности работодателя по обеспечению средствами защиты

Работодатель должен обеспечивать защитными средствами (коллективными и индивидуальными) наемный персонал, занятый на участках, где условия работы вредны или даже опасны, а также сотрудников, которые выполняют трудовые обязанности в условиях сложных температур или сильного загрязнения (ст. 214 ТК).

Под такими защитными средствами подразумеваются не только оборудование и устройства, но и одежда, сертифицированные обезвреживающие средства.

Главное, чтобы они помогали защититься от загрязнения, а также предотвратить или уменьшить воздействие на сотрудников предприятия вредных и (или) опасных производственных факторов (ст. 209 ТК).

Важно! Работники должны трудиться в температурных условиях, соответствующих установленным требованиям.

Коллективные средства устанавливаются, как правило, в цеху и служат для устранения вредных производственных факторов в целом для всего персонала.

Индивидуальные защитные средства выдаются персонально каждому сотруднику. В эту категорию, в частности, включаются спецодежда и обувь.

Выдаются они в порядке, определенном в межотраслевых правилах (утв. приказом Минздравсоцразвития от 01.06.2009 № 290н в действующей редакции от 12.01.2015). Но в некоторых случаях они предоставляются работникам, минуя этот регламент, по итогам специальной оценки условий труда.

Важно! Приказ № 290н утрачивает силу с 1 сентября 2023 года. Его заменит новый норматив — приказ Минтруда от 29.10.2021 № 766н.

Финансирование мероприятий по охране труда

Мероприятия по охране труда финансируются работодателем за счет средств предприятия, как это оговорено в ст. 214, 220 ТК. Работник в этом не участвует.

Однако частично разрешается использовать средства федерального, регионального, местного бюджетов и внебюджетных источников (ст. 225 ТК). В частности, такие мероприятия можно профинансировать за счет СФР.

Разрешено использовать не более 20% того объема взносов, которые начислены за предыдущий календарный год. Этот объем можно увеличить до 30%, если наниматель отправит дополнительные средства на санаторное лечение предпенсионеров (то есть не раньше, чем за 5 лет до обретения работником права на выход на пенсию по старости). Об этом свидетельствует п. 2 приказа Минтруда от 14.07.2021 № 467н.

Таким образом, работодатель, затративший собственные средства на предупредительные меры по уменьшению травматизма, профзаболеваний, а также санаторное лечение работников, возмещает их за счет средств СФР в пределах согласованной (установленной) суммы.

За счет соцстраха можно финансировать, в частности, мероприятия спецоценки, обучение мерам по охране труда, покупку индивидуальных средств защиты, обезвреживающих средств, аптечек первой помощи, проведение медосмотров, антиковидные меры, организацию лечебно-профилактического питания и другие расходы.

Итоги

Обязанности работодателя по охране труда состоят в том, чтобы обеспечить безопасность наемного персонала, занятого в трудовом процессе.

Руководство предприятия должно регулярно анализировать и оценивать условия труда работников, организовывать обязательные медосмотры, обеспечивать средствами защиты.

Частично разрешается финансировать соответствующие мероприятия за счет взносов на социальное страхование от несчастных случаев.